Un oraş din Apuseni afectat de noul coronavirus a impus obligativitatea purtării măştii de protecţie

Marţi, 7 aprilie, a avut loc a întâlnire a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Una dintre cele mai importante măsuri a fost obligarea tuturor locuitorilor să poarte măşti de protecţie începând cu data de 8 aprilie 2020.

Măsurile au fost anunţate de primarul din Abrud, Nicolae Simina. ”Având în vedere faptul că în ultimele 3 zile au fost confirmate pozitiv COVID-19, 7 persoane de pe raza UAT Abrud, astăzi am convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Abrud Am luat toate măsurile legale. Am dezinfectat căile de acces, vom intensifica această acţiune.

Persoanele care au fost confirmate pozitiv sau incerte, au fost izolate imediat. Există o metodologie care trebuie respectată. Nu avem voie să dăm numele celor depistaţi pozitiv sau incerţi. Colaborăm foarte bine cu Poliţia oraşului Abrud, Spitalul Abrud, medicii de familie, Direcţia de Sănătate Publică Alba”, a spus primarul oraşului.

Patru din cele şapte persoane confirmate cu noul coronavirus lucrează la staţia locală de Ambulanţă.

Citiţi şi: