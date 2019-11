Primarul PSD din Alexandria se laudă cu siguranţa oraşului, oamenii se tem să mai iasă seara din case. „Noaptea se smulg telefoane din mână, oamenii-s tâlhăriţi“

Cu doar câteva zile înainte de izbucnirea valului de violenţe, primarul PSD Viorel Drăguşin făcea un portret idilic municipiului Alexandria, reşedinţa judeţului Teleorman.

„#AşaSuntemNoi! #AlexandriaReală. Linişte şi siguranţă noaptea pe străzile din Alexandria. @Alexandria, Teleorman“, posta primarul pe Facebook, cu un grupaj de fotografii făcute noaptea, prin oraş.

GALERIE FOTO - ALEXANDRIA, NOAPTEA

Comentariile sunt, cele mai multe, favorabile: „Un oraş curat şi plăcut, felicitări!“; „Felicitări, domnule Primar Victor Drăguşin! Alexandria este un oraş minunat şi liniştit!!! Mult succes in continuare! Doamne ajută!;, „Mulţumim pentru tot ceea ce faceţi pentru noi. Tot respectul, domnule primar, Victor Drăguşin!“; „Alexandria înfloreşte în fiecare an, tot mai mult“; „Dacă nici oraşul asta nu e îngrijit, aştept exemple de oraşe mai îngrijite“ etc.

Câţiva vorbesc despre realitatea oraşului: „Dacă tot manipulăm, ce se face în Alexandria? Cum stăm cu agricultura, industria, infrastructura? Ştiu răspunsul, că Vaslui şi Teleorman, deci implicit Alexandria, sunt sărăciile şi ruşinile ţării. Ne mint ăştia la tv şi voi aveţi de toate acolo?“; „E, nu e chiar aşa... A surprins fotograful primăriei câteva momente acalmie... Pe la briefingurile poliţiei se anunţă că în Alexandria şi, în general, în Teleorman, situaţia operativă e caracterizată de mică infracţionalitate, în mare furtişaguri şi tâlharii. Noaptea, prin Alexandria, se mai smulg telefoane mobile din mână, mai sunt şi oameni tâlhăriţi, buzunăriţi, ameninţaţi, deposedaţi de portvizituri. Pe scurt, găinării... Unde sunt oameni, sunt şi infracţiuni....“.

Acestuia din urmă, primarul Viorel Drăguşin îi răspunde: „Şi nu este Alexandria un oraş liniştit şi sigur?“

Liviu Dragnea şi Viorel Drăguşin Sursa Facebook VD

Poliţia Teleorman a scos patrulele pe străzile din Alexandria, în urma valului de atacuri de joi seara, când mai multe femei au fost agresate în centrul oraşului. Două victime au ajuns la spital, în stare gravă, una fiind transferată de urgenţă la Bucureşti. Poliţia insistă că violenţele nu au legătură între ele.