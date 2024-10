28 octombrie: Ziua în care s-a născut celebrul miliardar și părintele Microsoft, Bill Gates

În ziua de 28 octombrie, se naște miliardarul Bill Gates, care va schimba cursul tehnologiei și cunoscutul actor Ilarion Ciobanu.

306: Maxentius devine conducător al Imperiului Roman

Marcus Aurelius Valerius Maxentius, născut în anul 283 î.Hr, la Roma, capitala Imperiului Roman la acel moment, a fost conducătorul teritoriului ce se întindea pe trei continente, între 306-312 î.Hr. A fost fiul lui Maximian, care a domnit împreună cu Dioclețian din 286 până în 305 î.Hr.

Domnia sa a ținut până în 312, când s-a înecat Tibru în bătălia de la Podul Milvian.

1886: Statuia Libertății din New York a fost inaugurată

Una din cele mai cunoscute monumente de pe glob, Statuia Libertății a fost inaugurată cu ocazia împlinirii a 110 de ani de la Independența Americii.

A fost construită în 1884 de sculptorul Frederic-Auguste Bertholdi şi de inginerul Gustave Eiffel la Paris, după care a fost adusă cu fregata peste Pacific până în New York. Statuia a fost împărțită în 350 de piese, puse în 214 cutii, scrie Europa.fm.

Statuia primită în dar de la francezi, este de 93 de metri, cu soclu, și cântărește 225 de tone. Coroana zeiței este împodobită cu șapte fascicule de lumină și tot pe coroană sunt montate 25 de ferestre de unde orașul și oceanul pot fi admirate.

În mâna dreaptă ține o torță cu flacăra aurie, iar în stânga, o tablă pe care este inscripționat: „JULY IV MDCCLXXVI” (4 iulie 1776).

1931: Se naște actorul Ilarion Ciobanu

La Ciucur, Tighina, care azi face parte din Republica Moldova, se naște la 28 octombrie 1931 actorul Ilarion Ciobanu. Se mută în Constanța împreună cu familia, unde tatăl său a lucrat ca hamal în port, și care a murit în 1939 într-un accident.

Până să intre la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, Ilarion a avut mai multe meserii, după cum mărturisește: hamal, ţăran cu sapa, tractorist, miner, săpător, tâmplar, şofer, marinar, pescar şi altele.

La 20 de ani, o altă tragedie a avut loc în viața actorului, atunci când mama sa, la nici 39 de ani, s-a stins din viață, scrie Radio România Cultural.

În anul 1958 a intrat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, dar pe care a abandonat-o, devenindu-i plictisitoare. Deși renunțase la facultate, a reușit să apară în 1959 în scurtmetrajul lui Manole Marcus “Într-o dimineaţă după ploaie”/ În 1960, debutează în primul lungmetraj „Setea”, în rolul lui Mitru Moț.

Alte filme în care a mai jucat sunt „Columna“, în rolul lui Gerula, marinarul Gherasim în „Toate pânzele sus“, ardeleanul-cowboy Traian Brad în seria „Ardelenii“, comisarul Mihai Roman în filmele de acţiune ale lui Sergiu Nicolaescu, Stroe Buzescu în celebrul film „Mihai Viteazul“, Vasile Stegaru în „Nemuritorii“, Petre în „Răscoala“, sau Tatăl în „Lumini şi umbre“.

Pentru rolurile sale, Ilarion Ciobanu a primit Premiul „Mamaia” (1966), premiul ACIN (1971 și 1973), Medalia Centenarului Cinematografiei (1996), Premiul de Excelenţăîn 2004, în cadrul primei ediții a Festivalului Internaţional de Film Bucureşti, BiFEST.

La 7 februarie 2004, actorul a primit Ordinul Cultural în grad de Comandor, categoria D „Arta spectacolului”.

La 7 septembrie 2008, actorul, care suferea de cancer faringian, s-a stins din viață la numai 76 de ani.

1955: Se naște Bill Gates

Născut în 1955 în Seattle, Washington, Bill Gates este un afacerist american și cel care a fondat Microsoft.

După ce a abandonat Harvard în 1975, Gates împreună cu prietenul său, Paul Allen, doreau să pună bazele unui nou sistem de operare. Realizează prima afacere cu IBM în 1980, pe ale căror calculatoare încep să ruleze sistemul de operare MS-DOS.

În 1985, lansează prima versiune Windows, iar în 1989 lansează Microsoft Office, cea mai utilizată aplicație de către cei care lucrează la birou. În 2017, devine cel mai bogat om în domeniul tehnologiei, cu o avere de 86 de miliarde de dolari, scrie Forbes. În prezent, are o avere de peste 100 de miliarde de dolari.

Filantropul a donat până acum 59 de miliarde de dolari fundației Gates. Fundația, a doua cea mai mare din lume, își propune îmbunătățirea asistenței medicale, combaterea sărăciei extreme, dar și extinderea accesului la educație.

1974: Se naște Joaquin Phoenix

Născut în San Juan, Puerto Rico, Joaquin Phoenix este un actor, producător și regizor american, care a fost premiat cu un Oscar în 2020 pentru cel mai bun actor într-un rol principal, în filmul „Joker” (2019).

Primele filme în care a apărut sunt „SpaceCamp” (1986) și „Parenthood” (1989). În 2000, a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rolul secundar, în filmul „Gladiator” (2000). Tot pentru talentul său actoricesc, a câștigat un premiu la festivalul de la Cannes, pentru filmul „You Were Never Really Here” (2017).

Ulimul film în care a jucat este „Joker: Folie a Deux”, în 2024, alături de artista Lady Gaga.

2023: Matthew Perry, celebrul actor din „Friends”, s-a stins din viață

Actorul care l-a jucat pe Chandler Bing în mult iubitul serial american „Friends”, s-a născut la 19 august 1969, în Williamstown, Massachusetts.

Actorul a avut numeroase apariții TV, printre care în Sydney, Beverly Hills 90210, LAX 2194, actorul a încercat să obțină o audiție pentru pilotul (pe atunci) numit Friends like us, devenit mai târziu Friends, produs de Marta Kauffman și David Crane. Pentru rolurile sale, acesta a fost nominalizat la Emmy și Globul de Aur, dar a câștigat și un premiu Screen Actors Guild în 1996.

Matthew Perry a fost găsit mort, la doar 54 de ani, în locuința sa din Los Angeles, la 28 octombrie, aparent fiind vorba despre moarte accidentală prin înec.