Candidatul USR la Primăria oraşului Câmpeni se retrage din cursă şi din politică acuzând „jegurile de la PLUS”: „Am fost lucrat pe la spate de jigodii”

Sorin Nicolae Trif este originar din oraşul Câmpeni, dar locuieşte la Cluj-Napoca unde este profesor universitar. În 2019, acesta a fost anunţat ca şi candidat la USR Alba la Primăria oraşului Cîmpeni, oraşul de 7.000 de locuitori din Apuseni.

Marţi, 30 iunie, acesta a postat e Facebook un mesaj prin care anunţă că se retrage din cursa electorală, dar şi din viaţa politică. Acesta lasă să se înţeleagă că ar fi fost ”lucrat pe la spate” de ”jigodii care în anii 1997 au cumpărat fabrici din România”. Trif se referă la un om de afaceri italian, stabilit în oraş de 23 de ani, care este preşedintele PLUS Cîmpeni.

”M-am înscris în USR şi în politică din convingerea că astfel pot schimba în bine comunitatea din care fac parte. Câmpeniul are nevoie de o nouă administraţie care să-l reclădească pe fundamentele valorilor europene în care legea, responsabilitatea şi competenţa să nu fie negociabile. De la bun început am făcut opoziţie actualului primar PSD şi am căutat soluţii pentru scoaterea oraşului Câmpeni din sărăcie şi izolare. Acest proiect urma să-l prezint comunităţii în campania electorală din postura de candidat validat al USR la Primăria Câmpeni. Din păcate, acţiunile subversive ale aşa-zişilor aliaţi din PLUS pentru înlăturarea mea şi decredibilizarea filialei USR Câmpeni prin faptul că nu PSD este adversarul, m-au determinat să demisionez din USR. Mai presus de politică, demnitatea mea este o valoare supremă şi nu voi admite ca această să fie compromisă de jocurile politice şi presiunile asupra mea din simulacrele negocieri de fuziune dintre USR şi PLUS”, a declarat Sorin Trif.

Mesajul postat de Sorin Trif:

Am înţeles multe în ultima perioada!!!.. Am înţeles, că, politic şi electoral trebuie să te umileşti în ultimul hal, astfel încât să convingi electoratul că tu vrei să faci ceva pentru comunitate... Am intrat într-o lupta politică, într-un hazard ideologic şi politic pe care nici acum nu-l înţeleg, de ce ce am făcut-o, şi pe care fără nicio pretenţie, doar că o dorinţa personală, că locuitor al Oraşului Câmpeni, am încercat să mă implic!!! De ce mizerie??? De ce promiscuitate în zona unor indivizi perverşi, cu care trebuie, sau trebuia să mă umilesc politic, astfel încât să nu pot transmite anumite idei doctrinare politic, care puteau duce la transformarea în bine a unei societăţi conduse de ani de zile, de oameni potrivnici ideilor de bine a cetăţenilor care-şi doresc binele lor şi a societăţii în care trăiesc??? De ce??? Am intrat în politică cu capul sus, cu demnitate şi decentă, şi plec la fel, cu demnitate şi decentă, rămânând cu un gust amar, pentru că am fost lucrat pe la spate de jigodii care în anii 1997 au cumpărat fabrici din România (vezi Fabrică de Tricotaje Câmpeni) şi care acum se erijează în mari apărători ai drepturilor moţilor!!! Şi mai fac şi politică!!!! Mi-e silă şi mi-e jenă!!! Mi-e ruşine de ruşinea lui (a lor)!!! Este clar şi evident că mă retrag din viaţă politică, dar doresc electoratului din Câmpeni să susţină ceea ce ar fi mai bine pentru comunitate.....Orice împotriva PSD!!! Asta că să nu mai vorbim de jegurile PLUS. Cristi Paşca, din partea mea, îţi doresc Mult Succes!!!

Răspunsul candidatului PNL,Cristi Paşca: ”Sorine îţi mulţumesc pentru curajul tău, pentru încurajările tale, pentru susţinerea ta. Trebuie să fim uniţi, pentru că altfel tot cei cu interese meschine ne vor conduce. Însă nu pentru binele comunităţii ci pentru binele lor personal, aşa cum am văzut că s-a întâmplat în ultimii 16 ani. Şi eu îmi doresc un oraş curat, străzi moderne, locuri de muncă etc. atât pentru noi cât şi pentru generaţiile următoare. Şi mai sper să putem face echipă pentru o viaţă bună şi un trai civilizat”

Oraşul Cîmpeni este condus de un primar PSD şi o majoritate formată în jurul acestui partid. Aici se anunţă, la alegerile locale dins eptembrie, cea mai mare bătălie dintre PNL şi PSD pentru câştigarea funcţiei de primar. Reprezentantul PLUS nu a comenta, deocamdată, afirmaţiile fostului candidat USR.