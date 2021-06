11 formule toxice pe care trebuie să le eviţi

1. ”Ţi-am zis eu!”

2. ”Ştiu cum te simţi”

3. ”Baftă!” sau ”Doamne-ajută!”

Depinde de context, desigur. Însă când urezi ”baftă” cuiva care a muncit pentru a ajunge la un rezultat, centrezi atenţia asupra norocului. De exemplu, am nevoie de el dacă joc la Loto, însă mă înspăimântă dacă mă bazez pe noroc când am de terminat ceva care are legătură cu munca mea. Cu atât mai mult dacă vorbim despre un chirurg. Să zicem că urmează să te operezi de o apendicită. Nu prea îţi vine să-i urezi medicului ”baftă”. Îţi doreşti să aibă succes, însă bazat pe studiile, abilităţile şi experienţa sa. Când copilul are de dat un test, spune-i mai degrabă că ştii că a învăţat şi că se poate baza pe asta. Când un prieten aplică pentru un job , aminteşte-i că are experienţă şi că angajatorul ar fi norocos să-l aibă în echipă.