Copiii din grija statului care au cucerit scena dansurilor populare. Povestea emoţionantă a ansamblului din Dorohoi

După desfinţarea caselor de copii, în judeţul Botoşani, sute de copii abandonaţi în grija statului au ajuns în complexe de apartamente administrate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Aici sunt îngrijiţi şi consiliaţi de specialişti şi instructori de educaţie. Majoritatea încearcă să-şi găsească un rost în viaţă şi, mai ales, să-şi urmeze visurile. Printre aceştia se află şi 11 copii şi tineri din cadrul complexului de apartamente „Amicii“ din municipiul Dorohoi.

Toţi au ajuns în grija statului la vârste foarte fragede, majoritatea abandonaţi de părinţi, şi îi uneşte o pasiune comună: dansul şi muzica tradiţională. Încurajaţi de angajaţii DGASPC, cei 11 elevi, cu vârste cuprinse între 10 şi 17 ani, au format ansamblul de dansuri populare „Moştenitorii“. Datorită pasiunii pentru dans, dar şi a prieteniei care îi leagă, ansamblul copiilor statului a ajuns un fenomen pe scenele festivalurilor din toată ţara, reuşind, în doar trei ani, să obţină mai multe premii.

Primul pas: repertoriul

Mihaela Onofrei, unul dintre responsabilii din cadrul DGASPC pentru complexul de apartamente din Dorohoi, spune că a văzut pasiunea pentru dans a copiilor şi i-a ajutat, împreună cu ceilalţi angajaţi, să se organizeze şi să găsească un loc unde să poată repeta. Costurile erau foarte mari, mai ales pentru costumele naţionale.





„Acest ansamblu s-a născut la iniţiativa copiilor, dar şi a dorinţei noastre de a le identifica nişte activităţi care să-i atragă spre partea artistică, care cizelează omul, educă, îl îndeamnă spre frumos. Cu ajutorul mai multor sponsori, am reuşit să le facem costumele naţionale,costurile ajungând la aproximativ 10.500 de lei. Vă daţi seama că ne era imposibil fără acest ajutor“, spune Mihaela Onofrei.





Ansamblul ”Amicii” FOTO Cosmin Zamfirache

După ce au stabilit un repertoriu, cei mici s-au apucat de repetiţii. Nu aveau instructori profesionişti de dans şi nici studii în domeniu –doar pasiunea pentru muzica folclorică şi, spun, angajaţii complexului, mult talent. „Sunt foarte pasionaţi de ceea ce fac. Au muncit mult, mult de tot. Este o muncă asiduă în spatele organizării acestui ansamblu“, spune Mihaela Onofrei.

Locul unde rănile se vindecă

Ansamblul de dans al copiilor de la „Amicii“ nu este doar despre dans şi muzică, ci mai ales despre prietenie, familie şi vindecare. Cel puţin asta ne dă de înţeles Giusseppe, unul dintre cei mai importanţi membrii ai ansamblului. Are 17 ani, a trăit toată viaţa în sistemul de plasament, însă asta nu l-a împiedicat să ajungă elev premiant, aproape cu 10 pe linie. Are propriile visuri, totodată şi temeri, îndoieli sau griji în legătură cu viitorul său.





Giusseppe mărturiseşte că dansul şi întâlnirile cu băieţii din ansamblu îl ajută să depăşească obstacolele şi să-şi vindece rănile. „Eu sper ca după ce termin liceul să ajung la o facultate bună şi să nu întâmpin dificultăţi având în vedere statutul meu. Nu pot spune că mi-a fost greu, dar mereu mi-a păsat de părerea celorlalţi. Când am auzit că se caută tineri pentru dansuri chiar mi-a plăcut ideea. Cel mai frumos moment sunt repetiţiile, atunci înveţi cel mai mult, dincolo de muzică şi dans. Ne ridicăm moralul unul celuilalt. Această echipă înseamnă o parte din mine“, mărturiseşte Giusseppe.





Premiul obţinut de copii ansamblului „Amicii„ FOTO Mihaela Onofrei

La fel gândesc şi ceilalţi zece băieţi. „Când am auzit că se face un grup de dansuri, m-am dus imediat. Îmi place să dansez, dar în acelaşi timp ştiam că voi găsi un grup de prieteni. Este un lucru care face parte din noi. La repetiţii, învăţăm unii de la alţii, iar pe scenă este un sentiment unic, sunt nişte emoţii pozitive şi un sentiment de unitate. Ne simţim importanţi împreună, suntem o familie“, arată Ştefan, un alt membru al grupului, în vârstă de 14 ani.

Cel mai important este că cei mai mici membrii au găsitadevăraţi mentori în Giusseppe şi în ceilalţi băieţi mai mari. Au început să aibă visuri, planuri, un scop. Claudiu are 11 ani şi îşi doreşte să danseze din ce în ce mai bine, dar şi să aibă note tot mari la şcoală pentru ca într-o zi să ajungă student. „Pentru mine este o plăcere să dansez. În plus, am învăţat multe lucruri. Vreau să am note cât mai mari, să pot ajunge la facultate, să am un viitor, dar şi să pot ajuta cât mai multă lume“, mărturiseşte Claudiu.

În top, la festivaluri din toată ţara

Efortul, pasiunea şi prietenia au dat roade. După ce şi-au realizat un repertoriu şi au muncit pe brânci pentru a se sincroniza şi a învăţa toate dansurile propuse, în 2018, grupul şi-a făcut curaj şi a apărut pentru prima dată în faţa unui public, la „Serbarea primăverii“. „A fost punctul de plecare, pentru că au avut un succes foarte mare. I-a încurajat atât de mult încât, în acelaşi an, au reuşit să obţină locul I la festivalul «Primeşte-mă, gazdă, în casă», ediţia a doua de la Dorohoi. Gândiţi-vă că la acest concurs au participat formaţii de dansuri din tot judeţul, inclusiv ansambluri profesioniste“, spune Mihaela Onofrei.





Mihaela Onofrei alături de ansamblul ”Amicii” FOTO Mihaela Onofrei

De atunci, premiile au continuat să vină pentru ansamblul de băieţi din Dorohoi, inclusiv cele la nivel naţional. Printre cele mai importante este cel din anul 2019, de la Focşani, la Festivalul Internaţional „Pe-o gură de rai“, unde„Moştenitorii“ au obţinut premiul I şi trofeul. În acelaşi an, au câştigat încă două premii I, la un festival din Bucureşti, dar şi la „Mai româneşte“, un eveniment interjudeţean. Ansamblul s-a făcut remarcat şi la festivalurile de tradiţii şi obiceiuri cu urături tradiţionale, reuşind şi aici să obţină o serie de premii.

Cei mai tineri membrii ai grupului, Claudiu şi Florin, au constituit şi un grup vocal folcloric, numit „Amicii“. Pe lângă dansuri, aceştia interpretează melodii populare la festivalurile de profil, reuşind, de asemenea, să obţină numeroase premii, precum trofeul Festivalului „Suflet de Copil“, ediţia a II a, dar şi locul I la festival la Braşov, ambele în acelaşi an. Odată cu pandemia, ansamblul nu a mai putut participa la niciun eveniment. „Pentru noi, toate aceste premii sunt o realizare fantastică. Este recompensa muncii noastre şi, până la urmă, o mare satisfacţie sufletească“, afirmă Giusseppe, veteranul grupului.

