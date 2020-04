De vorbă cu... Neti Sandu

Pasionată de munca ei, prezentatoarea a ştiut mereu să-şi adapteze mesajele după vremuri, dându-ne veştile de la astre într-un mod cât se poate de simpatic. Vedeta ne-a povestit despre cum a început relaţia ei cu astrologia, precum şi despre familia sa.

De unde vine pasiunea dumneavoastră pentru astrologie?

Dintotdeauna am fost fascinată de cer, de stele, de Soare, de Lună şi am vrut să înţeleg cum de nişte licăriri de pe cer ne pot influenţa viaţa, destinul. Şi-am început cu zodiacul şi să-i observ pe cei din jur, să văd dacă li se potriveşte sau nu. Să mă iau, în primul rând, pe mine la disecat. După Revoluţie, m-am dus la cursuri, la „Grigore Preoteasa” şi aşa am început să studiez manuale de astrologie. Am parcurs tot ce se găsea la acea vreme, după care le-am lăsat să se aşeze şi am trecut la interpretare. Pe mine.

Cum stau lucrurile cu Mercur retrograd şi cu Mercur postre-trograd? De ce ne dă vieţile peste cap?

Mercur este în mişcare, aparent şi vine să repare nişte lucruri pe care nu le-am făcut ca lumea sau am uitat de ele. Ori sunt amânate nişte acţiuni pentru că nu sunt în acord cu planul universului – şi s-a dovedit, nu o dată, că o amânare a salvat pe cineva de la un accident sau de la altceva nedorit. Şi-atunci nu este bine să ne încăpăţânăm să plecăm într-o călătorie, dacă semnele par potrivnice. Dar, pe de altă parte, se pot rezolva nişte lucruri pe care le-am început mai demult şi asupra cărora n-am mai putea reveni dacă Mercur nu s-ar întoarce (aparent) din drum. Dar, un act semnat pe un Mercur retrograd se va modifica pe parcurs şi nu este de dorit. Se întâmplă însă, şi după ce Mercur îşi reia mersul direct, să ne atragă atenţia că n-am plătit nişte facturi, taxe şi alte datorii şi pot ieşi la iveală secretele ascunse sub preş.

Cum aţi ales calea televiziunii? Povestiţi-ne despre începu-turile carierei, vă rog

Cât a trecut de atunci? În 1993, eram la revista „Salut”, a lui George Mihăiţă şi am început colaborarea cu PRO FM, care a durat un an. Iar când, în 1995, se pregătea lansarea PRO TV, am fost sunată să vin la interviu şi m-au păstrat pentru matinal. Şi... au trecut de atunci 25 de ani! Dacă mai punem şi PRO FM-ul un an, se fac 26!

Aveţi studii de pedagog, dar n-aţi profesat în învăţământ. Cum şi când v-aţi dat seama că vreţi să faceţi altceva?

Aşa e! Mi-ar fi plăcut să fiu şi profesoară, pentru că am avut succes la practica pedagogică în facultate, dar uite cum am ajuns să „predau” la TV. Înainte de ‘90 era interzisă zona de astrologie, iar după Revoluţie, când nu ştiam spre ce să mă îndrept mai repede să studiez... mi-a picat cu tronc Astrologia!

Cum este Neti Sandu în afara camerelor de filmat? De unde sunteţi de loc?

Sunt din Bucureşti, şi mama tot în Bucureşti s-a născut. În afara camerelor, sunt un om obişnuit, mi se pare, îmi fac singură cumpărăturile, curăţenia şi tot ce ţine de casă. Sunt genul studios, retras în lumea mea, ca să zic aşa. Dar împărtăşesc cu prietenii şi cu colegii ce cred, ce simt. Însă mă reîncarc la mine acasă.

Faceţi parte dintr-o familie numeroasă şi unită. Cât de des vă întâlniţi cu sora şi cu nepoţii? De Paşti, obişnuiţi să sărbătoriţi împreună?

Suntem o familie mare, într-adevăr, şi frumoasă. Am petrecut ani minunaţi împreună, dar nepoţii şi strănepoţii de pe filiera surorii mele, împreună cu ea, au plecat în Turcia de doi ani. Aici a rămas doar Alice, cealaltă nepoată, care practică volei de performanţă şi, cu alte cuvinte, s-a spart gaşca.

Ce amintiri din copilărie vă trezeşte această sărbătoare?

De Paşte, mama, care era o gospodină desăvârşită, frământa nişte cozonaci uriaşi, roşea ouă, pregătea tort de biscuiţi, mai făcea şi napolitane, totul în cantităţi industriale şi erau delicioase! De sarmale, salată boeuf, fripturi de toate felurile, nu mai vorbesc. Toţi o pomenesc pe mama când îşi aduc aminte de bunătăţile gătite de ea, că punea mult suflet.

Vă place să gătiţi? Ce anume?

Gătitul nu este punctul meu forte, aşa că nu prea am ce să povestesc. Ştiu însă să gătesc, am făcut şi dulciuri, chiar şi cozonac, dar nu excelez.

Sunteţi o gurmandă, vă mai faceţi din când în când plăcerile sau sunteţi mereu atentă la menţinerea siluetei?

În general, sunt atentă la ce mănânc, ca să mă simt confortabil, dar îmi dau voie să mănânc şi ce-mi place. Reglez cumva după.

Cu ani în urmă, aţi trecut printr-o despărţire care v-a marcat foarte mult. Cum aţi reuşit să depăşiţi acel episod? Ce aţi învăţat în urma lui?

Episodul dureros al despărţirii m-a marcat pe o distanţă mare de timp şi am zăcut pe picioare, să zic aşa, până când nu am mai putut să duc suferinţa şi atunci m-am dus la terapie. Am ieşit după cinci ani din această terapie şi, la capătul ei, am făcut cunoştinţă cu mine. Pur şi simplu am renăscut, am înţeles enorm multe aspecte ale vieţii mele şi, după încă nişte ani, am putut să iert. Sunt fericită că m-am eliberat de suferinţă. A fost cea mai profundă experienţă a vieţii mele.

Aţi început să practicaţi yoga imediat după Revoluţie? În afară de yoga, ce alte activităţi vă împlinesc?

La yoga m-am dus imediat după Revoluţie, cam în paralel cu Astrologia. Când am timp, printre altele, îmi mai place şi să cos.

Ce vă spun oamenii cel mai des când vă întâlnesc pe stradă?

Că sunt mai drăguţă în realitate şi că mă ştiu de când erau ei mici.