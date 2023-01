29 ianuarie: Ziua în care s-a născut actrița Oana Pellea VIDEO

La 29 ianuarie 1874 a murit omul politic și istoricul Eudoxiu Hurmuzaki, iar în anul 1990 s-a înființat Partidul Democrat Agrar din România. În anul 1926 s-a născut celebrul realizator de televiziune Tudor Vornicu, iar în anul 1964 s-a născut cântăreața Carmen Rădulescu.

1874: A murit omul politic și istoricul Eudoxiu Hurmuzaki

Eudoxiu Hurmuzaki s-a născut la 29 septembrie 1812 și a murit la 29 ianuarie 1874. Hurmuzaki a fost un om politic, istoric și membru titular al Societății Academice Române. A absolvit liceul la Cernăuți, ulterior a urmat Facultatea de Drept a Universității din Viena.

Hurmuzaki a susținut autonomia Bucovinei, iar în anul 1861 a fost ales deputat în Dieta Bucovinei. În anul 1862, Eudoxiu Hurmuzaki a fost numit adjunct al mareșalului Bucovinei Eugenie Hacman.

Omul politic a luptat pentru drepturile românilor din Imperiul Habsburgic.

1926: S-a născut Tudor Vornicu

Tudor Vornicu s-a născut la 29 ianuarie 1926 și a murit la 2 aprilie 1989. Celebrul realizator de televiziune a studiat la Galați, Tulcea, ulterior a venit în București. În anul 1945 a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

A debutat ca jurnalist în anul 1948, când a început colaborarea cu ziarul „Sportul Românesc”, conform Agerpres.

Amintim câteva dintre emisiunile de succes realizate de Tudor Vornicu: „De la A...la infinit”, „Magazin duminical”, „Fotograme din realitate” și „Mozaic”.

1962: S-a născut actriţa Oana Pellea

Actrița s-a născut la 29 ianuarie 1962, la București. Între 1984-1987 a jucat pe scena Teatrului din Piatra Neamț, iar între 1987-1999 a fost actriță la Teatrul Bulandra din București.

Oana Pellea a câștigat de două ori premiul UNITER pentru cea mai bună actriță și a primit de două ori titlul de cea mai bună actriță de teatru din România.

Din filmografia actriței Oana Pellea amintim: „Moromeții 2”, „Triplu sec”, „The Gambler”, „Uniți, salvăm”, „Biblioteque Pascal”, „Fire and Ice: cronica dragonilor”, „Cu un pas înainte”, „I really Hate My Job”, „Tinerețe fără tinerețe” și „Children of Men"”.

1964: S-a născut cântăreața de muzică ușoară Carmen Rădulescu

Carmen Rădulescu s-a născut la 29 ianuarie 1964, la Onești, județul Bacău. Cântăreața de muzică ușoară și-a făcut prima oară apariția pe scenă la vârsta de trei ani. În anul 1979 a participat la concursul TV „Steaua fără nume”, iar în 1983 a obținut Premiul II la secțiunea Interpretare a Festivalului de la Mamaia.

În anul 1984 a început colaborarea cu compozitorul Șerban Georgescu, prima piesă fiind „Speranță dă-mi speranță”, iar anul 1986 i-a adus primul disc single apărut la Electrecord, „Acelaşi vis”.

Amintim câteva dintre șlagărele lansate de Carmen Rădulescu: „Nu știu”, „Fericirea are ochii tăi”, „Nu-i un vis, e dragostea”, „De-aș uita iubirea ta” și „Clipe de iubire”.

1974: S-a născut solista de muzică uşoară Mălina Olinescu

Mălina Olinescu s-a născut la 29 ianuarie 1974, la București, și a murit la 12 decembrie 2011.

Solista de muzică ușoară a participat în anul 1995 la Festivalul de muzică ușoară „Aurelian Andreescu”, unde a câștigat premiul I. În anul 1997 s-a lansat primul său album, intitulat „Ready for you”.

În anul 2000 a moderat alături de Petre Magdin emisiunea „Întâlnirea de la miezul nopții”, difuzată la TVR.

Solista de muzică ușoară a murit după ce s-a aruncat de la etajul șase al blocului în care locuia în zona Gării de Nord.

1990: S-a înfiinţat Partidul Democrat Agrar din România (PDAR)

La 29 ianuarie 1990 s-a înființat Partidul Democrat Agrar din România. În Guvernul Provizoriu Petre Roman, formațiunea a deținut postul de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare prin Nicolae Ștefan, în vreme ce Victor Surdu a fost ministru-secretar de stat.

La alegerile din 1990, Partidul Democrat Agrar din România a obținut 1,83% din voturi pentru Camera Deputaților (9 mandate), însă nu a obținut acces în Senat (1,59%). Situația s-a schimbat la alegerile din 1992 când PDAR a obținut 2,999% din voturi pentru Camera Deputaților, în vreme ce la Senat a obținut 3,3% din voturi (cinci mandate).

Formațiunea a fost condusă de Victor Surdu şi Mihai Berca. PDAR a încetat să existe în anul 1998.

2018: Membrii guvernului condus de Viorica Dăncilă au depus jurământul de învestitură

La 29 ianuarie 2018 membrii Guvernului condus de Viorica Dăncilă au depus jurământul de învestitură în fața președintelui Klaus Iohannis.

Guvernul condus de Viorica Dăncilă a fost validat de cele două Camere ale Parlamentului. Astfel, s-au înregistrat 282 de voturi „pentru”, 136 „împotrivă” și o abținere. Acesta a fost demis în anul 2019 prin moțiune de cenzură.