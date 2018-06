Porsche cumpără un pachet de acţiuni al companiei croate de sport şi tehnologie Rimac

În 2009, fondatorul Mate Rimac (30 de ani) a început să lucreze din garajul său la visul de a produce maşini de sport electrice care să fie atât rapide, cât şi spectacu-loase. Rimac a prezentat recent cea mai nouă versiune a hipercar-ului său electric, "C Two", la Salonul Auto de la Geneva din martie 2018. Motorul produce aproximativ 2.000 CP şi poate propulsa automobilul cu două locuri până la o viteză maximă de 412 kilometri pe oră. Maşina are o autonomie de 650 de kilometri (ciclu NEDC) şi atinge o încărcare a bateriei de 80% în 30 de minute printr-un sistem rapid de încărcare de 250 kW. Mai mult, compania fabrică sisteme de propulsie de înaltă performanţă şi sisteme de baterii pentru vehicule electrice.

"Dezvoltând maşinile pur electrice super-sportive cu două locuri, precum "Concept One" sau "C Two", precum şi sistemele principale pentru vehicule, Rimac şi-a demonstrat în mod impresionant expertiza din domeniul electromobilităţii", spune Lutz Meschke, Vicepreşedinte al Comitetului executiv şi membru al Comitetului executiv pentru finanţe şi IT în cadrul Porsche. El a adăugat: "Considerăm că ideile şi abordările Rimac sunt extrem de promiţătoare, motiv pentru care sperăm să intrăm într-o strânsă colaborare cu această companie sub forma unui parteneriat de dezvoltare".

Compania, cu sediul în Zagreb, are o creştere rapidăşi un număr total de aproximativ 400 de angajaţi. Rimac se concentrează în principal pe tehnologia bateriilor de înaltă tensiune, pe sistemele de propulsie electricăşi pe dezvoltarea interfeţelor digitale între om şi maşină (dezvoltare HMI). Rimac dezvoltăşi produce biciclete electrice în cadrul subsidiarei sale Greyp Bikes, care a fost înfiinţată în 2013.

"Acest parteneriat este un pas important pentru Rimac în cadrul strategiei noastre de a deveni un furnizor preferat de componente şi sisteme pentru industrie în domeniul electrificării, al conectivităţii şi a domeniului atractiv al sistemelor avansate de asistenţă a conducătorilor auto", explică directorul executiv al Rimac, Mate Rimac.