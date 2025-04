Un ieșean a devenit viral pe rețelele sociale după ce s-a răstignit și s-a lăsat tras de un BMW. La câteva zile după ce a publicat videoclipul, a fost implicat într-un accident rutier grav, automobilul fiind parțial distrus.

„O să fiu tras de BMW, în timp ce o să fiu răstignit pe crucea asta”, au fost cuvintele prin care Mihai Aftănase își îndemna urmăritorii să intre pe live și să urmărească întreaga acțiune, potrivit BZI.

Reacțiile au fost mai degrabă negative, internauții acuzându-l mai degrabă de blasfemie decât să se amuze.

„Nici în glumă să nu iei în râs ceea ce Iisus a îndurat pentru tine, pentru mine și pentru noi toți”, a declarat o persoană.

După ce s-au viralizat cele două videoclipuri, acesta a fost implicat într-un accident rutier, automobilul fiind parțial distrus. Acesta le-a reproșat internauților că asta este ceea ce vor ei să vadă, adică „prostie”.

„Înainte să vă spun ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, am câteva vorbe pentru cei care mă înjurați aiurea prin comentarii. Ce postez eu pe TikTok este ceea ce voi căutați, ceea ce voi vreți să vedeți, prostie, și ăsta e adevărul. Când am făcut chestii frumoase, de ce am avut o mie de vizualizări și zero comentarii?

Când postez că mă răstignesc pe cruce, milioane de vizualizări, sute de mii de comentarii. Adevărul: apreciați lucrurile frumoase și vor fi făcute lucruri frumoase. Revenind la ce s-a întâmplat, mă aflam în depășire, pe linie discontinuă, limită legală, iar un individ a făcut stânga în fața mea, fără să se asigure. Am încercat să-l evit cât am putut eu de mult, dar, din câte se vede, nu am reușit. M-am lovit frontal cu el, am sărit în șanț; important este că toată lumea este bine și atâta tot”, a explicat Mihai Aftănase.