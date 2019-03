Românii care au transformat plimbările cu câinii nordici în performanţă. Tatăl şi fiul au obţinut şi medalia de aur

Bogdan Berende are 24 de ani şi este din Bistriţa, însă locuieşte de ani buni în Bucureşti. A terminat Facultatea de Kinetoterapie, profesează la o clinică de recuperare medicală din Bucureşti şi continuă studiile cu facultatea de Psihologie.

Ce îl deosebeşte pe bistriţeanul stabilit în Bucureşti de alţi tineri de vârsta lui este pasiunea nebună pentru câini. Această pasiune, pe care o are de mic copil, l-a împins spre un sport încă nou în ţara noastră: sprinturile cu atelaje canine. Nou în acest sport, tânărul a reuşit deja să obţină rezultate remarcabile.

„Pasiunea pentru câini e de când sunt mic. Părinţii mei au avut câini dinainte să vin pe lume. Am crescut cu câini în jurul meu. Am avut mai multe rase de câini de-a lungul timpului. Câini nordici avem de 3 ani”, îşi începe povestea Bogdan Berende.

Tânărul kinetoterapeut s-a îndrăgostit de câinii nordici după ce a făcut o vizită la Rodna, la poalele Munţilor Rodnei, la preotul romano-catolic Attila Kiss, care creşte aceste rase de ani buni. Mai mult, preotul a ajuns să performeze într-un sport inedit – concursurile de atelaje canine, la care participă alături de câinii săi şi de la care s-a întors cu medalii în ultimii ani.

Mai mult, în palmaresul preotului Attila Kiss se regăseşte şi titlul de campion mondial la acest sport, cucerit în anul 2017. De asemenea, Attila Kiss are şi un titlul de vicecampion mondial şi a reuşit să obţină recunoaşterea oficială în România a acestui sport.

Damaschin Berende, tatăl tânărului este partenerul său de competiţii FOTO: Arhivă Personală

Fascinaţi de ideea că un preot care slujeşte în comuna Rodna, la poalele Munţilor Rodnei participă la competiţii de atelaje canine, Bogdan împreună cu tatăl său Damaschin l-au vizitat şi au luat parte la unul dintre antrenamentele sale.

„Am auzit că un preot de la noi din judeţ practică acest sport şi tatăl meu a luat legătura cu el. A fost la un antrenament de-al dânsului şi a decis că vom cumpăra doi câini. După aceea, încet, încet am ajuns să cumpărăm alţi câini şi să participăm la campionatele interne şi externe. Plăcându-ne câinii şi văzând acei câini cu câtă dăruire şi bucurie aleargă, ne-am îndrăgostit automat de ei şi, implicit, de sport”, spune Bogdan Berende.

Şi-au amenajat propriul teren de antrenamente, lângă Bistriţa

Firi sportive, atât el, cât şi tatăl său, nu le-a fost greu să înveţe secretul acestui sport. Tânărul kinetoterapeut mai spune că cadă faci ceva cu plăcere înveţi mai uşor. Recunoaşte însă că multe din secrete le-au fost dezvăluite de preotul Attila Kiss.

Cei doi au început cu doi câini şi au ajuns la 15 şi intenţionează să mărească canisa. Câinii au un loc special amenajat în localitatea Livezile, la doar câţiva kilometri de Bistriţa.

Întreţinerea acestei canise este destul de costisitoare, însă recompensa oferită de câini face ca toate eforturile să merite. Un pui costă între 500 şi 1.000 de euro, în funcţie de canisă. Săniile nu sunt nici ele foarte ieftine, preţurile pornind de la 200-300 de euro şi ajungând şi la 3.000 de euro.

„Dorim să mărim canisa. Este destul de costisitoare, dar contează mai puţin asta. Tot ce contează e că sunt iubiţi şi trataţi foarte bine şi, în schimb, primim toată afecţiunea şi dăruirea lor la concursuri”, precizează tânărul.

O relaţie foarte bună cu câinii este unul dintre secretele succesului, spune Bogdan Berende FOTO: Arhivă Personală

Tot acolo, în comuna Livezile, au amenajat un teren special, unde se antrenează cu câinii. Nu sunt chiar Munţii Rodnei, însă antrenamentele făcute, au dat rezultate surprinzătoare. Cei doi nu s-au mulţumit în a învăţa secretele acestui sport, ci au început să participe la competiţii importante de profil.

Când se apropie un concurs, cei doi se antrenează zilnic alături de câinii cu care participă. Antrenamentele nu sunt lungi, de regulă nu depăşesc 20-30 de minute, însă sunt intense şi necesită un contact şi o legătură foarte bună cu câinii, care trebuie să colaboreze şi să asculte toate comenzile şi ghidajele.

Bogdan Berende nu se mulţumeşte în a se antrena alături de câini. Îi vizitează de câte ori poate şi îi mângâie şi comunică cu ei. Doar aşa poate să menţină cu patrupedele o relaţie strânsă, care se vede foarte bine în competiţii.

Rezultate excepţionale la puţin timp după ce s-au apucat de sport

„Emoţii există la fiecare concurs, indiferent dacă e la nivel naţional sau internaţional. În primul rând câinii trebuie să fie antrenaţi şi bine întreţinuţi. Dacă nu ai câini antrenaţi, sănătoşi şi bine întreţinuţi, pot fi din cele mai bune canise, pentru că nu vor exista niciodată rezultate”, dezvăluie Bogdan Berende.

Damaschin Berende are 53 de ani şi este antreprenor. El a fost primul care a spart gheaţa şi a început să se pregătească în anul 2016. În anul 2017, i-a urmat şi Bogdan, care nu a putut să reziste tentaţiei.

Primul concurs la care a participat s-a desfăşurat în Austria, iar la al doilea deja îşi măsura forţele cu cei mai buni de pe continent, la Campionatul European de Atelaje Canine desfăşurat în Italia.

„La Campionatul European din 2017 am participat cu doi câini şi am câştigat la categorie. Anul trecut, în 2018, am participat la Campionatul European cu patru câini şi am câştigat la categorie. Tot în 2018 am reprezentat România la primul Campionat Mondial, unde am participat tot cu patru câini şi am obţinut medalia de argint”, îşi prezintă performanţele greu de egalat tânărul.

Şi tatăl său, Damaschin Berende, la cei 53 de ani ai săi se poate mândri cu un titlu de campion european, cucerit în 2018, la categoria cu doi câini.

Înainte de competiţie, Bogdan Berende se antrenează zilnic FOTO: Arhivă Personală

Au pus Bistriţa-Năsăud pe harta competiţiilor internaţionale de profil

Cei doi nu s-au mulţumit în a dezvolta o canisă a lor, ci au pus pe picioare şi o asociaţie dedicată acestui sport – Clubul Sportiv Sleddog Bistriţa-Năsăud. Sub umbrela acestui club sportiv a început organizarea de evenimente dedicate acestui sport.

De trei ani, Bogdan şi Damaschin Berende, sprijiniţi de preotul Attila Kiss, organizează competiţia de profil Drumul Romanilor, prin intermediul căreia au reuşit să pună Bistriţa-Năsăud pe harta acestui sport.

Totul se desfăşoară de trei ani în Pasul Tihuţa, trecătoarea din Munţii Bârgăului care leagă Transilvania de Moldova. Fără falsă modestie se poate afirma că „Drumul Romanilor” a devenit unul dintre cele mai importante de atelaje canine din ţara noastră, bucurându-se de participare internaţională încă de la ediţia cu numărul doi.

Concursul se desfăşoară la 1.200 de metri altitudine, iar traseul urmează tocmai „Drumul Romanilor”, un drum istoric care se întinde pe 12 kilometri şi care este cunoscut încă din secolul al XVIII-lea.

Scopul Concursului Internaţional de Atelaje Canine „Drumul Romanilor” este tocmai să promoveze acest traseu de vis, alături de sportul mult prea puţin cunoscut în România.

Ultima ediţie, desfăşurată în perioada 26-27 ianuarie 2019, a adunat 36 de concurenţi din şase ţări – Bulgaria, Serbia, Slovacia, Polonia, Ungaria şi România. Au participat câini din rasele nordice Malamut de Alaska, Husky Siberian, Samoyed şi Câine de Groenlanda.

După competiţia din acest an, drumul istoric din Munţii Bârgăului s-ar putea califica pentru a organiza competiţii la nivel european şi chiar mondial. La concurs a fost prezentă şi poloneza Justyna Janecka, judecător de cursă, care a avut tocmai acest rol, de a decide dacă românii sunt pregătiţi să susţină competiţii de o asemenea talie.

„Judecătorul de cursă este un reprezentant al World Sleddog Association, care supervizează tot ceea ce se întâmplă, dar face şi o evaluare a capacităţii organizatorice, a condiţiilor asigurate pe traseu, a calităţii acestuia. Dacă evaluarea este pozitivă, vom fi recomandaţi pentru a organiza competiţii la nivel european şi mondial”, declara în ziua competiţiei, Damaschin Berende.

Eforturile logistice pe care le implică o asemenea competiţie sunt uriaşe. Din acest motiv, parteneri în acest eveniment sunt cei de la Tăşuleasa Social. Doar pentru pregătirea traseului, organizatorii au avut nevoie de mai bine de o săptămână.

Mentorul lor şi-a descoperit pasiunea pentru câini când a fost hirotonisit

Attila Kiss, preotul romano-catolic ce le-a deschis celor doi apetitul pentru acest sport şi-a descoperit pasiunea pentru „câinii nordului” în 2004, când a fost hirotonisit. Un prieten i-a dăruit atunci doi câini – unul a rămas la el, iar altul a ajuns la mama sa.

Întâmplarea face ca, înainte să ajungă să slujească în Rodna, la poalele Munţilor Rodnei, preotul să ajungă într-un sat din Harghita, unde l-a cunoscut pe promotorul sprinturilor cu atelaje canine din România. Acesta a fost cel care i-a deschis şi apetitul pentru atelajele canine.

După ce îşi termina îndatoririle la biserică, preotul ieşea la antrenament în Parcul Naţional Munţii Rodnei. După patru ani de antrenamente, în anul 2008 şi-a luat inima în dinţi şi a participat la primul concurs naţional, cu patru câini, de la care s-a întors cu locul III.

Până în 2017, când a reuşit să aducă la Rodna şi titlul de campion mondial la acest sport, preotul concura pentru Ungaria, întrucât românii nici nu recunoşteau oficial acest sport, asta deşi în România sunt peste 60 de practicanţi ai acestui sport. În cele din urmă, tot prin intervenţiile preotului s-a reuşit şi recunoaşterea oficială şi în România a acestui sport.

