Un cunoscut vlogger a vrut să afle părerea rușilor despre români și moldoveni, iar pentru asta a discutat pe stradă, în Moscova, cu mai mulți oameni. În unele cazuri, rușii au spus și lucruri interesante.

Iie și soția sa, Olesa, alături de fetele lor, Emilia și Sabrina, sunt echipa „Planeta Rădeanu” de pe YouTube, pasionați de vlogging. Ultima dată, ei au fost în Rusia, la Moscova, unde au făcut un clip care a adunat peste 30.000 de vizualizări în mai puțin de 24 de ore.

În primele minute, el a intrat pe strada Moldova din Moscova. Aici a văzut două femei în vârstă, una hrănind pisicile, iar cealalta în geam, în timp ce povesteau între ele.

„Fără Putin am fi nimeni”

„Spuneți-mi, vă rog, aceasta e strada Moldavskaya?”, a întrebat vloggerul, pentru a capta atenția femeilor. „Am vrut să vă întreb ce cunoașteți despre Moldova și moldoveni? Poate ați fost în Moldova?”, a început el, dar femeile au negat. „Știu că moldovenii au muncit în salubrizare. Munceau bine și cu multă grijă. Nu pot zice nimic rău de ei, au lucrat foarte bine și curat”, a spus una dintre ele, în timp ce cealaltă a întrerupt-o și a întrebat: „De ce Moldova e împotriva Rusiei acum?”

„Poate românii sunt împotrivă”, a parat el. „Nu zic de oamenii de rând, zic de președinte, de femeia aia”, a spus rusoaica, referindu-se la Maia Sandu.

„Președintele nu e Moldova. Că doar nici Putin nu e Rusia”, s-a apărat vloggerul. „Fără Putin am fi nimeni...”, l-a contrazis femeia.

„Am întrebat lumea pe străzile din Moscova ce știr despre români și România. Și foarte ciudat că moscoviții, în general rușii, știu foarte puțin despre români. Cum credeți, de ce, că doar România făcea parte din cercul țărilor socialiste?”, a mai spus el.

„Ne înțelegeam și trăiam bine cu românii și cu ungurii”

I-a răspuns una dintre femei. „Știți ce vreau să zic, pe timpurile Uniunii Sovietice, noi toți eram uniți ca-ntr-un pumn. Noi nu făceam diferența între naționalități, totul a fost bine. Și cu românii, și cu ungurii, cu toții trăiam bine. De ceea ce se întâmplă acum nu suntem de vină noi, oamenii de rând. Noi oamenii trăim bine între noi. Pe noi nu ne interesează politica altora dusă împotriva noastră. Nu luăm în seamă așa ceva”, i-a răspuns femeia. Ulterior, ea și-a amintit de actorii moldoveni Mihail Volintir și Svetlana Toma, celebri în fosta URSS.

În discuție a intrat și altă femeie, care s-a recomandat Liudmila Petrovna, și care a venit cu urări pentru moldoveni și români.

Câteva minute mai târziu, altă femeie în vârstă și-a amintit de moldoveni. „Vreau să zic că sunt foarte harnici, cândva o moldoveancă făcea curățenie în blocul nostru. Mai bine ca ea nu a făcut nimeni”, au fost primele sale cuvinte. Ea a mai spus că soțul și fiul ei au fost în Republica Moldova și că oamenii de acolo au fost foarte prietenoși. „Despre România știți ceva?”, a insistat Ilie.

„Sunt foarte mulți țigani acolo”

„Doar că sunt foarte mulți țigani acolo. Pot să mai adaug că în perioada socialistă, ei au făcut foarte multe pentru oameni. Acum nu mai știu cum e acolo. Mai știu că o cunoscută de-a mea s-a căsătorit cu un român și imediat au primit apartament. În România, la Budapesta mi se pare”. „București”, a corectat-o vloggerul. „Da, București. A fost pe vremuri, era pe vremea URSS și era mulțumită, au trăit foarte bine acolo. Le doresc să ne împrietenim ca pe vremuri și să ne fie bine la toți. Să fie îndestulați, sănătate, desigur, și să aibă parte de produse sănătoase, fără ulei de palmier”, a încheiat femeia de 77 de ani.

„Au educat tineretul să fie împotriva Rusiei”

Ceva mai încolo, două adolescente s-au eschivat și au refuzat să răspundă la întrebări. A făcut-o altă femeie în vârstă, care a criticat situația din Republica Moldova. „Ce se întâmplă la voi în țară acum e o nebunie. Au educat tineretul să fie împotriva Rusiei. Occidentul vostru o să vă mănânce, o să vă învrăjbească tot timpul împotriva Rusiei până o să luptați ca niște căței. Trăiam foarte bine, voi veneați la noi, noi mergeam la voi”, a spus femeia. „Ați fost în Moldova?”, a fost următoarea întrebare. „Da. Desigur, se organizau excursii de 3-4 zile de la locul de muncă. Nu a existat așa ceva să zică cu dispreț că ăsta e gruzin, celălalt e uzbek și altul rus. Toți trăiam prietenește și se considera foarte urât dacă ziceai cu dispreț tu ești moldovean sau tu ești rus. O știu pe cântăreața voastră Maria Codreanu. Și cântăreața de operă Maria Bieșu”, a mai spus ea.

Întrebată de ce rușii nu știu prea multe despre români, femeia a criticat tineretul din Rusia, dar i-a dat asigurări că cei mai în vârstă știu multe despre România și români.

„Știm noi multe. Tineretul nimic nu știe pentru că nu sunt inteligenți, însă noi cei care am trăit în URSS știm multe. (România) a fost țară socialistă din tabăra sovietică, am trăit bine, am avut relații bune. Rusia n-a agresat niciodată pe nimeni. Asta v-aș spune vouă acolo, că Rusia nu e un agresor. Sănătate și alungați-o pe Sandu a voastră la mama dracului. De sărbători vă doresc pace și luminare la minte, niciun fel de certuri și să nu îi considerați pe alții dușmani. Dar pe americani și pe occidentali să-i trimitem la mama dracului”, a mai spus ea înainte să plece.

Ajuns într-o stație importantă de metrou, cu trei gări deasupra, lucrare a arhitectului rus Alexei Șciusev din Moldova, vloggerul a abordat un tânăr rus.

„Știu că fructele la voi sunt foarte gustoase. Am un cunoscut din Moldova, un amic. Nu sunt consumator de vin, dar se zice că vinul din Moldova e bun”, a spus tânărul.

Și tot de vinul din Moldova și-a amintit un bărbat mai în vârstă, care a ținut să transmită un mesaj scurt pentru români și moldoveni.

„Moldovenii sunt un popor care știe să facă vin bun. Nu am fost și nici nu am rude acolo. Pace și prietenie pentru toată lumea”, a adăugat el.

„Faci pe tine de frică în Ucraina”

Mai târziu, a abordat un alt tânăr mai puțin volubil, dar care și-a amintit într-un final de cântărețul Dan Bălan, despre care a spus că e român, iar vloggerul a ținut să-l corecteze spunându-i că e moldovean. La final acesta i-a mărturisit că a stat ani de zile în Italia, dar că a preferat să se întoarcă în Rusia:

„Am stat 13 ani în Italia și rudele, frații și părinții sunt încă acolo. Ca să înțelegeți, acolo în Occident viața nu e rea, este interesant, e frumos, mie îmi place însă aici, e mai bine, e mai simplu. În general aici e mai bine, acolo e mai plictisitor. Și fratele meu vrea să se întoarcă, nu îi place.”

Ajuns într-o gară, a abordat un rus despre care nu știa că a luptat în Ucraina. Discuția lor a fost destul de interesantă.

„Moldovenii sunt oameni simpli, la fel ca noi. Cândva am muncit alături de moldoveni aici, în Moscova. Erau muncitori, responsabili. Sunt după operațiunea specială, am fost rănit, acum muncesc la Ministerul Apărării, construim spitale. Deși am și medalii, nu-mi este rușine să lucrez”, a început bărbatul. Întrebat cum a fost în ucraina, el a răspuns. Asta e cu totul altă istorie. Cum poate fi acolo? Faci pe tine de frică... Desigur că e greu, la război întotdeauna e greu”, a spus fostul militar rus.

„Cum luptă ucrainenii, sunt luptători buni?”, a vrut să afle vloggerul.

„Frații noștri slavi-ucraineni pot lupta bine, dar ceilalți sunt doar de formă, nu pot lupta. Sunt niște pișăcioși, francezii și polonezii. În schimb, ucrainenii luptă până la ultimul glonte. Într-un cuvânt sunt slavi, sunt frații noștri slavi”, a spus el.

Întrebat despre România, rusul a izbucnit în râs. „De România, ce să zic... Acum îți zic în glumă. Știi ce știu despre România? Pe oricine vei întreba îți va zice că acolo a locuit Groful Dracula și atât”, s-a distrat veteranul rus.

„URSS a fost cea mai bună țară, eram cu toții uniți”

De aici, vloggerul a ajuns la biserica Icoana Maicii Domnului, construită între 1722 și 760, ridicată la comanda domnitorului Dimitrie Cantemir. Aici a vorbit cu o femeie în vârstă, care i-a povestit cum prințul Cantemir s-a aliat cu Petru cel Mare împotriva turcilor, iar țarul l-a răsplătit cu un domeniu în Moscova. Femeia și-a amintit și că în zonă lucrează mai mulți moldoveni. „Aici avem și muncitori moldoveni, Sirioa, Jenea și soția sa. Oamenii simpli totdeauna au fost prietenoși și binevoitori, indiferent de naționalitate. Cei de sus fac deosebiri. Noi, oamenii simpli, avem stimă și respect față de alții”, a spus femeia.

Au intervenit în discuție alte femei din biserică: „Știm că au un vin gustos”, a spus una dintre ele, iar cealaltă a comentat că: „A fost o țară din componența Uniunii Sovietice doar că, cu părere de rău, doar a fost.”

La scurt timp a apărut și un moldovean. „URSS a fost cea mai bună țară, eram cu toții împreună uniți, prieteni buni, nu erau hotare, acum ne-au despărțit, ne-au izolat prin țări diferite. Oamenii sunt buni doar că cei de sus nu le pot aranja pe toate cum trebuie. Maia Sandu nu bagă în seamă poporul”, a spus el.