Seminar internaţional la şcoala din comuna Unirea pe tema prejudecăţilor privind comunitatea romă

Seminarul are loc miercuri, 29 mai 2019 şi are ca temă ”Combaterea prejudecăţilor privind minoritatea romă şi promovarea dialogului intercultural în România”. Seminarul îşi propune să reunească experţi din diferite ţări europene pentru a dezbate situaţia copiilor din comunităţile de romi şi eventualele soluţii pentru o mai bună incluziune socială a acestora.

Dezbaterea este realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, programul Europa pentru Cetăţeni în cadrul proiecului internaţional: Developing a Respectful Europe Against RoMa discriminations and social Exclusion (DREAM (Dezvoltarea unei Europe care să ia atitudine în faţa discriminării şi excluderii sociale a romilor).

Programul seminarului:

10.30-11.00 Discursuri de deschidere:

Florina Moldovan, director al Şcolii Gimnaziale “Avram Iancu”, Massimo Converso (director al asociaţiei Romano Pijats din Italia), Corneliu Pintilescu (Academia Română, Filiala Cluj)





11:00-12:00 Vizionare film documentar: Rememorând tragediile trecutului: deportarea romilor din România în Transnistria (regie: Laura Colţofean şi Alexandru Munteanu)





12.00-13.30 Masă rotundă: Cum să creştem incluziunea copiilor romi? Experienţe ale profesorilor din Unirea / How to enhance the social inclusion of Roma? Discussing teaching experience in Romanian schools





14.30 – 17.00 Masă rotundă: Cum să combatem discriminarea şi excluderea socială a romilor? Lecţii din mai multe ţări europene/ How to combat Roma discriminations and social exclusion? Learning from various European case studies