Idei de cadouri de la Cărtureşti pentru rude şi prieteni

Când vreau să oferim un cadou, primul gând este legat de eventuale nevoie ale persoanei care îl va primi. Dincolo de produsul achiziţionat, trebuie avut în vedere faptul că darurile transmit un mesaj despre relaţia celor două persoane. Unele cadouri comunică distanţa, altele intimitatea. Unii spun „Te apreciz, mulţumesc că eşti lângă mine”, altele „Ar trebui să ai mai multă grijă de tine”.

Potrivit unui studiu realizat de Asociaţia pentru Ştiinţe Psihologice, problema cu cei care oferă cadouri este că aceştia sunt în mod natural predispuşi să se valideze prin valoarea cadoului oferit.

Pe de altă parte, cercetările au arătat că cele mai memorabile cadouri implică întotdeauna experienţe. Un studiu publicat în Jurnalul de Personalitate şi Psihologie Socială a arătat că „experienţele îi fac pe oameni mai fericiţi, deoarece generează interpretări pozitive şi contribuie mai mult la clădirea unor relaţiile sociale de succes”. Aceasta înseamnă că experienţele creează amintiri fericite şi ne îmbunătăţesc viaţa socială.

Înainte de a alege un cadou, gândeşte-te şi ce vrei să-i transmiţi persoanei care îl va primi. Există o metodă simplă care ne ajută să ajungem mai rapid la o decizie, având o mai mare siguranţă că darul nostru este potrivit pentru acea persoană.

Paşii sunt următori:

Ce vreau să-i comunic acestei persoane? Ce îi pot oferi care să îi comunice acest lucru Cum vor primi mesajul meu?

„Când corpul spune nu“

Una dintre cele mai apreciate cărţi ale momentului de persoanele pasionate de psihologie este ,,Când corpul spune nu“, semnată de Gabor Maté, cunoscut medic canadian de origine maghiară, specialist în domeniul îngrijirii paliative. După câteva decenii de carieră medicală de excepţie, în care a urmărit legătura dintre stres şi boală, Gabor Maté a strâns laolaltă poveştile pacienţilor săi, le-a confruntat cu cele mai recente studii clinice şi a dezvăluit consecinţele imediate, deseori ignorate, ale stresului de zi cu zi.

Theresa May - Un prim-ministru pentru Brexit

În cazul în care aveţi prieteni pasionaţi de istorie, mai ales în această perioadă, ar putea fi potrivită pentru ca dou cartea despre Theresa May - fost prim-ministrul cu cel mai dificil obiectiv pe care l-a avut vreodata un premier dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial: acela de a duce la bun sfarsit Brexitul. Consecinta: o tragedie in care a aflat prea tarziu cum ar fi putut sa-si indeplineasca misiunea. In acest volum, Anthony Seldon creioneaza modul in care a functionat guvernul lui May, de la neasteptata ei venire la putere in 2016, cand rivalii s-au retras din competitie, si pana la demisia, survenita cu trei ani mai tarziu, cand relatia dintre ea si cabinetul sau era total distrusa.

Erdogan şi criza Turciei moderne

In Erdogan si criza Turciei moderne, Soner Cagaptay urmareste parcursul politic al lui Recep Tayyip Erdogan, de la absolventul de colegiu musulman, dezorientat de societatea moderna, la exponentul miscarii politice islamiste. In cautarea radacinilor politice ale lui Erdogan, Çagaptay radiografiaza istoria mai recenta sau mai indepartata a Turciei, neevitand sa vorbeasca deschis despre liberalism, kemalism, gulenism, dar si despre spinoasa problema kurda. Soner Cagaptay este beneficiar al bursei Beyer Family si director al programului de cercetare dedicat Turciei, derulat la The Washington Institute for Near East Policy. Cameră foto instant Ochiti, apasati, si pastrati: este atat de simplu cu Polaroid Now. Aceasta serie este o evolutie a camerelor originale Polaroid OneStep din anii '70, care a facut fotografia fara efort pentru toata lumea. Seria Now acum are aceasta simplitate si adauga un control creativ mai mare, design curat si culoare vibranta pentru a face mai mult decat un moment de producator - ci un accesoriu pentru viata.

Cana - La Vie Est Belle Această cană este mai mult decât recipientul ideal pentru cafea, ceai sau ciocolată caldă. Fie că o foloseşti pentru a îmbrăţişa forţe proaspete dimineaţa, ori liniştea şi relaxarea de care ai nevoie seara, această cană, cu model interesant, va completa minunat băutura aleasă de tine în orice moment al zilei.

Lumanare parfumata - Tranquility - Enjoy the Little Things Kandel's "Enjoy the little things" este lumanarea parfumata din ceara de soia perfecta pentru cei care lucrurile mici chiar conteaza. Bucuria poate fi neasteptata si poate veni de pretutindeni. Aprinde-o si lasa ritualul gandurilor sa te duca departe. Note virtuoase de pastaie de vanilie proaspata, echilibrată cu tonuri senzuale si moi ale florii de tutun. Extracte cu miros subtil de cardamon, nucşoară şi busuioc, conferă o aromă delicată pentru a crea un efect de ansamblu bogat - calduros. Vin rosu - Strunga - Feteasca Neagra barrique Născut în condiţiile unui sezon deosebit de echilibrat pe Dealul Pârjolita, Feteasca neagră 2020 este, cu siguranţă una dintre marile variante de vinuri obţinute la Strunga. La acest vintage se vede o croială diferită, cu mai multă subtilitate, eleganţă, prospeţime, un corp copleşitor, un echilibru mai mare, putere. Acesta este un vin emblematic al cramei şi este un proiect ce a luat naştere în urmă cu 4 de ani când am decis sa lansam prima Fetească