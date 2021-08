Experienţa românului care a plecat cu un Tico şi toată familia în vacanţă, în Grecia: „Am avut accident, asta e...”

Scrisoarea despre toată excursia a fost postată pe Facebook.



Printre altele, Iliescu spune că a primit mesaje extrem de agresive din partea unor conaţionali care i-au reproşat faptul că şi-ar fi pus în pericol copiii:



„Am încheiat şi vacanţa pe acest an. Ce pot să zic....sunt mut. După 2.950 de kilometri dus întors şi toate locurile superbe pe care le-am descoperit, ne-am întors cu amintiri despre care putem să povestim nepoţilor.



Am doi copii cu ochi albaştri care (mi-au spus în mare secret) că lui David i se face un gol în stomac când vede apă turcoaz, lui Alexandra i se zbârleşte părul pe mâna când, după o curbă se zăreşte marea de sus de un albastru ireal.



Cum să nu faci tot ce îţi stă în putinţă să le trezeşti astfel de senzaţii?



De patru ani mergem în Grecia cu aceeaşi maşină (Tico) care este o maşină excepţională, am impresia că şi ei îi place. Motorul se schimbă când plecăm la drum, trage mai bine, urcă în turaţii mai repede. Nu are electronică, totul e mecanic şi orice inconvenient îl afli în secundă următoare.

Pentru cei ce îngrijorează de starea tehnică a masinii ii asigur ca am grija de ea ca de copilul meu, are totul schimbat cu piese noi, totul reglat ca la carte. Ca sa faceti o comparaţie, o bujie costa 10-15 lei eu am dat 85 de lei pe una. Dece? Pentru ca sunt obsedat de perfecţiune si nu poţi fi perfect cu ieftineală. Mai avem un Spark dar nu e de plecat cu el la drum, ne oboseşte la drumuri scurte....

In primi doi ani mi s-a părut normal sa nu scriu ca am mers in Grecia cu Tico dar anul trecut a venit criza si noi eram atat de dornici încât am zis sa mergem cu orice risc. Într-o seara (dupa ce ne-am întors) am zis sa fac o postare motivationala cum ca suntem 2 adulţi plus 2 copii (desi Alexandra are 20 de ani) si ca noi am bifat Grecia chiar daca e criza si am dat bani (o grămadă) pe teste pentru 4 persoane, cum că e misto si ca fara roată de rezervă (nu ca fiţă, doar ca nu este loc si pentru ea) si ca nu anulati ca e tare lejer in Grecia si e pacat sa găsiţi motive sa anulaţi vacanta, uite ca se poate. Si da, e uşor sa o faci daca ai putin CURAJ, de atat ai nevoie. Mi-a scris un domn (doctor) ca el are Logan si pana sa postez eu, era în cumpănă dar a primit mesajul ca fiind încurajator şi şi-a luat cazare cu gândul sa plece in următoarele zile. Si a plecat. Mi-a scris ca din cauza mea si am fost super fericit 🙂 (am rămas prieteni)

Anul acesta m-am grăbit cu scrisul şi am postat imediat cum am ajuns la cazare. Tot noi 4, tot cu Tico, tot fara roata de rezervă, tot la aceeaşi gazda (care este o scumpă doamnă) şi am rămas surprins sa aflu ce impact a avut postarea.Eu am scris doar pentru indecişi, doar pentru cei care zic ca n-au masina, n-au loc de bagaj, nu pleacă cu copil la atata drumul, ca e periculos noaptea prin Bulgaria şi alte zeci de motive care iti crează FRICĂ

Nu vreţi sa ştiţi ce a fost in mesageria mea.... câţi specialişti in siguranţă si in parenting m-au făcut in toate felurile fără a ma cunoaşte, care e meseria mea, cu ce ma ocup zi de zi. Am realizat că astia sunt oamenii împietriţi de FRICĂ, oamenii care taie CURAJUL copiilor si nu-i lasa sa descopere lucruri, locuri, senzaţii. Sunt părinţii care vor creste niste copii mai fricoşi decat ei si mai nefericiţi, crispati la fiecare pas îi aşteaptă ceva rău. Nu accepta ca moartea te găseşte si în Tico si in merţan, că poti murii într-o masina de 5 stele dar te poţi bucura de viata daca ai o stea acolo sus.

Si noi am avut probleme cu aerul condiţionat..., a cedat a doua zi pentru ca s-a rupt cureaua, nu pot sa zic că n-am simţit lipsa lui, dar am deschis geamurile si ne-am bucurat de vantul care ne dadea senzatia de zbor. Am avut accident, asta e..., totul a fost bine ca nu am păţit nimic fizic, doar o sperietura care putea fi in oricare maşina. Am reparat bara, am montat la numarul de înmatriculare o lampa cu bateri care se pune pe cap si am continuat sa descoperim plaje noi si locuri frumoase.

In viaţa daca nu sti sa te bucuri de lucruri mărunte, de un apus de soare, un pumn cu pietricele de pe plaja, zeama de rosii ramasa in castronul de salată, de zambetul copiilor, de pisica găsită sub masa la taverna, oamenii pe care ii simti pe aceeaşi lungime de unda, nu-ţi rămâne decât să cauţi cuvântul FERICIRE in DEX.

Si daca mâine privesc prin fereastra dintr-un scaun cu rotile sau ma găseşte boala aia care lasa doar pielea pe os, am sa stiu să râd pentru că mi-am trait viata din plin, n-am cules doar clipe de fericire, am cules ani si i-am invatat si pe copii mei sa facă acelaşi lucru. Si sunt ferm convins ca dupa ce isi vor lua zborul din cuib, isi vor lua rucsacul si vor căuta FERICIREA.

Ne vedem la anul in Kefalonia!”, a scris acesta.