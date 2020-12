Mai mult de jumătate din angajaţii UPU Botoşani sunt reticenţi la vaccinarea împotriva SARS-CoV-2

Majoritatea personalului medical de la Unitatea de Primire a Urgenţelor de la Spitalul Judeţean ”Mavromati” din Botoşani nu şi-a dat acordul pentru vaccinarea contra SARS-COV 2. Mai precis, aşa cum recunoaşte medicul şef Ramona Guraliuc, mai puţin de jumătate s-au arătat interesaţi de imunizarea contra acestui virus. În rândul personalului există semne de întrebare privind reacţiile adverse posibile ale vaccinului.

„Este punctul lor de vedere, nu pot să-i oblig”

La Unitatea de Primire a Urgenţelor a Spitalului Judeţean „Mavromati” Botoşani lucrează 160 de persoane. Conform protocolului aceştia trebuiau să-şi dea acordul, sau nu, pentru vaccinare, datele urmând a fi transmise către Direcţia de Sănătate Publică. Medicul şef Ramona Guraliuc spune că mai puţin de jumătate din personal ar dori să se vaccineze. „Mai puţin de jumătate şi-au dat acordul. Este punctul lor de vedere, este decizia lor, nu pot să-i oblig”, spune Ramona Guraliuc. Practic, mai puţin de 80 de cadre de la UPU Botoşani ar fi dispuse să se vaccineze contra SARS-COV 2, în condiţiile în care Unitatea de Primire a Urgenţelor este poate cea mai tranzitată secţie.

„Nu pot să ştiu ce reacţie are pentru fiecare în parte”

De altfel, medicul Ramona Guraliuc nu a dorit să facă publică decizia sa privind primirea sau refuzarea vaccinului. „Nu doresc să răspund la această întrebare tocmai pentru a nu influenţa pe nimeni. Eu nu pot să-i oblig, repet, nu pot să ştiu ce reacţie are pentru fiecare în parte”, spune Ramona Guraliuc. De altfel, reticenţa personalului ar veni şi de la posibilele reacţii adverse. „Poate fi vorba de reţinerea aceasta de moment. În plus, poate fi vorba şi de o reticenţă cauzată de faptul că vaccinul în sine nu determină o imunitate definitivă raportată la virus”, adaugă medicul şef. Totodată, o parte a personalului are deja imunitate fiindcă a trecut prin boală. Şefii de la DSP spun că duminică ajung vaccinurile, iar luni începe campania de vaccinare.

