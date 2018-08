Acesta este noul BMW Z4 - The Roadster reloaded

Monterey, Pebble Beach, Concours d’Elegance... locul ales de mulţi constructori anul acesta pentru a prezenta în premieră câteva creaţii fabuloase. BMW a dus peste ocean un Z4 M40i First Edition, adică cea mai exotică declinare a modelului de serie. Nu vorbim despre un model ce poartă semnătura M Power, ci de unul M Performance.

Din punct de vedere al designului nu prea sunt surprize, versiunea de serie este foarte apropiată de liniile lui BMW Concept Z4.

Ce ştim până în acest moment? Că avem în faţă un roadster clasic cu soft top, unul cu o distribuţie a maselor de 50:50 pe punţi. Vorbim despre un proiect comun BMW – Toyota, pe aceeaşi platformă fiind construită şi noua generaţie Supra care deja a fost oarecum introdusă în scenă la ultima ediţie Goodwood Festival of Speed. BMW Z4 M40i First Edition ascunde sub capotă un propulsor de 3 litri cu şase cilindri în linie care dezvoltă 340 CP.

Noul model se mai laudă cu o suspensie ceva mai sportivă decât a unui Z4 obişnuit, cu amortizoare controlate electronic, un sistem de frânare M Sport şi un diferenţial controlat electronic pe puntea spate. Această versiune ce poartă semnătura M Performance ajunge la 100 km/h în 4.6 secunde. Puterea, evident, ajunge la puntea spate via o cutie automată cu 8 trepte. Restul motorizărilor şi alte detalii tehnice vor fi făcute publice în 19 septembrie, cu puţin înaintea premierei europene de la Salonul Auto de la Paris.

Putem vorbi de o evoluţie ceva mai amplă la interior la capitolul design, este primul roadster BMW cu head-up display, modelul mai poate fi echipat cu lumină ambientală, faruri LED adaptative, sistem audio Harman Kardon Surround Sound.

Altceva... partea frontală introduce faruri aliniate vertical, un detaliu de design interesant şi oarecum în premieră pe un model BMW.