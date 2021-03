Reacţia unui medic de la Spitalul din Bacău după ce protestatarii au strigat „asasinii” la adresa cadrelor sanitare

La fel ca alte multe oraşe, şi la Bacău au fost proteste de stradă luni seara. Unul dintre grupurile de protestatari a intrat şi în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă, în dreptul pavilionului unde sunt bolnavii COVID-19, şi a protestat împotriva cadrelor medicale.

Aceştia au strigat „asasinii” şi „hoţii”, mesaje atribuite doctorilor din spital. Totul s-a desfăşurat în prezenţa forţelor de ordine, care nu i-au impiedicat pe protestatari să intre în curtea spitalului.

Unul dintre doctorii aflaţi la acel moment în spital a spus că evenimentele „frizează ridicolul”.

„Ştiam că e un protest anti-restricţii, anti-mască şi când am văzut că se îndreaptă în curtea spitalului am avut un sentiment de frică şi m-am gândit: oare ce urmează să facă, să forţeze uşile, să intre înăuntru? Că ştiţi că omul e imprevizibil în situaţiile acestea. Dar pe urmă am văzut că sunt paşnici”, spune aceasta. Medicul crede că gestul protestatarilor este unul nedrept, greu de catalogat şi vine în condiţiile în care medicii sunt disperaţi şi aproape resemnaţi în faţa tot mai multor cazuri grave care ajung la spital. „Frizează ridicolul – este cuvântul cel mai potrivit pe care pot să-l folosesc. Manifestanţii erau în faţa pavilionului unde sunt internaţi pacienţii cu COVID-19 în condiţiile în care chiar ieri au fost foarte, foarte multe internări. Salvările veneau una după alta, duceau pacienţii acolo… E de neconceput, de nevăzut, nu ştiu dacă pot să descriu”, a declarat dr. Ioana Dinu, citată de Libertatea.

Medicul a adăugat că ţinând cont de numărul de pacienţi care au fost în Bacău până acum, era aproape imposibil ca cei din faţa spitalului să nu aibă internaţi cunoştinţe chiar în acele momente.

