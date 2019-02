Alexandritul a fost descoperit în Munţii Ural din Rusia în anul 1830 şi este o piatră preţioasă foarte rară, prin

urmare foarte greu de găsit şi cumpărat. Această piatră preţioasă este populară datorită proprietăţilor sale optice deosebite şi suferă schimbări impresionante de culoare în funcţie de lumină, lucru determinat de faptul că este formată dintr-o combinaţie rară de minerale: crom, fier şi titan. Piatra este definită de pleocroism, adică îşi schimbă culoarea în funcţie de modul în care ea este privită. În plus, ea îşi schimbă culoarea şi în mod independent, în funcţie de unghiul de vizualizare sub o sursă de lumină artificială: culoarea ei este albastru-verzui sub lumină naturală şi devine purpuriu-roşcat în lumina artificială. Valoarea pe un carat a acestei pietre preţioase este de 12.000 dolari.