Cum reuşesc copiii să înveţe şi să facă mişcare cu ajutorul hologramelor şi proiecţiilor. Spaţiul de joacă inedit, unic în România

Laura Buceceanu, o mamă singură cu trei copii, a reuşit să pună pe picioare unul dintre cele mai reuşite spaţii de joacă din România. Un spaţiu de joacă hi-tech, unde copiii nu găsesc tobogane, leagăne sau labirinturi gonflabile, ci doar dispozitive care lucrează cu proiecţii, holograme şi soft-uri. Mai mult decât atât, copiii se pot juca cu Lego creând roboţi şi învăţând programare. ”M-am gândit la un loc în care copiii se pot juca, dar şi învăţa. Este lupta asta de a-i ţine departe de tehnologie, dar în acelaşi timp să-i ţinem conectaţi la vremuri în care trăiesc. Este greu astăzi, fiindcă tehnologia este peste tot. De aceea, m-am gândit la o soluţie aparent imposibilă prin care copiii să aibă acces la tehnologie, să facă mişcare şi în acelaşi timp să înveţe. Eu zic că mi-a ieşit”, spune Laura Buceceanu.

„Sunt în această afacere de 20 de ani“

Laura Buceceanu are 47 de ani şi este mamă a trei copii. A rămas singură acum trei ani, după ce soţul său a murit, considerându-se mereu o mamă iubitoare şi responsabilă. „Am vrut mereu ca puiul acela de om să fie fericit, mulţumit, pe picioarele lui. Asta ne dorim cu toţii! Eu cred că am reuşit să o scot la capăt cu bine, indiferent de situaţie”, spune Laura Buceceanu.

Având o vastă experienţă ca mamă, botoşăneanca s-a gândit mereu să facă un loc unde copiii să se joace, să înveţe şi, totodată, să facă mişcare. ”Sunt lucruri esenţiale pentru un copil. Să înveţe fără acel stres cumplit care de fapt îl face să aibă oroare de carte şi în acelaşi timp să facă şi mişcare, să se simtă creativ. Mereu mi-am dorit aşa ceva, iar acum doi ani s-a cristalizat această idee. Nu avea însă finanţare pentru un loc de genul acesta.”, adaugă Laura Buceceanu.

În scurt timp, s-a ivit însă şi oportunitatea finanţării. „Era un proiect de antreprenoriat şi o fostă profesoară care lucrează la una dintre firmele implicate mi-a spus că fiecare poate veni cu un proiect care să fie finanţat. Eu am spus clar că vreau ceva legat de copii, fiindcă acolo este experienţa mea de mamă. Sunt în afacerea aceasta de 20 de ani. Am început cursurile de antreprenoriat. La final am prezentat proiectul meu cu spaţiul de joacă hi-tech. Proiectul meu alături de alte două din Botoşani a fost declarat câştigător. Am avut aceste puncte tari, inovaţia în tehnologie, mamă singură care vrea să ajungă antreprenor.”, spune Laura Buceceanu.

Activităţi la spatiu FOTO Laura Buceceanu

Proiecţii şi holograme în loc de tobogane şi labirinturi

Aşa s-a născut Tech Fun Junior, un spaţiu de joacă total inedit. În loc de dispozitivele obişnuite pentru distracţia micuţilor, spaţiul este dotat cu aparatură hi-tech, care proiectează imagini sau holograme interactive pentru joaca celor mici. De exemplu, este proiectat un meniu cu jocuri interactive pe un perete. Cei mici cu o simplă atingere accesează meniuri, potrivesc obiectele ca pe un touch screen şi rezolvă diferite enigme haioase. În altă cameră, este o podea interactivă. Un dispozitiv proiectează tot ce trebuie pe aceea podea. La nevoie podeaua poate deveni de la sală de clasă la teren de fotbal. Puştii pot face mişcare jucând fotbal fără minge, doar cu proiecţii şi holograme. ”Aici deprind aptitudini sociale.

Roboti FOTO Laura Buceceanu

La podeaua interactivă avem jocuri unde copiii învaţă tot ce trebuie unui preşcolar. Pe scurt, află cum trebuie să se comporte, de ce trebuie să se ferească, cum să se îngrijească.Totodată au şi module de învăţare prin joc a limbii engleze cu foarte multe acitivtăţi şi jocuri haioase. După parcurgerea tuturor modulelor copiii învaţă 500 de cuvinte”, spune botoşăneanca. În total sunt trei camere mari, cu diferite dispozitive. Într-o altă cameră un ecran touch-screen uriaş este dotat cu alte zeci de soft-uri de învăţare prin joacă. Este chiar şi o lădiţi cu nisip kinectic unde cu ajutorul hologramelor copiii pot, cu mâinile, să creeze forme de relief de la oceane până la munţi.

Roboţi şi programare cu Lego

Mai mult decât atât, copiii învaţă să facă programare şi robotică cu ajutorul pieselor Lego. Un profesor-inginer ţine cursuri, folosind seturile Lego-Education şi limbaje de programare. ”Cine nu iubeşte Lego? Folosim setul Lego Education care este creat special pentru activităţi de învăţare. Vine cu un curriculum elaborat de specialişti din SUA. Copiii contruiesc tot felul de dispozitive care prind viaţă. Este propriu-zis un curs de robotică cu Lego. Sunt construiţi roboţi, se fac maşini, toate dotate cu senzori şi soft-uri făcute de copii. Totodată, avem cursuri de programare în Java, Phyton etc”, afirmă botoşăneanca.

„Tot internetul vuieşte despre analfabetismul funcţional“

Botoşăneanca spune că totul a venit din dorinţa de a-i învăţa pe copii cum să folosească în mod practic ceea ce învaţă. ”La ce-mi trebuie ? Este întrebarea copilului. Pe mine mă întrebau copiii mei. De ce trebuie să învăţ asta? Aici vine, se joacă, învaţă şi vede la ce îl ajută tot ceea ce a învăţat. Vede cu ochii lui cum tot ceea ce a învăţat la fizică, de exemplu, poate fi aplicat, devine realitate. Am trăit pe pielea mea miracolul acesta. Să duci copilul să facă o actitvitate practică. Tot internetul vuieşte despre analfabetismul funcţional.

Laura Buceceanu FOTO Laura Buceceanu

Copilul nu reuşeşte să vizualizeze, să înţeleagă la ce-i trebuie tot ce învaţă. Degeaba învaţă dacă nu-i foloseşte la nimic. Mereu mi-am dorit ceva unde copilul să aplice tot ce învaţă, să aibă legătură cu realitatea lui, cu lumea lui.”, spune Laura Buceceanu. Echipamentele au fost aduse de la specialişti IT din Polonia. ”A trebuit să caut foarte mult cele mai bune oferte fiindcă banii erau limitaţi. A trebuit să mă informez, de asemenea, să ştiu ce cumpăr”, precizează botoşăneanca.

