Cele mai utilizate limbaje de programare în IT. Ce trebuie să cunoască tinerii pentru a obţine un job bine plătit

În pregătirea pentru domeniul IT este important să se cunoască ce caută angajatorii la un programator. În acest sens, site-urile de specialitate au realizat un aşa zis top ale celor mai solicitate limbaje de programare de către companii.





SQL

Fiind folosit în foarte multe domenii, SQL (”sequel”) se află în topul clasamentului. Este prezent în tehnologii de baze de date ca MySQL, PostgreSQL sau Microsoft SQL, fiecare fiind cruriale în activitatea companiilor mari şi mici, a spitalelor, băncilor şi universităţilor. Aplicaţiile mobile dezvoltate de Google, Skype şi DropBox folosesc SQLite.





Java

Apărut acum 20 de ani, Java este unul dintre cele mai folosite limbaje de programare, cu peste 10 milioane de developeri şi rulând pe mai bine de 7 miliarde de dispozitive la nivel global. Este un limbaj foarte popular în rândul programatorilor, fiind simplu, adaptabil şi uşor de urmărit. Java îşi va menţine statutul de ”star al limbajelor de programare”, fiind folosit de mari site-uri ca LinkedIn.com, Netflix.com, Amazon.com.





JavaScript

Este un limbaj de programare diferit de Java, folosit pentru paginile web cu scopul de a le face mai interactive: efecte pe pagină, mesaje pop-up sau crearea de jocuri cu funcţionalităţi de bază. Aproape orice site incorporează elemente Java Script pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor, aşa că pentru developeri e o abilitate vitală. JavaScript stă la baza Node.js, o tehnologie care, printre altele, permite comunicarea în timp real.





C#

Apărut în 2000, C# (C-sharp) este un limbaj de programare conceput de Microsoft şi folosit de multe aplicaţii enterprise care folosesc .NET Framework. C# a avoluat din C şi C++, fiind un limbaj simplu şi modern.







Python

Python este un limbaj de programare extrem de uşor de învăţat ca începător şi la fel de util şi pentru cei care sunt deja programatori profesionişti. Este extrem de popular în rândul şcolilor de IT şi se adaptează uşor altor domenii ca matematica, fizica. PBS, NASA şi Reddit folosesc Python pentru website-urile lor.





C++

Este un limbaj de programare general, compilat, ce suportă programare orientată pe obiecte. A apărut în anul 1983 ca o serie de îmbunătăţiri ale limbajului C. Acest limbaj este folosit pentru aplicaţiile Adobe şi Microsoft, bazele de date MongoDB. C++ este extrem de util în dezvoltarea de jocuri şi în procesarea audio/video.





PHP

Iniţial, PHP nu a fost gândit pentru a fi folosit ca limbaj de programare. Creatorul său, programatorul Rasmus Lerdorf, a creat în 1994 un set de tool-uri pentru urmărirea vizitelor pe site-ul său, Personal Home Page. Astăzi, limbajul e folosit pentru a crea pagini scrise în HTML, fiind popular în rândul multor programatori, de la începători la avansaţi.





iOS / Swift

În 2014, cei de la Apple au decis să creeze propriul limbaj de programare. Aşa a apărut Swift, un nou limbaj de programare pentru cei care lucrau cu iOS şi OS X şi care i-a ajutat la crearea unor noi aplicaţii revoluţionare. Printre companiile care au adoptat Swift se numără American Airlines, LinkedIn şi Duolingo, iar popularitatea limbajului va creşte în anii ce urmează.





Ruby on Rails

Ruby e un limbaj de programare general, popular pentru programarea web, iar Rails îi serveşte ca framework. Acest limbaj permite dezvoltarea rapidă, mai puţină codare şi o mulţime de resurse disponibile. E folosit de la companii start-up la multinaţionale. Hulu, Twitter, Github şi Living Social folosesc Ruby on Rails pentru cel puţin una dintre aplicaţiile lor web?