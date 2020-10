Viaţa în autorulotă: au strâns bani doi ani şi-apoi au fugit în lume

Sunt amândoi psihologi de meserie. Iar dacă i-aş fi întrebat acum cinci ani cum şi-ar dori să trăiască, ar fi răspuns că strâng bani ca să locuiască măcar un an în Slovenia, ţară de care s-au îndrăgostit iremediabi. Doar că între timp planurile lor financiare s-au schimbat, iar în loc să economisească pentru traiul în altă ţară, au investit într-o autorulotă care-i poartă peste tot.

Aşa cum ne-au obişnuit deja ceilalţi oameni cu care am vorbit pentru seria „Viaţa în autorulotă”, şi Adelina şi Bogdan şi-au botezat casa pe patru roţi. O cheamă Marcela, e un Hymer din 1992 şi a costat 7000 de euro. „Am botezat-o Marcela pentru că aşa mi-a venit. La fel s-a întâmplat şi cu căţeluşa noastră, pe care o strigăm Ancuţa”, povesteşte Bogdan.

Au pus bani la puşculiţă doi ani pentru marea aventură

După ce au cumpărat autorulota, Bogdan şi Adelina şi-au reorganizat planurile. „Dacă tot strângem bani să trăim un an într-o ţară, de ce să nu vizităm mai multe locuri? Cam aşa am pus problema”, îşi aminteşte Bogdan. În următorii doi ani s-au plimbat cu autorulota doar prin România şi au strâns bani pentru un tur al Europei.

S-au întors în ţară în august pentru că expira ITP-ul maşinii. Când ne-am auzit la telefon, încă mai colindau prin România, într-un fel de prelungire a celei mai frumoase aventuri din viaţa lor. Au chiar şi un canal de YouTube unde îşi documentează peripeţiile. Un top al celor mai spectaculoase locuri în care au ajuns arată cam aşa: pe locul unu insulele Lofoten, din Norvegia; pe locurile doi şi trei, cumva la egalitate pentru că Bogdan şi Adelina nu se pot decide, nordul Spaniei, respectiv nordul Italiei.

O autorulotă bătrânică, dar impecabilă

Cam aşa descrie Bogdan autorulota în care el şi Adelina locuiesc de mai bine de un an. Plus funcţională. Soţii Vlădescu au luat o autorulotă gata echipată din fabrică. Nu au amenajat-o pe cont propriu pentru că au fost mulţumiţi de dotările cu care a venit. Are panouri solare, frigider, aragaz, chiuvetă, sobă, boiler, toaletă şi duş. „Noi am mai adus un frigider ca să avem mai mult spaţiu pentru alimente”, spune Bogdan.

Hymer-ul este proiectat pentru patru persoane şi are o lungime de cinci metri şi jumătate. Bogdan spune că au suficient spaţiu de mişcare înăuntru, având în vedere că Ancuţa le este tovarăş de drum. Interiorul înseamnă un pat dublu deasupra cabinei, o canapea tip lounge pe care te poţi întinde după-amiaza, o masă cu două canapele de-o parte şi de alta, dulapuri de depozitare, inclusiv cu bară pentru umeraşe.

Continuarea articolului, aici