13 septembrie – ziua în care s-a născut actorul Cristopher Plummer și a murit inginerul Aurel Vlaicu

Pe 13 septembrie 1929 s-a născut actorul Cristopher Plummer, care a primit un Oscar pentru rolul din Beginners, dar rolul din „Sunetul Muzicii” l-a făcut celebru. Tot pe 13 septembrie, dar în 1913, inginerul Aurel Vlaicu a murit încercând să traverseze Carpații cu avionul său Vlaicu II.

Alte evenimente importante din istoria zilei.

1788: New York a fost declarat capitala Statelor Unite ale Americii

New York este cel mai populat oraș din Statele Unite ale Americii, zona sa metropolitană fiind una dintre cele mai mari zone urbane din lume. Are statutul de cel mai mare oraș al Statelor Unite încă din 1790, fiind de asemenea și primul oraș capitală al statului și locul de numire a lui George Washington ca primul președinte al Statelor Unite.

De mai bine de un secol a fost unul din centrele mondiale importante de comerț și finanțe. New York este de asemenea considerat unul din cele mai importante orașe din lume datorită influenței sale globale din mass-media, educație, divertisment, artă, și modă. Orașul este de asemenea și un centru important al afacerilor externe,găzduind sediul Organizației Națiunilor Unite.

1913: A murit inginerul Aurel Vlaicu

Aurel Vlaicu a murit în apropiere de Câmpina, în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său, Vlaicu II. A fost un inginer român, inventator și pionier al aviației române și mondiale. În cinstea lui, comuna Binținți se numește astăzi Aurel Vlaicu. Motivul pentru care s-a prăbușit se pare că ar fi fost un atac de cord.

În anul următor prietenii săi Magnani și Silișteanu finalizează construcția avionului Vlaicu III, și cu ajutorul pilotului Petre Macavei efectuează câteva zboruri scurte. Autoritățile vremii interzic continuarea încercărilor; în toamna anului 1916, în timpul ocupației germane, avionul este expediat la Berlin. Avionul Vlaicu III a fost văzut ultima dată în anul 1940.

1917: La Fatima în Portugalia are loc prima apariție a Fecioarei Maria

Fatima este un oraș în Portugalia, faimos pentru viziunile religioase din 1917. La 13 mai 1917, frații Jacinta (7 ani) și Francisco Marto (11 ani), însoțiți de fetița Lucia dos Santos (10 ani) se aflau cu oile la păscut în apropiere de Fátima, în locul denumit local „Cova da Iria“ („Grota Sfintei Irina“). La un moment dat, ei ar fi văzut un fulger, după care ar fi apărut o lumină puternică. Apropiindu-se, copiii ar fi observat în mijlocul luminii conturul unei femei („Doamna din Lumină”). Ea i-ar fi îndemnat pe copii să se roage și să revină în același loc în ziua de 13 a fiecărei luni. La 13 iunie 1917 cei 3 copii au revenit, împreună cu alte 50 de persoane. După o oarecare așteptare, copiii au fost văzuți îngenunchind lângă un măslin și vorbind cu cineva nevăzut. La urmă, cu toții ar fi auzit o bubuitură, urmată de ridicarea unui nor deasupra măslinului, care a dispărut curând în înaltul cerului.

La cea de-a treia apariție, din 13 iulie 1917, au fost prezenți deja 4500 de persoane. Ca și la 13 iunie 1917, martorii ar fi remarcat același nor alburiu, după care fetița Lucia dos Santos a spus că „Doamna din Lumină” ar fi promis un miracol pe data de 13 octombrie 1917.

Pe acel loc s-a construit ulterior o biserică de pelerinaj.

1987: Accidentul de la Goiânia, Brazilia

Pe 13 septembrie 1987, un echipament de radioterapie scos din uz a fost furat dintr-un spital abandonat din Goiânia, Brazilia.

Cum era de așteptat, în scurt timp s-au produs efectele, considerate accidentale. Astfel, în următoarele săptămâni, patru oameni au murit din cauza efectelor iradierii. Alte 28 de persoane au avut de suferit, iar unele părți ale orașului au fost contaminate.

1929: S-a născut actorul Christopher Plummer

Cu o carieră cinematografică faimoasă de peste cinci decenii, actorul Cristopher Plummer a fost onorat abia în 2012 cu Premiul Oscar la categoria „Cel mai bun actor” în rol secundar pentru rolul „Ha”l din filmul Beginners. Astfel a devenit cel mai în vârstă actor care a câștigat mult râvnitul Premiu Oscar. Pentru același personaj a mai primit, tot în 2012 și tot la aceeași categorie, prestigioasele Premii Globul de Aur și BAFTA.

A fost celebru pentru rolul principal din filmul„Sunetul muzicii”, unde a jucat alături de Julie Andrew

1944: S-a născut actrița Jacqueline Bisset

Jacqueline Bisset (născută Winifred Jacqueline Fraser-Bisset la 13 septembrie 1944) este o actriță engleză de film. Nu a fost nicidată măritată, în ciuda cunoscutelor ei lungi relații amoroase.

Consideră că Julie, rolul din Noaptea Americană în regia lui François Truffaut, este cea mai importantă reușită din cariera ei. De altfel, filmul a fost recompensat în 1973 cu un Oscar pentru cel mai bun film străin. 1985 Anna Karenina, regia Simon Langton

1956: S-a născut Ilie Balaci, jucător și antrenor român de fotbal

Supranumit „Minunea blondă”, Balaci s-a consacrat ca unul dintre cei mai buni jucători români de fotbal. Cariera sa de fotbalist se leagă de marile succese obținute de Universitatea Craiova la începutul anilor 1980. Din păcate, a avut un final prematur de carieră, din cauza a două grave accidentări.

Ca antrenor a avut performanțe notabile cu echipe din Africa de Nord și din zona țărilor arabe.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru participarea la Campionatul European din 1984 și pentru întreaga activitate.

A murit pe 21 octombrie 2018.

1996: A murit Tupac Shakur, rapper și actor american

Tupac Amaru Shakur (n. 16 iunie 1971, Manhattan, New York, SUA) cunoscut sub numele de 2Pac, Makaveli sau doar Pac, a fost un rapper american renumit pentru stilul lui de rap și muzica sa, cariera de actor, poezii și activitatea socială. Este inclus în Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele mai multe vânzări de albume din lume, peste 120 de milioane, 65 de milioane doar în America.

Majoritatea cântecelor lui Tupac sunt despre viața grea din ghetouri, rasism, problemele din societate și, uneori, insulte adresate altor rapperi. Tupac este cunoscut pentru susținerea egalității rasei și egalitatea economică, cunoscut de asemenea și pentru descrierea în detaliu a violenței, abuzul de droguri și conflicte cu legea. El este considerat de mulți drept unul dintre cei mai mari rapperi din toate timpurile.