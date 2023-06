6 iunie: Ziua în care s-a născut Ion Rațiu și actorul Adrian Titieni

La 6 iunie 1917 s-a născut membrul PNȚCD Ion Rațiu, iar în anul 1987 a fost dat în folosință pasajul Unirea din București. În aceeași zi, dar în anul 2005, a murit actrița Anne Bancroft.

6 iunie 1917: S-a născut Ion Raţiu

Născut la Turda, Ion Rațiu a fost vicepreședinte al PNŢCD și a candidat la funcţia de preşedinte al României la alegerile din 1990, unde a obţinut 4,29 % din voturi şi s-a plasat pe locul 3. De asemenea, Rațiu a trăit între 1940-1990 în Marea Britanie, unde a întemeiat Fundația Rațiu. În anul 1984, aflat în exil, a înființat organizația Uniunea Mondială a Românilor Liberi.

În 1990 a fost ales deputat de Cluj din partea Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, iar în anul 1991 a fondat ziarul Cotidianul.

El a murit la 17 ianuarie 2000, la Londra.

6 iunie 1963: S-a născut actorul Adrian Titieni

Născut la Bistrița, Adrian Titieni a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L Caragiale” din Capitală și a absolvit, în cadrul aceleiași universități, cursurile postuniversitare de Regie și Montaj Film și TV. Între 1999-2000 a ocupat funcția de director al Studioului Cassandra (UNATC).

De asemenea, Adrian Titieni, care este membru fondator al Fundației Române pentru Educație și Educatori, a fost căsătorit cu Adriana Irmescu, cu care are doi copii.

Din filmografia sa amintim: „Pas în doi”, „Față în față”, „Moartea domnului Lăzărescu”, „Restul e tăcere”, „Fructul oprit”, „Ilegitim” și „București NonStop”.

6 iunie 1987: Pasajul Unirea din București a fost deschis circulației

Pasajul Unirea din Capitală a fost deschis circulației la 6 mai 1987 după 34 de zile de la debutul lucrărilor. El are o lungime de 900 m dintre care 600 sunt acoperiți.

Primăria Sectorului 4 anunţa, pe 3 septembrie, redeschiderea Pasajului Unirii, după lucrări care au durat 77 de zile. De la redeschiderea sa au avut loc mai multe incidente. Mai multe vehicule de mari dimensiuni au rămas blocate, fie în poarta gabaritică, fie în tunelul rutier. De asemenea, în luna decembrie a anului 2022, a avut loc un grav accident după ce un autocar cu persoane de cetățenie greacă a intrat în limitatorul de înălțime.

6 iunie 2005: A murit actrița Anne Bancroft

Născută la 17 septembrie 1931, Anne Bancroft a debutat în anul 1952 cu filmul „Don't Bother to Knock”. A cunoscut succesul cu filmul „The Graduate/Absolventul”.

Ulterior, a jucat și în „Two for the Seesaw/ Doi pe-un balansoar”, rolul interpretat aducându-i și premiul Tony pentru cea mai bună actriță în rol principal. A fost recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în urma distribuirii sale în filmul „The Miracle Worker/ Miracol în Alabama”.

Din anul 1964 până în 2005 a fost căsătorită cu regizorul și actorul american Mel Brooks.

Din filmografia sa amintim: „Great Expectations/ Marile speranțe”, „How to Make an American Quilt/Cum să faci o cuvertură americană”, „To Be or Not to Be/ A fi sau a nu fi” și „Heartbreakers/Cum să cucerești bărbații”.

6 iunie 2012: Prințul Charles al Marii Britanii a vizitat România

Regele Charles, care a fost încoronat la 6 mai, a efectuat o vizită în România la 6 iunie 2012. Suveranul a fost primit de președintele de la acea vreme, Traian Băsescu, și de prim-ministrul Victor Ponta.

De asemenea, regele Charles va începe o vizită istorică în România vineri, 2 iunie. În plus, monarhul deține o casă la Viscri, care este numită „Casa prințului”.

6 iunie 2021: Larisa Iordache a câștigat medalia de aur la bârnă, la Cupa Mondială de gimnastică de la Cairo

Larisa Iordache a obținut cea mai mare notă, 13.366, și a câștigat medalia de aur. De asemenea, este cea de-a doua medalie obținută de Larisa Iordache la această Cupă Mondială. În luna decembrie a anului 2021, gimnasta a anunțat că se retrage din activitatea sportivă.

Fosta gimnastă a câştigat de şapte ori aurul european şi de două ori argintul mondial.