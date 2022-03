Reacţia lui Marcus, ţăranul din Bistriţa pe ogorul căruia a căzut drona. „Grâul înainte de toate. Panica, după muncă“

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de duminică, 13 martie, în comuna Dumitra, i ar poliţiştii bistriţeni au efectuat cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 423 Cod Penal (zborul neautorizat). Dosarul penal va fi declinat către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, au anunţat reprezentanţii Poliţiei Bistriţa-Năsăud. Preotul Crin-Triandafil Theodorescu din Luşca, Bistriţa-Năsăud, a povestit cu lux de amănunte cum a reacţionat un agricultor la vederea aparatului de zbor prăbuşit chiar pe ogor.

„Ieri a căzut o dronă pe lângă mine. Nu chiar în Luşca, dar pe-aproape, la vreo patru kilometri, dincolo de pădurile de stejar din coasta Năsăudului. Acesta este un fapt de război, deja bagatelizat prin repetiţie. Dar ce-i cu adevărat extaziant abia acum urmează.

Îl cheamă Marcus şi se duce omul la câmp, să are. Pământurile s-au scuturat de alb, miroase (discret, dar miroase) a primăvară, geme în dorinţă glia, se răscoleşte lasciv sub primele raze de soare şi Marcus e amestecat in povestea asta, au ţăranii ăştia un simţ cosmic al vieţii, o părtăşie dumnezeiască cu germinaţia, îşi scoate Marcus tractorul din ogradă şi-o ia moromeţian spre ţarină, care aici se numesc ”locuri”.





Foarte important, că e un cuvânt latin şi asta ne arată, indubitabil, că n-a fost nici o gaură în istoria ţăranilor ăstora între legionarii cu nume latine (Marcus, da?) şi ei, cei care întorc pământul cu burta-n sus, ca pe broaşte ţestoase, să ardă-n soare.

Şi ajunge omul nostru la câmp, se uită-n sus, se uită-n jos, şi când se uită-n dreapta vede în nişte tufişuri o dronă. Are doi metri deschiderea aripilor şi e greu s-o confunzi cu un pui de barză. Şi ce credeţi că face omul nostru drag?

Îşi scuipă româneşte-n palme şi se apucă de arat. Calm şi aşezat. Întâi lucrul lui pe care i l-a lăsat Dumnezeu în cârcă, da?





Iar seara, după ce a terminat ce-a avut de făcut, în ordinea lumii lui frumoase, se duce-n răchiţile alea să vadă ce-i cu drăcovenia.

Războiul după grău. Panica după muncă. Şi toate cu calm, ardeleneşte, că doară ce-o fi atâta grabă?

Doamne, chiar vine primăvara! Simţiţi? O să fie bine!”, a scris preotul pe contul său de Facebook.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care a emis un comunicat în acest sens. „Vă informăm că la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la infracţiunea de operarea unei aeronave fără pilot la bord de către o persoană care nu posedă documentele de certificare prevăzute de reglementările în vigoare pentru operarea aeronavei respective, faptă prevăzută de art. 115 alin. 2 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian. Dosarul a fost întocmit ca urmare a faptului că, în data de 13 martie 2022, pe terenul aparţinând unui localnic din comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost descoperit un aparat de zbor tip dronă, sub forma unei aeronave de mici dimensiuni. Până în prezent nu a fost stabilită provenienţa aeronavei şi nici nu a fost identificat deţinătorul acesteia. Urmează a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a fost pilotată aeronava şi pentru identificarea pilotului aeronavei”. Locul în care a fost găsit aeromodelul este situat la aproximativ 120 de kilometri de punctul de trecere a frontierei de la Sighetu Marmaţiei şi la doar 12 kilometri de Bistriţa.

