FOTO Protest la spitalul din Aiud pentru suţinerea unui medic evreu, victimă a unor atacuri antiseminte

”Suntem alături şi îl susţinem pe doctor Hurani Majid, în faţa atacurilor nedrepte şi antisemite”, a scris o angajată a spitalului pe ntul ei de Facebook, unde a postat şi o serie de fotografii.

Mai mulţi medici şi cadre medicale s-au adunat în curtea instituţiei medicale luni dimineaţa. Potrivit managerului Bogdan Popa, este vorba despre o manifestare spontană generată de atacul unui candidat asupra directorului medical al spitalului, Hurani Majid.

Acuzaţiile asupra medicului vin din partea unui alt medic, care este şi candidat USR PLUS la Consiliul Local Aiud. Între cei doi a avut loc o discuţie mai aprinsă în ultima parte a săptămânii trecute.

”Până acum am tăcut şi am suferit enorm. Dar este momentul să spun ce am pe suflet. Daca este cineva in Aiud care îi pasă de spitalul din Aiud şi de pacienţii din Aiud şi nu numai acel om este dr. Bogdan Popa. Lumea din pacate se răzbune pe cei cinstiţi şi nu cauta adevărul adevărat. Sunt din pacate oameni care profită de orice pt a aduna nişte voturi in plus şi sunt capabili să calce pe cadavre din pacate sa atingă scopul. De luni de zile sunt atacat in mod repetat, hărţuit şi descriminat etnic şi religios de un cadru medical. Am dovezi concrete in acest sens insa nu le pot afişa public”, a comentat medicul Hurani Majid, ca reacţie la postarea unui consilier local.

Hurani Majid este evreu la origine şi profesează ca medic primar cardiolog la Spitalul Municipal Aiud din anul 2018. Este şi director medical interimar la Spitalul Municipal Aiud.