Şpaga plătită de o familie pentru un apartament ANL: 8.000 lei o semnătură, 6.000 de lei repartiţie preferenţială

Cazul tinerilor din Bacău demonstrează că mulţi dintre români sunt convinşi că fără şpagă lucrurile nu se pot rezolva în această ţară, indiferent despre particularitatea cu care se confruntă.

Cuplul din Bacău avea depusă, pe numele femeii, o cerere în vederea obţinerii unei locuinţe ANL încă din anul 2008 (când nu erau căsătoriţi). Văzând că nu au sorţi de izbândă, au decis să plece în străinătate, de unde au revenit în 2015, an în care au reluat formalităţile privind obţinerea unui apartament ANL.

Cei doi tineri s-au căsătorit în 2017 şi au rămas pe lista de aşteptare a primăriei. La un moment dat, bărbatul i-a relatat unui prieten din copilărie dificultăţile cu care se confruntă în privinţa obţinerii unei locuinţe ANL. Respectivul prieten i-a comunicat că iubita lui, care este casieră la o asociaţie de proprietari îl poate ajuta în acest demers, deoarece are relaţii la primărie. Ulterior, cele două cupluri s-au întâlnit, ocazie cu care casiera, Cristina Loredana Proca, le-a comunicat că este la curent cu faptul că nu au obţinut punctajul necesar atribuirii unei locuinţe. Ea le-a comunciat celor doi soţi că se va întâlni cu funcţionara din cadrul Primăriei pentru a discuta problema lor.

”H.F.D.a declarat că inculpata Proca Cristina Loredana a spus că este in relaţii foarte bune cu B.C. şi că se va interesa la aceasta despre dosarul său, dându-i impresia că cele două împreună au mai înlesnit anterior obţinerea de locuinţe şi pentru alte persoane. A doua zi după această discuţie, Proca Cristina Loredana s-a prezentat din nou la domiciliul soţilor H., spunând că a fost la primărie si a văzut dosarul, oferind detalii amănunţite despre conţinutul dosarului, acest lucru făcând-o pe H.F.D. să creadă, indubitabil, că Proca Cristina Loredana are influenţă asupra factorilor decidenţi şi că îi poate determina pe aceştia să acţioneze în sensul dorit”, se menţionează în hotărârea instanţei.

Casiera le-a transmis celor doi soţi că de la dosar lipseşte o singură semnătură, iar pentru obţinerea ei trebuie să ofere funcţionarului responsabil cu dosarul lor suma de 8.000 lei, urmând ca aceasta să înainteze mai repede dosarul spre aprobare. Cei doi soţi au împrumutat suma de la părinţi şi au oferit-o intermediarei în aceeaşi zi.

După câteva zile, între cele două părţi a avut loc o nouă întâlnire, în parcarea Prefecturii Bacău, ocazie cu care femeia le-a relatat că acel funcţionar care mai trebuie să semneze dosarul refuză să o facă pentru ca sigur îşi doreşte partea lui, şi de aceea refuză să înainteze dosarul mai departe. Mai exact, suma de 7.500 de lei. Banii au fost daţi în aceaşi zi. Ulterior, intermediara le-a comunicat celor doi soţi că trebuie să mai plătească 6.000 de lei, pentru a putea beneficia de o repartizare preferenţială. Mai mult, i-a invitat pe cei doi soţi în zona blocurilor ANL, indicându-le pe cele libere şi cerându-le să facă o listă cu ce apartament ar prefera.

Întrucât în lunile următoare nu s-a regăsit pe listele celor cărora li s-au repartizat apartamentele, familia a decis să meargă la Primărie pentru a primi explicaţii. La două zile distanţă, funcţionara Primăriei a înaintat un denunţ la Poliţie arătând că nu are nicio implicare în activitatea ilegală a Cristinei Loredana Proca. Aceasta din urmă a invocat în faţa familiei căreia i-a promis că o ajută să obţină apartamentul că le va restitui banii înapoi, semnând şi un act notarial în acest sens, spunându-le că funcţionarii cărora le-ar fi dat banii urmează să-i restituie.

Familia în cauză nu a primit nici apartamentul, nici banii înapoi. Mai mult, femeia care a dat banii intermediarei a fost pusă sub acuzaţia de cumpărare de influenţă. La rândul ei, intermediara a fost condamnată de Tribunalul Bacău la 1 an şi 5 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei.Judecătorii au dispus confiscarea sumei ce a reprezentat şpaga pentru apartament (21.500 lei).