Primăria municipiului Bacău a cumpărat apă de 150.000 de lei, după ce o avarie majoră a lăsat oraşul fără apă potabilă

UPDATE: Duminică dimineaţa situaţia nu revenise la normanl.

"Procesul de golire a conductei de aductiune Valea Uzului - Bacau este in curs de finalizare, fiind ingreunat de diametrul mare al conductei (1000mm) si de relieful specific zonei (vale).Reprezentantii ISU Moinesti au sprijinit, in tot acest interval de timp echipa S.C CRAB S.A, prin pomparea apei din arealul afectat. Astfel, in scopul reducerii timpului aferent remedierii avariei si pentru identificarea in regim de urgenta a defectiunii, in paralel cu golirea conductei, am initiat in jurul orei 01.00 lucrarile de sapatura.Imediat ce conditiile tehnice o vor permite (conducta va fi golita in totalitate), vom incepe lucrarile de inlocuire a piesei defecte", potrivit unui comunicat de presă al CRAB Bacău.

Conform comunicării transmise de către Compania Regională de Apă Bacău, alimentarea cu apă a Municipiului Bacău de la Baraţi a fost întreruptă.

Consiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru ora 15:00, urmând a se aproba alocarea sumei de 150.000 lei pentru achiziţionarea de apă potabilă ce va fi distribuită cetăţenilor municipiului Bacău.

La ora 12.30 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bacău a aprobat această măsură, dispunând următoarele locaţii pentru distribuirea apei potabile şi nepotabile către populaţie:

1. Distribuirea de APĂ POTABILĂ în 11 locaţii din oraş:

– Biserica ”Fericitul Ieremia” – str. Digul Bârnat nr. 4;

– Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău – str. Ştefan cel Mare nr. 17A;

– Poliţia Locală a Municipiului Bacău – str. I. L. Caragiale, nr. 2;

– Biserica Ortodoxă ”Sf. Nicolae” – str. B-dul Unirii, nr. 4;

– Teatrul Municipal Bacovia – str. Iernii, nr. 7;

– Primăria Municipiului Bacău – str. Mărăşeşti nr. 6;

– Biserica Ortodoxă “Sf. Dumitru” – str. Narciselor nr. 2;

– Primăria Municipiului Bacău sediul Serviciului Public de Evidenţă a Persoanelor – str. Henri Coandă nr. 2;

– Şcoala Gimnazială ”Octavian Voicu” – str. Bicaz, nr. 17;

– Colegiul Tehnic de Comunicaţii N. V. Karpen – str. Mioriţei, nr. 76 bis;

– Centrul de Zi ”Clubul Pensionarilor” – str. Aleea Ghioceilor, nr. 2 A.

2. Distribuirea de APĂ NEPOTABILĂ în 19 locaţii din oraş:

– str. Aeroportului intersecţie cu str. Republicii;

– Complex Aviatori;

– zona Narcisa – Potcoava;

– Piaţa Sud;

– str. Cornişa intersecţie cu str. Pictor Andreescu;

– Pasaj Muncitorul;

– str. Alexandru cel Bun (magazin Adriatica);

– str. Mihai Viteazu (Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae”);

– str. Neagoe Vodă intersecţie cu str. Martir Horia;

– str. Ştefan cel Mare (zona mall);

– str. Aprodu Purice (staţia de autobuz);

– str. Gării (magazin Evrika);

– str. Electricienilor (locul de joacă pt copii);

– str. Republicii (Bartolo);

– str. 9 Mai, nr.78 (zona ING Bank);

– str. Mioriţei – staţie de autobuz PTTR;

– Piaţa Nord.

– CFR Piaţă

– Colegiul N.V. Karpen

Echipele de intervenţie ale CRAB se află deja la faţa locului.