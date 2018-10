Protest spontan la Spitalul din Cîmpeni pentru susţinerea unui medic demisionar. Acuzaţii grave la adresa primarului din oraş

Luni în curtea Spitalului Orăşenesc din Câmpeni, peste 100 de oameni s-au adunat pentru a îl susţine pe tânărul medic Ciprian Budae şi a îl ruga să nu demisioneze din funcţia pe care o are în cadrul spitalului.

După expirarea mandatului fostului manager Dragomir Morcan, unul dintre medici, Ciprian Budae, a anunţat că va pleca din instituţie şi se va întoarce doar după ce acesta va redeveni manager, iar Călin Andreş nu va mai fi primar. Managerul este susţinut de 15 medici şi peste 100 de asistenţi.

„Motivele transferului sunt legate de proastă colaborare cu dl. primar Călin Andreş, cu promisiunile neîndeplinite, cu dorinţa acestuia de a se amesteca în problemele medicale şi schimbarea conducerii spitalului după bunul plac, fără a se consulta măcar cu personalul medical. Considerăm că Spitalul funcţionează foarte bine şi nu este nevoie de a realiza experimente acolo unde lucrurile funcţionează foarte bine. Dr. Budae Ciprian a fost în permanenţă alături de oamenii aflaţi în suferinţa, uneori ziua alteori noaptea. Vrem să îi mulţumim şi să încercam să îl facem să se răzgândească,” au scris susţinătorii medicului pe Facebook.

Medicul Ciprian Budae a solicitat conducerii unităţii medicale să îi aprobe transferul la Spitalul Orăşenesc Abrud. În scrisoarea deschisă făcută public de medicul demisionar, acesta le mulţumeşte angajaţilor spitalului din Câmpeni şi îl critică dur pe primarul Călin Andreş.

faţă cabinetului şi mi-a răspuns «daca aţi funcţionat un an de zile nu este o problemă să funcţionaţi şi în continuare» şi ultimă data când i-am spus că sunt decis să plec pentru că primăria nu mă ajută să suplimentăm fondurile de la minister să cumpărăm un apărat performant (nu unul cum mai avem altele două), în condiţiile în care 3 ani de zile comparând cu orice oraş, fondurile pentru achiziţie de aparatură au fost minime, am primit următorul răspuns: «să ştiţi că oraşul Câmpeni nu înseamnă numai spital şi pacienţi, sunt multe alte instituţii şi oameni». Vreau să vă spun că de câte ori o să primiţi un diagnostic greşit în spitalul orăşenesc Câmpeni să va gândiţi la piramida din faţă primăriei, la Duster-ul poliţiei locale, la merele şi vacile din plastic şi toţi banii aruncaţi pe proiecte care nu au nici o finalitate. Pentru că medici sunt de cea mai bună calitate, însă au nevoie şi de aparatură", a scris medicul Ciprian Budae în scrisoare.

Doctorul îl mai acuză pe primar de zgarcenie în ceea ce priveşte alocarea de fonduri spitalului, respectiv pentru repararea liftului. ”Îi transmit domnului primar că sunt un om liber, că după 23 de ani de studii am şi eu dreptul la o părere, nu am pornit un război împotrivă lui, nu-i sunt duşman. Pur şi simplu mi se pare deplorabil modul cum se comportă şi cum conduce acest oraş, am vrut să-i transmit acest mesaj deoarece comportamentul lui a început să-mi influenţeze munca, am vrut să ajungă şi la oamenii din jurul lui, sperând că ajutat de către aceştia va reuşi să se schimbe în bine până la ultimele alegeri. Şi vreau să ştie că oamenii nu te votează dacă îi angajezi în funcţii publice, ci te votează dacă acele instituţii pe care le coordonezi şi în care ai angajat oameni funcţionează”, a mai precizat medicul Budae.