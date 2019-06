Cătălin Botezatu, încântat de alegerile vestimentare ale Vioricăi Dăncilă: „O schimbare radicală“ FOTO

Cătălin Botezatu a analizat stilul vestimentar al premierului României, într-o intervenţie telefonică la postul România TV.

Astfel, cunoscutul designer e de părere că Viorica Dăncilă se îmbracă cu „foarte multă eleganţă“ şi apreciază faptul că nu abuzează de accesorii. În plus, Cătălin Botezatu a lăudat-o şi pentru faptul că „are grijă să treacă mereu pe la coafor. Pe de altă parte, cofura premierului României a stârnit adesea numeroase glume şi ironii în mediul online.

„Categoric este o schimbare radicală în apariţia premierului. Şi-a asumat din punct de vedere vestimentar această poziţie şi eu de la o apariţie la alta am remarcat foarte multă elegantă. Poartă foarte multe costume cu două piese la care pune puţine accesorii şi ceea ce e important e că mereu are grijă să treacă şi pe la coafor. Nu cred că sunt de brand, cred că sunt făcute de designeri români. Nu am niciun sfat să îi dau, să o ţină tot aşa“, a comentat Cătălin Botezatu.

Recent, Viorica Dăncilă a atras atenţia cu un costum de culoarea fildeşului, la care a accesorizat o broşă Chanel, în valoare de aproximativ 600 de dolari (peste 2500 de lei).

Viorica Dăncilă FOTO Octav Ganea/ Inquam Photos





De altfel, Premierul României şi-a făcut o obişnuinţă din a purta broşe la costumele deux-pieces pe care le îmbracă.

Viorica Dăncilă FOTO Facebook

Viorica Dăncilă FOTO

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: