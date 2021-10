Cum au ajuns fruntaşi codaşii la vaccinare, după ce au fost introduse restricţiile. Cozi la imunizare în Botoşani

În luna august a acestui an, judeţul Botoşani înregistra o rată de vaccinare anti COVID-19, de numai 24 %, fiind la coada clasamentului în România, dar şi în Uniunea Europeană, la imunizare. Cu o lună mai târziu, la jumătatea lui septembrie, două centre de vaccinare din municipiul Botoşani erau închise, fiindcă nimeni nu mai mergea să se vaccineze.

După valul de decese din ultimele trei săptămâni, dar mai ales după impunerea accesului pe bază de certificat verde în instituţii şi centre comerciale, botoşănenii rup acum uşile centrelor de vaccinare. La fiecare astfel de centru din municipiul Botoşani s-au format cozi până în stradă, iar în ritmul actual, toată populaţia eligibilă pentru vaccinare ar putea fi imunizată în mai puţin de jumătate de an.

Peste 2.000 de botoşăneni vaccinaţi pe zi

Autorităţile sanitare din Botoşani spun că de aproximativ două săptămâni numărul celor care doresc să se vaccineze a crescut progresiv, iar în ultimele zile se înregistrează adevărate recoduri, cu peste 2.000 de botoşăneni vaccinaţi într-un interval de 24 de ore. „În ultimele două săptămâni, a crescut numărul de persoane vaccinate. În ultimele 24 de ore, s-au vaccinat 2.071 de persoane”, a precizat medicul Monica Adăscăliţei, director al Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani.

Autorităţile sanitare spun că s-au mobilizat şi au început să trimită şi în judeţ, la ţară, caravane mobile de vaccinare, al căror număr a crescut şi ca urmare a solicitărilor tot mai numeroase din comunele judeţului. „Am început şi caravanele mobile din toate unităţile administrativ- teritoriale ale judeţului Botoşani. Numai la Truşeşti, am vaccinat într-o singură zi, 166 de persoane. Astăzi, avem echipă mobilă plecată şi mâine încă două echipe mobile pleacă în judeţ, fiindcă cererile Primăriilor sunt numeroase.”, adaugă Monica Adăscăliţei.

„Mă vaccinez, că altfel stau pe la uşi”

Motivele pentru care botoşănenii au început să bată recorduri la vaccinare sunt clare, spun autorităţile sanitare. Pe de o parte, sunt cei care au avut decese în familie sau au avut rude cu cazuri grave de COVID-19, iar pe de altă parte sunt cei care au nevoie să intre în centrele comerciale sau în instituţiile publice. „Decesele au crescut vertiginos în ultima perioadă. Avem zile cu câte 14-15 decese pe zi din cauza COVID-19. Toţi cei care se îmbolnăvesc în această perioadă prezintă simptome şi fac forme medii spre grave, iar cei internaţi au nevoie de minimum o sursă de oxigen. În plus, sunt şi restricţiile privind accesul în centre comerciale sau instituţii publice”, spune şefa DSP.

Marcel are 45 de ani şi îşi construieşte o casă în Curteşti. S-a vaccinat chiar la începutul săptămânii fără să stea prea mult pe gânduri, după ce nu a mai fost lăsat să intre într-un centru comercial cu materiale de construcţii. „Am avut îndoieli, trebuie să recunosc. Dar am fost să cumpăr pentru instalaţiile sanitare. Peste tot numai cu certificat verde. Păi eu sunt cu lucrările avansate acolo, mă prinde iarna. M-am dus şi m-am vaccinat. Dacă aşa se poartă”, spune botoşăneanul. La finalul săptămânii, DSP organizează o noapte de vaccinare la Sala Polivalentă, cu program non-stop. În plus, au loc discuţii pentru organizarea unui centru de vaccinare în curtea unei biserici din Botoşani, mai spun autorităţile sanitare.

