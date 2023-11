23 noiembrie: Ziua în care a murit celebra actriță Stela Popescu VIDEO

La 23 noiembrie 1923 s-a născut actrița Nadia Gray, iar în anul 1927 s-a născut cardinalul Angelo Sodano. În aceeași zi, dar în anul 1940, Ion Antonescu a semnat, la Berlin, aderarea României la Pactul Tripartit.

23 noiembrie 1923: S-a născut actrița Nadia Gray

Născută la București, Nadia Gray, al cărei tată era de origine rusă, iar mama basarabeancă din Cetatea Albă, a fost căsătorită cu prințul Constantin Cantacuzino, care a fost aviator de elită în cel de-al Doilea Război Mondial.

Cei doi au părăsit România ca să scape de regimul comunist și au locuit o vreme la Paris. Ulterior, s-au stabilit în Spania. Debutul în cinematografie a avut loc în anul 1948, când a fost distribuită în producţia franco-austriacă „L'Inconnu d'un soir”, în care a jucat alături de Claude Dauphin.

Nadia Gray a devenit celebră datorită scenei de striptease din capodopera lui Fellini, „La dolce vita”. Actrița a murit la 13 iunie 1994, la New York.

Din filmografia sa amintim: „Monseigneur” (1949), „The Spider and the Fly” (1949), „Valley of Eagles” (1951), „Night Without Stars” (1951), „Puccini” (1953) și „The Captain's Table” (1959).

23 noiembrie 1927: S-a născut cardinalul Angelo Sodano

Născut la Isola d'Asti, absolvent de teologie și drept canonic la Roma, Angelo Sodano s-a lansat mai întâi în cariera diplomatică, ocupând mai multe funcții în America de Sud.

În anul 1977 a fost numit de către Paul al VI-lea nunțiu apostolic în Chile, unde a îndemnat la o atitudine îngăduitoare față de regimul militar al dictatorului Augusto Pinochet. Ulterior, în anul 1988 a revenit la Roma și a devenit mâna dreaptă a cardinalului secretar de stat Agostino Casaroli. Un an mai târziu a fost numit secretar însărcinat cu Relațiile cu Statele, un post echivalent celui de ministru de Externe.

În anul 1991, Ioan Paul al II-lea l-a numit secretar de stat, iar Benedict al XVI-lea l-a confirmat în funcție.

Cardinalul Sodano s-a aflat în centrul mai multor polemici. El este unul dintre personajele principale ale cărţii „Sodoma. Anchetă în inima Vaticanului” a lui Frederic Martel, în care jurnalistul francez denunţă stilul de viaţă al acestuia la Roma şi legăturile sale cu Pinochet.

Angelo Sodano a murit la 27 mai 2022.

23 noiembrie 1940: Ion Antonescu semnează aderarea României la Pactul Tripartit

În anul 1939, Germania Nazistă începuse un război total în Europa. Cucerise Polonia, anterior anexase Cehia și Austria, iar în 1940 luase cu asalt Franța și Anglia. Marile Puteri occidentale, pasive la începutul asaltului german, se aflau în mare dificultate. Între timp, în Europa Centrală și de Est, două state totalitare împărțeau teritorii după bunul plac: pe de o parte, Germania Nazistă, iar de cealaltă Uniunea Sovietică.

În 1940, prin Dictatul de la Viena, Hitler își recompensa aliatul, Ungaria horthystă, cu nord-vestul Transilvaniei. În vara aceluiași an, prin pactul Ribbentrop-Molotov, un pact secret de ne-agresiune între URSS și Germania, rușii primeau Basarabia și Bucovina de Nord. În aceeași vară, Bulgaria, un alt aliat al Germaniei hitleriste, primea de la România Cadrilaterul.

Prin semnarea Pactului Tripartit, la Berlin, mareșalul Ion Antonescu, șef al statului român între 1940-1944, voia ca România să recâștige Basarabia și Bucovina de Nord care fuseseră cedate Uniunii Sovietice, dar și teritoriul care fusese oferit Ungariei în urma Dictatului de la Viena.

Imediat după aderarea României la Pactul Tripartit, Germania Nazistă a trimis în România corpuri expediționare și, totodată, a început și instrucția primelor divizii românești după model german. Alianța cu Germania a fost o decizie controversată a mareșalului Antonescu, mai ales că a însemnat mari pierderi pentru Armata Română trimisă pe frontul de Est pentru a lupta cu rușii în cadrul operațiunii Barbarossa, dar și o poziționare în zona totalitarismului.

23 noiembrie 2002: Vizita în România a președintelui SUA, George W. Bush

În această zi se împlinesc 21 de ani de la vizita efectuată de președintele SUA, George W. Bush, în România. A fost cea de-a patra vizită a unui preşedinte american în ţara noastră, după cea a lui Gerald Ford, Richard Nixon și Bill Clinton.

În cartea sa, „Decision Points”, George W. Bush a vorbit despre vizita efectuată în România.

„Ziua de 23 noiembrie 2002 a fost ploioasă şi gri la Bucureşti. Cu toate acestea, zeci de mii de persoane au venit în Piaţa Revoluţiei pentru a marca decizia de admitere a României în NATO, un eveniment remarcabil pentru o ţară care, cu doar 15 ani înainte, era un stat-satelit al URSS şi un membru al Pactului de la Varşovia. Când mă apropiam de scenă, am observat un balcon care era luminat. «Ce este?», am întrebat. Mi s-a spus că era locul în care Nicolae Ceauşescu, dictatorul comunist al României, rostise ultimul discurs înainte de a fi înlăturat de la putere în 1989", a scris Bush în cartea sa.

„În momentul în care preşedintele Ion Iliescu mă prezenta, ploaia s-a oprit şi a apărut un curcubeu foarte clar. S-a întins pe cer până în spatele balconului care era luminat ca memorial al libertăţii. A fost un moment uimitor, iar eu am şoptit: «Astăzi, Dumnezeu ne zâmbeşte»", a mai notat el.

23 noiembrie 2017: A murit actrița Stela Popescu

Născută la 21 decembrie 1935, Stela Popescu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din Capitală. După ieșirea de pe băncile facultății, a fost repartizată la Teatrul din Brașov.

Din anul 1963 până în 1969, a jucat pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. Ulterior, s-a angajat la Teatrul de Comedie și a continuat colaborarea cu Radiodifuziunea Română, care la acea vreme se numea Radioteleviziunea, din anul 1963 și până în 2017.

În anul 1993 a revenit la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde a lucrat până la moartea sa. Stela Popescu a scris istorie alături de Ștefan Bănică Senior, timp de 8 ani, între 1971 și 1979. Ulterior, cuplul Alexandru Arșinel și Stela Popescu s-a format la finalul anilor '70.

Din filmografia sa amintim: „Alo?... Ați greșit numărul!”, „Faust XX”, „Vin cicliștii”, „Elixirul tinereții”, „Tufă de Veneția”, „Nea Mărin miliardar”, „Am o idee!”, „Ana și „hoțul””, „Vară sentimentală”, „Muzica e viața mea” și „A doua cădere a Constantinopolului”.

23 noiembrie 2021: A murit dictatorul sud-coreean Chun Doo-hwan

Născut la 6 martie 1931, Chun Doo-hwan a fost supranumit „Călăul de la Gwangju”, din pricina faptului că a ordonat reprimarea unei revolte faţă de regimul său în acest oraş din sud-vestul ţării în 1980. El a fost condamnat la moarte, după ce a fost găsit vinovat de trădare în 1996, în reprimarea de la Gwangju, însă a fost grațiat de președintele Kim Young-sam.

Regimul său, în perioada 1980-1988, a fost marcat de o folosire generalizată a torturii împotriva disidenţilor şi reprimarea libertăţii de exprimare.