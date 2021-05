Litoralul pentru toţi 2021. Şase nopţi de cazare la mare plătite cu mai puţin de 200 lei de persoană. Până când se derulează programul

Litoralul Pentru Toţi 2021 este un program destinat turiştilor care doresc să-şi petreacă sejurul la mare iî extrasezon, atunci când staţiunile si plaja sunt mai libere, dar totuşi încălzite de soare, şi presupune reduceri semnificative la tariful de cazare pentru sejururile de 6 nopţi.

Programul Litoralul pentru Toti 2021 se desfasoara in perioada 3 mai - 20 iunie si 1 septembrie - 15 octombrie, iar in cadrul lui se inscriu an de an hoteluri de 2, 3 si 4 stele din toate statiunile de pe litoralul romanesc.

Acestea ofera in cadrul programului pachete turistice de sase nopti de cazare cu preturi incepand de la 199 Lei/persoana/sejur.