Maşinile electrice Xiaomi intră în producţie în 2024

În luna martie a acestui an, Xiaomi a prezentat un plan de investiţii în valoare de 10 miliarde dolari în următorii zece ani pentru dezvoltarea unei game de maşini electrice.

Lei Jun a vorbit despre aceste planuri ale companiei, prntru prima oară, la o întâlnire cu investitorii, iar zvonurile au circulat rapid în presa locală. Zang Ziyuan, director în cadrul departamentului de marketing internaţional al Xiaomi, a postat ştirea pe contul său de Weibo, potrivit Agerpres.

Data anunţată marţi reprezintă următorul obiectiv major pentru divizia de automobile electrice a companiei chineze, pe care Xiaomi a înfiinţat-o în mod oficial la începutul acestui an.



Ca reacţie la anunţul de marţi, acţiunile Xiaomi au crescut cu 5,4% până la 22,50 dolari Hong Kong, cea mai mare creştere procentuală înregistrată pe parcursul unei singure şedinţe de tranzacţionare după data de 12 mai.



La finele lunii august, compania chineză a finalizat înregistrarea formală a diviziei sale producătoare de automobile electrice. În paralel, Xiaomi a accelerat programul de recrutare de personal pentru noua sa divizie, chiar dacă până acum nu a dezvăluit dacă automobilele sale vor fi produse independent sau via un parteneriat cu un constructor auto existent.