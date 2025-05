14 mai: În urmă cu 44 de ani, cosmonautul român Dumitru Prunariu îşi începea zborul în spaţiu

Anul acesta, pe 14 mai se împlinesc 44 de ani de când Dumitru Prunariu şi-a început aventura spaţială la bordul navei Soiuz 40. Tot pe 14 mai, Clubul Sportiv Dinamo sărbătoreşte 77 de ani de existenţă.

1796: Doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin contra variolei

Variola, cunoscută și sub denumirea de vărsat, a fost una dintre cele mai devastatoare boli virale din istoria omenirii, la fel de înspăimântătoare precum ciuma neagră. Doar în secolele XIX și XX, numărul deceselor provocate de această boală a depășit 250 de milioane.

Un prim pas spre imunizare a fost făcut la 9 august 1721, când, în Londra, cinci deținuți de la închisoarea Newgate au fost supuși variolizării, o metodă primitivă de imunizare, în schimbul libertății. Toți au supraviețuit și au devenit imuni.

La 14 mai 1796, Edward Jenner a realizat un experiment crucial: l-a vaccinat pe James Phipps, un băiat de opt ani, fiul grădinarului său, folosind puroi prelevat de la o persoană infectată cu variola vacii (variola taurinelor), o formă mai blândă a bolii. Ulterior, copilul a fost expus virusului variolei, dar nu a dezvoltat boala, demonstrând eficiența vaccinului.

Jenner a numit variola taurinelor „Variolae vaccinae”, derivând termenul „vaccin” din cuvântul latin vacca (vacă). În mai puțin de un deceniu, metoda sa a fost preluată la scară globală, sub forma vaccinării „arm-to-arm”.

1812: S-a născut scriitorul şi politicianul român Costache Negri

Costache Negri, publicist și diplomat, a fost un fervent susținător al interesului național, jucând un rol important atât în Revoluția de la 1848, cât și în Unirea Principatelor din 1859.

Prieten apropiat al unor figuri emblematice precum Vasile Alecsandri, Ion Ghica, Nicolae Bălcescu și frații Golești, Costache Negri a fost mentorul tinerilor pașoptiști. Carisma, inteligența și integritatea sa au cimentat solidaritatea acestei generații, conform Dicționarului scriitorilor români.

Deși i s-a oferit de mai multe ori șansa de a deveni domnitor al Moldovei, a refuzat cu demnitate, preferând să-l consilieze pe Alexandru Ioan Cuza în perioada 1859-1866, desfășurând o activitate diplomatică intensă.

14 mai 1923: A murit Jacques Menachem Elias, filantropul care şi-a lăsat întreaga avere Academiei Române

Jacques Menachem Elias, unul dintre cei mai bogați români ai vremii sale, a fost un remarcabil om de afaceri și filantrop, cunoscut mai ales pentru moștenirea lăsată Academiei Române.

Născut la București în 1844, într-o familie evreiască, Elias a trăit 79 de ani, fără a se căsători sau a avea copii. A primit cetățenia română în 1880, la intervenția directă a regelui Carol I, căruia i-a fost și consilier.

A deținut vaste proprietăți în România și în străinătate: fabrici, hoteluri, terenuri agricole și imobile în marile capitale europene. A înființat Fundația Elias, care a construit unul dintre cele mai moderne spitale ale vremii, dat în folosință în 1938, cu 200 de paturi și un sanatoriu.

Prin testament, Elias a desemnat Academia Română ca moștenitoare universală, dar a inclus și donații pentru săracii din București, aziluri, spitale, organizații de caritate și burse pentru studenți. A trăit modest și a fost înmormântat cu onoruri naționale la 14 mai 1923.

1948: A fost proclamat oficial statul Israel

Tensiunile dintre evrei și arabi în Palestina au crescut progresiv începând din secolul al XIX-lea, pe fondul dominației otomane, apoi britanice. Migrarea evreilor spre teritoriul considerat leagănul lor istoric s-a intensificat în perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Pe 14 mai 1948, a fost adoptată Declarația de independență a statului Israel, declanșând o serie de conflicte armate între statul nou format și statele arabe vecine.

1948: S-a înființat clubul sportiv FC Dinamo București

Clubul Dinamo București a fost fondat în 1948, sub patronajul Ministerului Afacerilor Interne. Echipa a intrat direct în prima ligă a fotbalului românesc și a rămas acolo timp de 74 de ani, până în 2022, când a retrogradat pentru prima oară. Un an mai târziu, pe 3 iunie 2023, Dinamo a revenit în SuperLiga.

1957: A murit Camil Petrescu, romancier, dramaturg, teoretician literar

Camil Petrescu, figură marcantă a literaturii române moderne, a fost autorul unor opere esențiale precum "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război" și "Patul lui Procust" sau "Jocul ielelor". Cu o solidă pregătire filozofică, a contribuit decisiv la modernizarea romanului românesc și a influențat profund literatura secolului XX.

1955: Se înfiinţează alianţa defensivă a 8 state comuniste, denumită „Pactul de la Varşovia”

La 17 mai 1955, opt state comuniste - inclusiv România - au semnat la Varșovia un tratat militar cunoscut sub numele de „Pactul de la Varșovia”. Acordul prevedea asistență mutuală în caz de agresiune și respectarea suveranității fiecărui stat membru.

1969: S-a născut actriţa australiană Cate Blanchett

Cate Blanchett este una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale, câștigătoare a două premii Coppa Volpi și a peste 200 de distincții internaționale. A colaborat cu regizori celebri precum Scorsese, Spielberg, Malick, Fincher și Allen, iar filmele sale, precum Babel și Veronica Guerin, au fost recunoscute la festivaluri de prestigiu.

1981: Primul zbor în spațiu cosmic efectuat de un român, Dumitru Prunariu

În seara zilei de 14 mai 1981, doi cosmonauţi se deplasau într-un autobuz special către Platforma 17 a cosmodromului Baikonur din Kazahstan. La ora 20:16 şi 38 de secunde a Bucureştiului era lansată racheta purtătoare cu nava cosmică Soyuz-40. La bord se afla echipajul mixt româno-sovietic, format din colonelul Leonid Ivanovici Popov şi locotenentul-major pilot inginer Dumitru Prunariu, al 103-lea cosmonaut al lumii şi, la acea vreme, cel mai tânăr zburător în spaţiul cosmic, după Iuri Gagarin.

La 15 mai, Soyuz-40 s-a cuplat cu succes de complexul orbital Saliut-6 – Soyuz T-4, unde se aflau deja cosmonauţii sovietici Vladimir Kovalionok şi Victor Savinîh. Primirea a fost, de asemenea, cât se poate de omenească şi tradiţională. Nou-veniţii au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare, desigur, respectând circumstanţele date: „Pâinea e sub formă de bucăţele mici, cât o înghiţitură, iar sarea are forma unei pilule, care pluteşte fără greutate“, povestea cosmonautul român.

Timp de o săptămână, cei patru cosmonauţi au lucrat la 22 de experimente ştiinţifice, au încercat să lărgească spectrul cunoştinţelor în domenii diverse: astrofizică, fizică nucleară, tehnologie cosmică, biologie, biomedicină şi medicină aeronautică.

În acest timp, complexul spaţial a înconjurat Pământul de 125 de ori, cu o viteză de 28.000 km/h. Cei patru cosmonauţi vedeau răsăritul de 16 ori în ceea ce convenţional se numeşte o zi pământeană şi tot de atâtea ori treceau prin variaţii de temperatură de la +150 de grade Celsius la -150 de grade. Într-o zi, în jurul orei 19.30-20.00, Saliut-6 se afla deasupra României. „Undeva la hotarul dintre zi şi noapte, când nava evolua deasupra Europei, căutam de fiecare dată să văd conturul natural al ţării mele. De acolo, de sus, mi-a sugerat imaginea unei pâini rumene de casă“, spunea Dumitru Prunariu. Nu există vreun român care să poată să-l contrazică.

Echipajul a revenit pe Pământ pe 22 mai. Misiunea Soyuz-40 se încheiase după 7 zile, 20 de ore şi 42 de minute. Dumitru Prunariu şi Leonid Popov au fost decoraţi cu cele mai înalte ordine ale României şi Uniunii Sovietice. Au devenit eroi ai ţărilor lor. Dumitru Prunariu a devenit atunci o carte de vizită a României în lume.

1987: A murit actriţa americană Rita Hayworth

Citește și: Cum a ajuns Frank Sinatra să împartă patul cu Jackie Kennedy

Rita Hayworth, născută în 1918, a fost una dintre cele mai strălucitoare vedete ale Hollywoodului clasic. Și-a început cariera dansând alături de tatăl său, iar la doar 16 ani semna primul contract de film. A cunoscut consacrarea în anii '40, în filme precum Gilda, The Lady from Shanghai și Pal Joey. A jucat în peste 60 de filme, iar în 1987, la 68 de ani, s-a stins din viață.

1998: A murit cântăreţul Frank Sinatra

Frank Sinatra, simbol al eleganței și rafinamentului muzical american, a fost înzestrat cu o voce excepțională și o prezență scenică inconfundabilă. Cariera sa s-a întins pe parcursul a peste cinci decenii, cucerind generații întregi cu piese nemuritoare și apariții cinematografice remarcabile.

2015: A murit celebrul muzician american B.B. King

Riley B. King, cunoscut sub numele de scenă B.B. King, a fost un legendar muzician blues. Acesta a fost inclus în Blues Foundation Hall of Fame şi în Rock and Roll Hall of Fame. Recompensat cu 14 premii Grammy, B.B. King a avut numeroase piese de succes, cele mai cunoscute fiind „Every Day I Have The Blues” și „The Thrill Is Gone”.

El a susținut peste 15.000 de concerte pe plan internațional și a lansat peste 50 de albume. În plus a colaborat cu trupe și cântăreți celebri, precum U2, Eric Clapton, Koko Taylor, Slash și Bo Diddley.

Muzicianul a murit la 14 mai 2015, la vârsta de 89 de ani.

Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste

An de an, la 14 mai, este marcată Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste, instituită prin Legea nr. 127/2017.