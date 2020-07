Ce soluţii există pentru pielea uscată şi  sensibilă de la purtatul măştii

Masca de protecţie este esenţială pentru sănătatea noastră şi este absolut obligatoriu să fie purtată atunci când suntem în apropierea altor persoane, în special în spaţii aglomerate. Este adevărat însă că purtatul măştii poate afecta aspectul şi sănătatea tenului. Totuşi, există soluţii pentru aceste probleme, astfel că nu trebuie să devină motiv pentru a nu ne proteja în continuare.

Diana Baicu, consultant în industria de înfrumuseţare, explică în ce mod este afectată pielea de purtatul zilnic al măştii, de orice tip, şi oferă câteva soluţii pentru prevenirea ori tratarea acestor efecte nedorite.

„Din păcate, purtatul pe termen lung al măştii are efecte negative asupra tenului, deoarece sub mască se creează un efect de seră. Respiraţia este recirculată, pielea este oxigenată insuficient, iar temperatura creşte. În timp, pielea îşi pierde din luminozitate şi se acumuleză toxine. Prin urmare, pot apărea imperfecţiuni sub forma unor comedoane inestetice, mai ales în zona mandibulară. Porii se vor dilata şi vor avea un aspect inestetic, iar pielea sensibilă se va înroşi în cele mai multe cazuri neuniform.

Circulatia sanguină este şi ea influenţată negativ, cu efecte asupra metabolismului celular, în special asupra fibroblaştilor, resposabili pentru producţia esenţială de colagen şi elastină. Aceştia îşi încetinesc activitatea, apărând relaxarea cutanată, accentuarea şanţului nazo-labial şi apariţia de linii fine”, explică consultantul.

Pentru a preveni aceste aspectele, există soluţii de îngrijire atât pentru acasă cât şi în centrele profesionale, pe care specialistul le recomandă.

„Toxinele din piele pot fi contracarate cu un tratament pe bază de vitamina C, precum Doctor Babor Pro Vitamina C, care asociază activi detoxifianţi şi creşte imunitatea pielii. Peeling-ul facial, efectuat cu AHA, în funcţie de de gradul de toleranţă al pielii, stimulează metabolismul celular. Concentratul cu Vitamina C stabilizată are un efect anti-oxidant şi controlează acţiunea radicalilor liberi. De asemenea, uniformizează nuanţa pielii şi o netezeşte, oferindu-i un aspect fresh. Tratamentul se efectuează în clinici şi saloane, iar acasă poate fi continuat un Concentrat cu Vitamina C, ce are acţiune de protecţie anti-oxidativa şi de stimulare a colagenului si elastinei. Ideal este să asociem şi acidul feluric - un ingredient antioxidativ cu rezultate foarte bune care potenţează acţiunea vitaminei C.

Adiacent, pentru a scăpa de laxitatea cutanată, adică de pielea lăsată, putem urma un lifting neinvaziv, pe baza tehnologiei HIFU, cum este Ultraformer III, care foloseşte ultrasunete intens focalizate. Se obţine un lifting facial ce durează chiar şi un an”, explică Diana Baicu.

Care este mai afectată? Pielea grasă sau uscată?

„Mai afectat este tenul gras, precum şi cel mixt. Tenul gras este expus la o hiper-acumulare de toxine, ceea ce va favoriza apariţia coşurilor şi a punctelor negre şi dezvoltarea bacterilor. În cazul acestui tip de ten apare şi culoarea ternă, gri, iar pielea devine lipsită de strălucire. În plus, apare şi laxitatea cutanată, care este greu de tratat odată instalată”, spune Diana Baicu.

Soluţii pentru tenul gras

„Putem preveni insa aceasta predispozitie cu un ser şi o cremă ce au rolul de a echilibra secreţia de sebum şi a inhiba dezvoltarea imperfecţiunilor. Acidul Salicilic are proprietate anti-bacteriană, iar complexul de tetra-peptide lucrează sinergetic pentru protecţia faţă de factorii oxidativi, sensibilitate, reduce posibilitatea reinfectării bacteriene, calmează roşeaţa şi are un efect anti-inflamator.

În centrele de infrumuseţare putem opta pentru:

Tratamentul Aquapure. Este un sistem multifuncţional de hidro-dermoabraziune, mezoterapie virtuală şi reîntinerire prin micro-curenâi. Foloseste soluţii concetrate de curăţare profundă, regenerare şi luminozitate.

Prin procedura de microneedling se introduce la nivelul dermului un cocktail de ingrediente active special conceput pentru purifierea tenului”, explică Diana Baicu.

Soluţii pentru tenul uscat

Tenul uscat este supus la transpiraţie şi elimină apa, aflată deja în cantitate insuficientă. Astfel apare deshidratarea, dar şi liniile fine, iar ridurile sunt mult accentuate.

În cazul acestui tip de ten se recomandă tratamentele de hidratare şi antiaging din clinici şi saloane. Un tratament foarte potrivit şi cu rezultate pe termen lung pentru toate tipurile de ten este Vivace, care foloseste radiofrecvenţa fracţionată.

Pentru a menţine efectele acestui tratament, se recomanda produse cu textură lejeră, care menţin nivelul de hidratare, având şi efect antioxidant.

Soluţii pentru tenul sensibil, reactiv

Un ten sensibil poate dezvolta o roşeaţă mai pregnantă sau chiar iritaţii din aceleaşi cauze. Utilizarea măştii încetineşte regenerarea celulară şi activitatea celulelor responsabile cu menţinerea structurii ţesutului, adică a fibroblastilor. Scăzând producţia de fibre conectivale şi acid hialuronic, pielea devine deshidratată şi işi pierde din supleţe şi densitate.