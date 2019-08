Ziua 1 - Romanian Roads – Dobrogea

Un maraton de 7 zile la volanul a 7 modele sport care ne va arăta că România are şi locuri magice. Prima zi Romanian Roads a însemnat pentru mine 530 km rulaţi prin Dobrogea la volanul unei Mazda MX-5. Partener în micuţul roadster japonez l-am avut pe Ilie Toma, un jurnalist auto din Basarabia, şi asta pentru că Romanian Roads este o aventură în care avem alături jurnalişti auto şi din Spania şi Portugalia, pe lângă cei doi invitaţi din Basarabia.

Prima zi: Bucureşti – Brăila

Evident, un traseu care a fost desenat nu pe cea mai scurtă rută. Plecat din Bucureşti undeva pe la un 9:30 dimineaţa, devorat autostrada până la Cernavodă destul de apatic, parte şi datorită calităţii precare a surafeţei de rulare, şi apoi urcat spre Capidava. Chiar dacă prima parte a traseului prin Dobrogea a însemnat lungi linii drepte printre eoliene... calitatea drumului şi peisajele au compensat. Primul punct important al traseului – Cheile Dobrogei. Am revenit cu drag pe ”acest fund de mare” care este zonă protejată.

De aici am coborât spre Lumina şi apoi am urcat spre Rezervaţia Naturală Pădurea Babadag, Enisala şi Sarichioi... loc unde am găsit o pensiune unde peştele este transformat în artă. Am evitat la întoarcere E87, un drum destul de aglomerat, făcut o mică buclă spre Jurilovca şi apoi spre Măcin şi Brăila. De la intersecţia lui E87 cu 22D şi până la Măcit s-a desenat înaintea noastră unul dintre cele mai frumoase drumuri pe care le poţi întâlni în România. S-a întâmplat să asezonăm acest pasaj din traseu şi cu un apus superb.

Despre Mazda MX-5, în versiunea de 184 CP, deja a scris colegul Vlad în ultimul număr Adevărul Auto.

Nu îmi este străină actuala generaţie MX-5, am degustat-o şi in versiunea de competiţie Global MX-5 Cup... dar ieri am descoperit alt MX-5... Am descoperit un alt reper în acest vast peisaj auto. Mazda ar fi trebuit să lanseze actuala generaţie cu această motorizare de 2 litri, 184 CP şi 205 Nm. Este vie, temperamentală, împinge, şi o face frumos şi aprig pe alocuri. Nu vei înţelege cum buburuza asta de roadster se poate lipi atât de bine de drum, cum suspensia spate poate înghiţi cu atâta lejeritate denivelări care la prima vedere te fac să îţi trădezi vârsta reală afişând toate ridurile de pe frunte. Dacă eşti genul care din punctul A în punctul B eşti frământat de griji că FCSB nu are antrenor... nu este o maşină pentru tine. Este pentru cei supăraţi pe cei de la CNADNR că nu au fost în stare să deseneze un arc de cerc perfect pe un viraj...

Cu această motorizare, MX-5 intră, din punctul meu de vedere, într-un club select al reperelor, club în care pot enumera: Honda S2000, vechea generaţie Clio RS, cea cu propulsor aspirat de 2 litri... De invidiat: Gaşca de la Romanian Roads by Michelin!

Traseul de astăzi: Brăila – Suceava. Partenerul de drum - Renault Megane RS Trophy

