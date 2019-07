VIDEO Filmul grotesc al bătăii crunte încasate de un motociclist belgian la Colibiţa. Cum i-au cerut ciobanii 500 de euro pentru un lemn rupt la căruţă

Michel Dumoulin este campion naţional de trial şi campion mondial de enduro, un personaj foarte cunoscut în lumea sportului cu motor. Bărbatul şi doi prieteni au vizitat,zilele trecute, pe motociclete localitatea Colibiţa, din Bistriţa-Năsăud.







O căruţă aflată în apropierea unei stâne s-a răsturant atunci când caii s-au speriat de zgomotele produse de motociclete. Michel a oprit motocicleta şi s-a dus să vorbească cu ciobanii, să-şi ceară scuze şi, eventual, să plătească pagubele.







Aceştia au început să-l bată cu bestialitate, lovindu-l de mai multe ori cu botele în cap. Bărbatul a ajuns la Urgenţe cu capul spart în două locuri şi cu răni la mâini şi la picioare.

Mihaita Comura Noghi, unul dintre însoţitorii belgianului a postat pe Facebook mai multe clipuri de la incident şi a povestit ce s-a întâmplat:

„Actor principal : Michel Dumoulin

Actori secundari : proprietarul si ciobanii stanei

Alte roluri : Radu Moldovan, sotia si copiii unui actor secundar.

Cameraman : subsemnatul

Mai jos descrierea si secventele pe care am reusit sa le filmez :

Am iesit la plimbare cu Răducu(fecior de 14 ani) si Michel(61 ani), belgianul românizat (o legenda vie-campion national de trial, campion de enduro, campion mondial de raliu, cunoscut in toata lumea sportului cu motor pe care il practica de 51 ani), care locuieste de 23 ani in Romania, a cumparat casa in Baia Mare, de 23 ani promoveaza tara noastra in toata lumea, a adus mii de turisti importanti in tara noastra, si care e mai mandru ca locuieste in Romania decat multi romani...

Coboram prin Poiana Andreichii cu motocicletele la relanti, fara sa turam sau sa facem zgomote.

Mentionez faptul ca, coboram pe drum forestier pietruit, traseu turistic marcat, DRUM pe care am obtinut aprobari pentru concursuri de enduro si de biciclete, nicidecum nu am trecut prin iarba sau pe pasune privata. Oile erau cel putin la un kilometru de drumul pe care am trecut noi, la vale de o culme, nici nu se vedeau de pe drum...

„Eu, fiind din zona si cunoscand agresivitatea lor, am vazut ca nu e locul de stat la povesti cu ea”

In urma cu 4 ore am mai trecut pe acolo, am stat 5 minute de vorba cu oamenii de la stana, ne-au invitat la masa, le-am spus sa imi pregateasca un caş sa il cumpar la intoarcere, totul era normal...

Am vazut cu coada ochiului ca s-au speriat caii care erau legati in lateralul cărutei, asa ca am oprit toti trei la circa 100 metri(fiind coborare pe drum cu pietre)...





Caii speriati au vrut sa fuga, dar cum erau legati de caruta in lateral, dupa cativa metri caruta s-a rasturnat fara sa se intample prejudicii sau sa se raneasca vreun cal...





Ma mir ca s-au speriat acei cai, pentru ca in urma cu cateva ore cand am trecut pe acolo tot pe acest drum am trecut, caii erau tot acolo, motocicletele erau mai turate mergand in sus, si nu s-au speriat de noi...





Noi trei am asistat la aceasta faza, am pornit spre atelaj sa vedem ce s-a intamplat, sa ajutam la ridicarea carutei, sa ne cerem scuze si sa ne intelegem cu oamenii sa le platim eventualele pagube...

Eu ma cunosc personal cu seful stanei, e consatean cu socrul meu, ne stim familiie, am trecut de zeci de ori pe acolo, am mancat si baut la acea stana, ma consideram prieten cu ciobanii de acolo...

Cativa dintre ciobani au pornit in fuga spre noi, cu bate si pietre in maini, injurandu-ne si scotand sunete ca in filmele cu indieni...





Eu, fiind din zona si cunoscand agresivitatea lor, am vazut ca nu e locul de stat la povesti cu ei, care erau porniti tare pe scandal, asa ca le-am zis lui Raducu si lui bunicu sa plecam ca iese urat, acesti Sereţeni(ciobanii) sunt cunoscuti pe toata Valea Bargaului pentru agresivitatea lor, ca isi rezolva problemele cu pari/securi/cutite.

Se tot apropiau 2 de mine si aruncau cu pietre

Eu fiind in mijloc, dupa ce a pornit Raducu am pornit si eu in viteza pt ca deja se apropiau de noi fluturand batele, dar bunicu foarte civilizat fiind nu m-a ascultat, a hotarat sa ramana sa vorbeasca cu ei, sa vada ce s-a intamplat cu caruta si sa le ofere bani daca ceva s-a stricat, fara sa isi dea seama de pericolul la care se poate expune.





Dupa aproximativ 500 metri coborati, dupa ce m-am simtit in siguranta m-am uitat in spate si am vazut ca bunicu nu e in spatele meu, l-am pus pe Raducu la adapost si am mers inapoi sa vad ce se intampla...





Un cioban il tinea fara sa il loveasca, dar il tragea cu forta spre caruta sa vada eventualele daune... am incercat de 2 ori sa ma apropii, dar ei aruncau cu pietre mari spre mine, nu prea aveam sanse sa ma apropii nevatamat, asa ca am stat la aprox 100 metri, sa nu pot fi lovit si am inceput sa filmez... Am strigat la ciobani si i-am atentionat ca ii filmez si ca aduc politia, am fost sigur 100% ca asa se controleaza si nu iese scandal, ca nu va fi nimeni ranit... am filmat mai multe secvente, a trebuit sa tot inchid telefonul si sa ma indepartez pt ca se tot apropiau 2 de mine si aruncau cu pietre, asa ca filmam, ma indepartam, ma intorceam si iar filmam, spunandu-le ca sunt filmati, sa stea cuminti...

Daca vedeam ca bunicu cade jos sau scoteau cutitele din dotare, as fi actionat in alt fel..

La aproximativ 20 minute dupa ce au pus mana pe bunicu, timp in care nu l-au lovit, un cioban i-a dat 2 bote peste spate(peste rucsac), bunicu a vrut sa fuga, a cazut din cauza piciorului inca ranit, l-au prins si a izbucnit crunta bataie...





Desi michel era batut de trei ciobani la 100 metri de mine si inca doi stateau langa ei, principala mea grijă era sa il protejez pe Raducu, care are 14 ani, avea radiatorul spart, si ar fi fost o victima sigura daca picam si eu in mainile lor...





Cu mainile goale eram constient ca nu pot iesi invingator, era varianta sa scot drujba sau maceta din rucsac si ori ma nenoroceau ei pe mine si pe Răducu, ori nenoroceam eu pe careva si acuma eram eu la temniţă in locul lor si nu mi-a placut acel probabil scenariu...





Eram singurul care aveam telefon la mine, sa pot suna la 112 si sa pot filma pentru a obtine probe, singurul care stia drumul spre casa, asa ca am ales varianta legala, mi s-a parut cea mai buna idee in acel moment. Normal ca daca se agrava mai tare situatia, daca vedeam ca bunicu cade jos sau scoteau cutitele din dotare, as fi actionat in alt fel... Dar din fericire nu a fost cazul, s-au oprit, bunicu era in picioare, am sunat la 112 si am continuat sa filmez tot asa pe reprize, pentru ca se tot apropiau si aruncau cu bolovani spre mine.





Pe bunicu nu l-au lasat sa plece, au zis ca ramane acolo pana le aduce cineva 500€ pentru ca s-a rupt un lemn de la caruta,l-au dus in coliba sa se spele, iar eu am coborat pana la asfalt ca m-au sunat politistii sa ii astept sa le arat locatia si l-am indrumat pe copil catre casa...

Asa ca bunicu a ramas sechestrat acolo , i-au taiat cu cutitul cauciucul de la motocicleta sa nu poata fugi si scapa, pana am sosit cu politia care cu mare profesionalism l-a eliberat si i-a legitimat pe atacatori.





Initial Michel nu a vrut sa depuna plangere, era foarte confuz si derutat, bucurat ca a scapat din mainile lor, mi-a zis ca e de parere ca imi poate face probleme mie cum am casa in zona aceea, l-au amenintat ca imi aprind casa daca se intervine legal... i-am spus lui Michel sa nu isi faca griji pentru mine si sa faca ce crede el ca e corect pentru el si pentru ce a indurat, asa ca s-a facut in urmatoarea dimineata plangere, medicina legala, iar cei 3 care l-au batut cu salbaticie sunt in acest moment arestati.

Michel se plimba prin toti muntii Romaniei de 23 ani si nici el nu a mai vazut sau auzit asa ceva

Ma bucur foarte tare pentru decizia mea de a nu interveni in mijlocul scandalului, am fost mai de folos ca am putut filma aproape toata povestea, filmele au fost vazute de catre procuror si au dus la arestarea faptasilor. Daca eram implicat in bataie nu erau filmarile, nu existau probe, era cuvantul nostru impotriva cuvantului lor, 6 persoane si 2 copii(care au asistat asa micuti la acest macel si care probabil la randul lor vor face la fel cand vor avea putere), si in acest moment ei sarbatoreau victoria timp in care noi trei puteam fi nenorociti, morti sau arestati in locul lor.





Acelor “Viiteji” de pe net cu comentarii ca ei “ar fi facut”, ca ei “ar fi dres”, ca batman, le doresc sa nu fie vreodata pusi in locul meu, sa trebuiasca sa aleaga intre un copil de 14 ani si prieten adult, intre legal si ilegal, intre puscarie si libertate, etc...





Mare pacat ca s-a intamplat asa ceva, sper ca acest incident izolat sa nu afecteze foarte tare imaginea zonei, judetului, a tarii noastre... nu am mai auzit asemenea intamplari barbare cu ciobani, Michel se plimba prin toti muntii Romaniei de 23 ani si nici el nu a mai vazut sau auzit asa ceva, nici acuma nu imi vine sa cred ce s-a intamplat...”



