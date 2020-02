Calvarul unei femei care s-a întors din Italia: „Autorităţile joacă ping-pong cu oamenii izolaţi la domiciliu şi îi tratează ca pe animale“

Femeia care a ţinut să îşi păstreze anonimatul povesteşte că a aterizat luni, 24 februarie 2020, la ora 20.00, la Cluj Napoca, cu zborul Bergamo-Cluj Napoca. La sosire a completat chestionarul şi au fost redirecţionaţi pe terminalul vechi unde le-a fost măsurată temperatura.

Medicii DSP Cluj au recomandat izolarea la domiciliu a pasagerilor care aveau temperatura peste 37,4 grade! Femeia mai spune că a fost contactată de cei de la poliţia Alba şi DSP Alba, pentru a i se comunica autoizolarea la domiciliu, în urma comunicărilor de la minister!

„Întrebarea mea a fost următoarea: în condiţiile în care eu sunt singură, pentru că nu locuieşte nimeni aici cu mine, cine îmi garantează traiul pe tot parcursul izolării mele, daca eu nu am voie să am contact cu nimeni!?? Răspunsul a fost: faci o tranzacţie în contul cuiva ca să îţi facă cumpărăturile şi să ţi le lase la uşă!!! Dar ce suntem animale!?? Am venit strict pentru o problemă, biletul fiind procurat înainte de toate cazurile din Italia! Din păcate se vorbeşte despre regiunile Lombardia şi Veneto ca fiind oraşe”, spune tânăra.

Aceasta a sunat la Ministerul Sănătăţii, fiind redirecţionată înapoi către autorităţile locale: „Deci jucăm ping-pong cu oamenii izolaţi la domiciliu şi îi tratăm ca pe animale! Pot să mor de foame în casă în 14 zile că după o să pună verdictul de CORONAVIRUS!”, a completat femeia revoltată. Mai mult, aceasta spune în faţa blocului unde domiciliază se află în permanenţă un poliţist care o supraveghează.





În judeţul Alba sunt, în total, 133 de persoane autoizolate la domiciliu, majoritatea fiind elevi şi profesori care au fost în excursie în Italia, la Veneţia, precum şi membri ai familiilor acestora.



