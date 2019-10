Incident grav la o şcoală din nordul ţării. Un profesor în pragul pensionării este acuzat că a bătut cinci elevi de clasa a I a

Un profesor de educaţie fizică din Botoşani este cercetat de poliţişti după ce ar fi lovit cinci elevi de clasa a I a. Profesorul are 63 de ani, mai are un an până la pensionare, şi predă la Şcoala Generală numărul 2 din municipiul Botoşani. Incidentul a avut loc ieri dimineaţă. În jurul orei 10.00, profesorul de sport ar fi lovit cinci elevi de clasa a I a, în timpul orelor de curs.

Cel mai probabil unul dintre părinţi a sunat la 112 iar un echipaj de Poliţie s-a dus la faţa locului. ”Am fost sesizaţi că un bărbat de 63 de ani, profesor la o şcoală din oraş, ar fi lovit , peste corp, cinci elevi de clasa a intâia, în timpul orei. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă”, a precizat Maria Carp, purtător de cuvânt al IPJ Botoşani. Totodată a fost sesizată şi Direcţia Generală de Protecţie a Copilului dar şi Inspctoratul Şcolar Judeţean care a ordonat deja demararea unei anchete interne.

