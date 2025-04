20 aprilie: Ziua în care s-a născut Adolf Hitler, Führerul Germaniei Naziste

Adolf Hitler, conducătorul Germaniei Naziste s-a născut la 20 aprilie 1889. În aceeași, în 2018, a murit Avicii, iar în 1999 a avut loc cel mai grav atac armat din istoria învățământului american.

1517: Începe domnia lui Ștefăniță Vodă cel Tânăr

Ștefăniță Vodă, fiul lui Bogdan al III-lea și nepotul lui Ștefan cel Mare, a fost domn al Moldovei din luna aprilie 1517 și până în luna ianuarie 1527.

El a ajuns pe tronul ţării la vârsta de doar 11 ani, imediat după moartea tatălui său. Totuşi, cum era minor, Moldova era condusă practic de hatmanul Luca Arbore, care era cel mai influent boier moldovean.

Ștefăniță Vodă a murit la Hotin pe data de 14 ianuarie 1527, fiind înmormântat la Mănăstirea Putna. După moartea sa la conducerea Moldovei a fost numit Petru Rareş, fiul nelegitim al lui Ştefan cel Mare, cel care dorea să preia frâiele ţării de la moartea lui Bogdan al III-lea cel Orb.

1808: S-a născut împăratul Napoleon al III-lea

Napoleon al III-lea a fost al treilea fiu al lui Ludovic Bonaparte, regele Ţărilor de Jos (1806-1810), şi al lui Hortense de Beauharnais, regina Ţărilor de Jos. Nepot al împăratului Napoleon Bonaparte şi născut la 20 aprilie 1808, a fost ales, democratic, preşedinte al celei de-a doua Republici (1850-1852).

Pentru următoarele două decenii de la preluarea înaltei funcţii, a ghidat Franţa pe culoarul dezvoltării prospere prin proiecte ample, reuşind să confere Franţei o parte din mantia gloriei de altădată, din perioada lui Napoleon Bonaparte.

Au fost derulate proiecte ample de infrastructură, inclusiv bulevardele şi parcurile construite în Paris. În timpul mandatului său de rege al Franţei a fost construit celebrul canal Suez din Egipt. S-a implicat prin eforturi considerabile în procesul de unificare a Italiei. În timpul domniei sale, regiunea Savoia şi Nisa au devenit parte a imperiului francez.

Reuşitele sale în plan economic şi administrativ au fost puse în umbră de înfrângerea Franţei în conflictul franco-prusac din anii 1870. A fost forţat să se predea lui Otto von Bismarck, pentru ca ulterior să nu mai fie împărat, momentul reprezentând sfârşitul monarhiei în Franţa, iar Napoleon al III-lea a fost ultimul împărat francez.

Îndepărtat din Franţa, s-a retras cu familia sa în localitatea Chislehurst din Kent, ţinut în sud-estul Angliei, unde a locuit până la moartea sa. Napoleon al III-lea s-a stins din viaţă la 9 ianuarie 1873.

1839: S-a născut regele Carol I

Carol I al României, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, a fost domnitor și apoi rege al României. În timpul domniei sale, a fost adoptată, în luna iulie a anului 1866, prima Constituție.

În luna septembrie a anului 1878, Carol I a primit titlul de „Alteță regală”, iar în 1895 a introdus rotativa guvernamentală, un sistem prin care alternau la conducere cele două partide: PNL și Partidul Conservator (PC).

În cele peste patru decenii de domnie, Carol I a obţinut independenta tarii, a redresat economia, a dotat țara cu o serie de instituţii şi a pus bazele unei dinastii.

1889: S-a născut Adolf Hitler

Adolf Hitler a fost liderul (Führerul), sau dictatorul necontestat, al Germaniei, din 1933, când a ajuns la putere, până la 30 aprilie 1945, când s-a sinucis în buncărul său din Berlin.

Născut în Austria în 1889, inițial nu a avut succes în viață, devenind semivagabond în Viena de dinainte de Primul Război Mondial. A fugit din Austria în 1913 și a servit în armata germană în timpul Primului Război Mondial. A devenit liderul Partidului Muncitoresc Național-Socialist German de extremă dreaptă (cunoscut sub numele de Partidul Nazist) la începutul anilor 1920.

Un orator carismatic, Hitler a susținut naționalismul radical și puncte de vedere virulent antisemite, bazate în mare parte pe falsul concept că evreii erau responsabili de înfrângerea Germaniei în Primul Război Mondial și că măreția Germaniei putea fi restabilită prin eliminarea evreilor și a altor rase inferioare, precum și a adversarilor politici ai nazismului și a altor elemente nedorite din societate.

Holocaustul declanşat de regimul nazist al lui Hitler s-a extins şi în ţările cotropite de puternica armată germană.

1938: A fost dizolvat partidul legionarilor Totul pentru Țară

Formațiunea politică a luat naștere după dizolvarea „Gărzii de Fier”. Istoria formațiunii a început în luna iunie a anului 1927, atunci când Corneliu Zelea Codreanu a pus bazele Legiunii Arhanghelul Mihail. În 1930 a căpătat denumirea de Garda de Fier, care a fost apoi desființată de liberali în 1933.

Ulterior, partidul a fost refondat sub numele de Totul pentru Țară. Această formațiune politică a obţinut la alegerile din decembrie 1937 un rezultat remarcabil, 15.58%.

La 20 aprilie 1938, Carol al II-lea, din dorința de a instaura o guvernare personală, a hotărât dizolvarea partidului legionar, iar în noiembrie același an, principalii conducători „gardiști” au fost arestați, 13 dintre ei, inclusiv liderul Corneliu Zelea Codreanu, fiind asasinați.

1968: A murit Adrian Maniu, scriitor și poet român

Adrian Maniu a fost un scriitor român remarcabil, cunoscut ca poet, prozator, dramaturg, eseist și traducător.

A urmat Liceul „Matei Basarab” din București, absolvind în 1910, și apoi Facultatea de Drept, unde a obținut licența în 1913, deși nu a profesat niciodată în domeniu.

Maniu a debutat editorial în 1912 cu volumul „Figurile de ceară”, o culegere de poeme în proză, urmată de poemul „Salomeea” . A fost un poet tradiționalist al epocii interbelice și a fost membru corespondent al Academiei Române din 1933.​

A colaborat intens cu versuri și proză lirică la mai multe reviste, printre care „Simbolul” și „Insula”, în care a publicat poezii precum „Primăvară dulce”, „De pe turle de biserici” și „Judecata din urmă”.​

Adrian Maniu a decedat la 20 aprilie 1968.

1974: S-a născut Adrian Ilie, fost atacant la echipa națională

Adrian Ilie, cunoscut sub porecla „Cobra”, este un fost atacant al echipei naționale de fotbal a României, apreciat pentru tehnica sa și instinctul de marcator.​

Și-a început cariera la Electroputere Craiova, iar în 1993 a semnat cu Steaua București, unde a câștigat trei titluri consecutive în Divizia A și o Cupă a României.​

Cariera sa internațională a continuat la cluburi importante din Europa, precum Galatasaray, Valencia și Deportivo Alavés. La Valencia a avut un impact puternic, fiind parte a echipei care a ajuns în finala Ligii Campionilor în 2000.

Pentru echipa națională a României, Adrian Ilie a fost un jucător esențial. A participat la Campionatul Mondial din 1998 și la Euro 2000, marcând goluri importante și oferind pase decisive. În total, a adunat 55 de selecții și a înscris 13 goluri pentru „tricolori”.

Din păcate, cariera lui a fost afectată de accidentări, iar Ilie s-a retras din activitate la o vârstă relativ tânără. Totuși, rămâne un nume respectat în fotbalul românesc, fiind considerat unul dintre cei mai tehnici atacanți ai generației sale.

1999: A avut loc cel mai grav atac armat din istoria învățământului american

Masacrul de la liceul Columbine a avut loc pe 20 aprilie 1999, în Littleton, Colorado, și a fost comis de doi elevi, Eric Harris și Dylan Klebold. Aceștia au atacat școala cu arme de foc și dispozitive explozive, ucigând 13 persoane (12 elevi și un profesor) și rănind alte 21, înainte de a se sinucide.

Inițial, cei doi plănuiseră să detoneze bombe în cantina liceului pentru a provoca un număr mult mai mare de victime, dar acestea nu au explodat. Atacul armat s-a desfășurat apoi în mai multe zone ale școlii, cea mai mare parte a violenței având loc în bibliotecă.

Motivațiile lor au fost asociate cu sentimente de ură, dorință de răzbunare, izolare socială și influențe negative din cultura media. Tragedia a declanșat o dezbatere amplă în SUA despre siguranța în școli, controlul armelor și sănătatea mintală a tinerilor.

A fost unul dintre cele mai șocante atacuri armate din istoria învățământului american. Evenimentul a avut un impact major asupra politicilor de securitate școlară și a fost documentat pe larg, inclusiv în filmul „Bowling for Columbine”, realizat de Michael Moore.

2008: A murit criticul literar Monica Lovinescu

Născută la 19 noiembrie 1923, Monica Lovinescu a fost ziaristă, critic literar şi o cunoscută realizatoare de radio. Ea a fost căsătorită cu omul de radio Virgil Ierunca.

A urmat cursurile Facultății de Litere a Universității din București și a fost asistenta lui Camil Petrescu în cadrul seminarului de teatru predat de romancier. În luna septembrie a anului 1947, a decis să părăsească România. Aflată la Paris, în primele zile ale anului 1948, Lovinescu a cerut azil politic.

A făcut parte din tinere companii teatrale şi a semnat regia unor piese de avangardă.

În anul 1999, a fost decorată de președintele Emil Constantinescu cu ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler.

2018: A murit Avicii

Născut la 8 septembrie 1989, la Stockholm, Suedia, Tim Bergling, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost nominalizat de două ori la Premiile Grammy.

Printre cele mai cunoscute cântece ale artistului suedez se numără „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love".

În 2014 şi 2015 a susţinut două turnee mondiale, „True Tour“, respectiv „Stories World Tour“, iar în luna iulie a anului 2015 a susţinut un concert la Cluj Napoca, în cadrul UNTOLD.

Avicii a murit la vârsta de doar 28 de ani.