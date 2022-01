Războiul din Primăria Bacău. Viceprimarul cere Justiţiei să anuleze dispoziţiile primarului care l-au lăsat fără atribuţii

Viceprimarul Ghingheş a solicitat Tribunalului Bacău să anuleze cele două dispoziţii prin care primarul i-a luat toate atribuţiile şi l-a ”exilat” într-o clădire de la periferia Bacăului, principalele argumente invocate în cerere sunt nemotivarea celor două acte administrative, respectiv excesul de putere săvârşit de primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu prin încercarea de a goli de conţinut funcţia de viceprimar.

”Nu am fost de acord cu târgul politic pe care Stanciu-Viziteu l-a încheiat cu fostul primar Cosmin Necula, trimis în judecată de DNA pentru corupţie. Am refuzat să demisionez pentru a lăsa locul liber unui viceprimar de la Pro România şi consecinţele nu au întârziat să apară. Primarul a confundat obligaţiile administrative cu scamatoriile politice şi chemarea acestuia în faţa instanţei va arăta, cu dovezi, nu doar presiunile la care am fost supus, dar şi felul în care în repetate rânduri a avut impresia că poate să tranzacţioneze o funcţie administrativă pentru diverse interese politice, de grup”, spune Cristian Ghingheş.

De cealaltă parte, primarul l-a acuzat pe Ghingheş că “nu şi-a respectat atribuţiile de viceprimar“. „Nu şi-a respectat cuvântul dat băcăuanilor şi nu şi-a respectat cuvântul dat echipei din care face parte”, arată primarul. Viziteu şi-a caracterizat decizia ca fiind pur administrativă, mergând pe argumentul că primarul are dreptul să acorde şi să retragă atribuţii după bunul plac, conform Codului administrativ.

Retras din toate comisiile şi grupurile de lucru

După retragerea atribuţiilor, viceprimarul Cristian Ghingheş a fost înlăturat din toate comisiile şi grupurile de lucru municipale (urbanism, circulaţie, locuinţe ANL, comitetul de urgenţă), i-a fost restricţionat accesul la toate informaţiile şi documentele interne şi i s-a mutat biroul într-un sediu aflat la marginea oraşului. Ulterior, Ghingheş a fost exclus şi din organizaţia locală a USR, condusă de Lucian Daniel Stanciu Viziteu, ambele sancţiuni fiind în momentul de faţă atacate la comisiile de arbitraj ale partidului.

La alegerile locale din septembrie 2020, Stanciu-Viziteu şi Ghingheş au candidat într-un tandem primar-viceprimar pentru Primăria Bacău, cu un mesaj puternic anticorupţie şi cu o campanie îndreptată împotriva neregulilor administraţiei conduse de fostul primar Necula (ex-PSD, acum Pro România), trimis în judecată ca urmare a unei sesizări făcute de Cristian Ghingheş în anul 2017, când era consilier local.

Ghingheş a renunţat la candidatura proprie în favoarea fostului deputat Stanciu-Viziteu ca urmare a negocierilor din alianţa USR PLUS.

