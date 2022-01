Întotdeauna trebuie să te asiguri ca porţi numărul potrivit, altfel poate fi foarte dificil să te bucuri de încălţăminte o zi întreagă şi chiar îţi poate aduce un disconfort termic prin constricţia piciorului care poate duce la probleme de circulaţie a sângelui.

Ce încălţăminte se poartă iarna?

Pentru că în sezonul rece aspectul fizic este pus pe locul doi, după confortul termic, este important să alegi încălţăminte de calitate. Ghetele sunt prima alegere atunci când vine vorba de încălţăminte de iarnă, acestea sunt comode şi au capacitatea de a fi impermeabile şi suficient de groase încât să nu simţi frigul de afară. De obicei au căptuşeală de blană sau lână de oaie şi talpa suficient de groasă încât să fie comode. Bocancii sunt pentru activităţi outdoor şi sunt preferaţii iubitorilor de munte şi de activităţi în natură. Talpa acestora este de obicei zimţată pentru a oferi siguranţă şi stabilitate în zonele cu gheaţă. Aceştia au, de asemenea, căptuşeala de blană naturală, care îţi asigura confortul termic şi tot o alegere de sezon o pot reprezenta o pereche de papuci de casa. Intră online, în magazinul preferat şi alege perechea de papuci de casă care te reprezintă în care să îţi încălzeşti picioarele după o zi lungă. Dacă trebuie să participi la un eveniment important se recomandă totuşi să porţi pantofi. Chiar dacă vorbim despre sezonul rece, poţi face o excepţie în cazul evenimentelor unde nu se pretează să porţi ghete sau cizme.

Cum să întreţii corespunzător încălţămintea de iarnă?

Mai mult decât încălţămintea din sezonul cald, încălţămintea purtată iarna are nevoie de întreţinere riguroasă pentru a-şi păstra caracteristicile şi calităţile pentru care ai ales-o. Este important ca după fiecare purtare aceasta să fie curăţată şi să te asiguri că se usucă suficient înainte de a fi depozitată. Pentru a te asigura că este suficient de uscată şi în interior, unde nu doar că poate să intre umezeală din exterior, dar îţi poate transpira piciorul şi de acolo să fie umiditate, îţi poţi achiziţiona un aparat destinat uscării încălţămintei în interior. Încălţămintea de iarnă trebuie tratată corespunzător pentru a-şi menţine impermeabilitatea, astfel că există multe produse pe piaţă destinate acestui scop, sub formă de spray sau cremă. Întotdeauna după ce îţi cureţi şi usuci încălţămintea este necesar să aplici o cremă de pantofi, aceasta are rolul de a păstra calitatea pielii, elasticitatea şi aspectul exterior. Această cremă se găseşte în culorile specifice încălţămintei tale sau transparentă. Întreţinerea corespunzătoare este foarte importantă, unii producătorii chiar specifică pe etichetele articolelor condiţiile de întreţinere şi de acordare a garanţiei.

Cum să depozitezi corect încălţămintea?

Atunci când un sezon se încheie trebuie să te asiguri că îţi depozitezi corespunzător atât îmbrăcămintea, accesoriile şi, bineînţeles, încălţămintea. Aceasta are nevoie de condiţii speciale deoarece riscă să se deformeze şi să îşi piardă din proprietăţi. Pentru a depozita conform încălţămintea asigură-te că aceasta este bine curăţată şi uscată, apoi spaţiul în care este depozitată trebuie să fie aerisit pentru a nu apărea mucegaiul. Este de preferat să te foloseşti de calapod care să păstreze forma corectă a încălţămintei şi care să o ajute să îşi păstreze numărul conform, deoarece încălţămintea din piele are tendinţa de a se micşora dacă nu este purtată mai mult timp şi depozitată conform. Dacă încă îţi doreşti să te bucuri de farmecul furnizat de accesorii, acum e momentul potrivit. Poţi descoperi caciuli dama pe answear.ro, o varietate mare de piese interesante care merită toată atenţia amatoarelor de stil şi bun gust.