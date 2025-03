10 martie: „Transporturile morții”. 13 partizani din Dobrogea au fost împușcați în Pădurea Verde din Timișoara

Într-o zi de 10 martie s-au născut Osama Bin Laden, șeful grupării teroriste „Al Qaeda”, și actorii Chuck Norris și Sharon Stone. La aceeași dată a murit designerul Hubert de Givenchy. Ziua de 10 martie amintește însă și de momentul uciderii, în 1950, a 13 partizani anticomuniști din Dobrogea.

1291: Românii din Transilvania sunt menționați ca participanți la Dieta specială convocată de regele Ungariei

Este pentru prima dată când românii din Transilvania sunt menționați ca participanți la Dieta specială convocată de regele Ungariei, Andrei al III-lea, la Alba Iulia.

1629: Carol I al Angliei a dizolvat Parlamentul: începutul celor „11 ani de tiranie” în care n-a existat parlament

1629 este vanul în care conflictele dintre regele Angliei și parlament au atins prima dată apogeul. Membrii Camerei Comunelor l-au imobilizat pe speaker (pentru a nu se suspenda ședința) în timp ce Sir John Eliot a ținut un discurs anti-regal.

Carol I al Angliei a dizolvat imediat parlamentul, l-a întemnițat pe Eliot și a decis să guverneze în viitor fără parlament. Acest lucru era perfect legal, cu condiția ca regele să poată supraviețui fără subvențiile pe care doar parlamentul i le putea acorda.

Regele a reușit să facă acest lucru, în perioada pe care dușmanii săi au numit-o Tirania de 11 ani (1629-1640), sfătuit de Contele de Strafford și arhiepiscopul Laud.

Deși făcea economii, coroana a reușit să supraviețuiască doar prin punerea în aplicare a vechilor drepturi regale și prin încălcarea legii în diverse moduri. Un exemplu celebru este cel al colectării taxei navale, destinate sprijinului marinei. Suportată la început doar de locuitorii ținuturilor învecinate cu marea, această taxă a fost ulterior colectată de la întreaga populație din regat. Unul dintre liderii parlamentului, John Hampden, s-a făcut cunoscut datorită procesului care i s-a intentat pentru că a refuzat să plătească această taxă, mulți alții urmându-i exemplul.

1876: Alexander Graham Bell a realizat primul apel telefonic

Deși pe „certificatul de naştere” al telefonului stă scrisă ziua de 14 februarie 1876 - momentul când ideea unui dispozitiv capabil să transmită sunetul prin intermediul electricităţii a fost înscrisă la Oficiul american pentru brevete - ziua de 10 martie a aceluiași an a fost cea în a fost realizat primul apel.

S-a întâmplat după ce pe 14 februarie, invenția a fost înregistrată de două ori, în aceeaşi zi, la distanţă de patru ore, pe numele a două persoane: Alexander Graham Bell şi Elisha Gray.

Primii au ajuns avocaţii lui Bell, care au cerut un brevet. Ulterior a venit Gray, care a depus o fişă prin care semnala intenţia de a primi un brevet în viitor. Funcţionarii oficiului nu au văzut niciun conflict între cele două cereri.â

Instanța i-a dat câștig de cauză lui Bell, cel care avea deja un dispozitiv gata să fie testat şi dovezi că lucra la această invenţie de mai bine de doi ani.

Cel mai valoros brevet din istoria americană – după considerentele mai multor istorici – a fost primit pe 7 martie 1878. La 4 zile după ce Alexander Graham Bell împlinise 30 de ani. Procesul împotriva lui Gray a fost începutul unei lungi serii de situaţii litigioase.

După lansarea invenţiei, timp de 18 ani, Bell a fost chemat în numeroase rânduri în instanţă, fiind nevoie să îşi testeze dispozitivul în nu mai puţin de 600 de cazuri separate. De fiecare dată sentinţa i-a fost favorabilă.

1940: s-a născut actorul american Chuck Norris

Actorul american Carlos Ray „Chuck” Norris, născut la 10 martie 1940 în Ryan, SUA, împlinește 85 de ani.

Înainte de a deveni actor, a servit în Forțele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii. Ajuns un foarte popular expert în arte marțiale, și-a fondat propria școală numită Chun Kuk Do.

Chuck Norris a jucat în numeroase filme de acțiune, cum ar fi „Way of the Dragon”, în care a apărut alături de Bruce Lee, fiind unul din principalii actori ai anilor 1980. El a fost personajul principal în serialul televizat „Walker, Texas Ranger” între 1993 și 2001.

Actorul s-a implicat şi în politică, în special în 1988, atunci când l-a sprijinit în campania electorală pe George Bush.

Starul american a fost căsătorit de două ori: cu Dianne Holechek, cu care are trei copii dar de care a divorţat în 1988, precum şi cu Gena Okelley, cu care are doi gemeni.

În 1997, a devenit primul occidental ce a dobândit centura neagră cu opt dani. Lui i se datorează şi stilul Chun Kuk Do, o îmbunătăţire a artei Tang Soo Do.

1941 - S-a născut Teodor Meleşcanu, fost ministru de externe si director al SIE

Teodor Viorel Meleșcanu (n. 10 martie 1941, Brad, județul Hunedoara) este un diplomat și om politic român, ministru de externe în perioada 1992-1996 în guvernul Văcăroiu din partea FDSN, din nou ministru de externe din 10 noiembrie 2014 până în 18 noiembrie 2014, în guvernul Ponta.



În perioada aprilie 2007–decembrie 2008 a fost ministru al apărării naționale în Guvernul Tăriceanu (PNL). A fost senator de Prahova, ales în colegiul al treilea al acestei circumscripții, pe listele Partidul Național Liberal. Membru al senatului în legislatura 1996-2000, a fost ales atunci pe listele PDSR, iar în 2004 a fost ales pe listele Alianței D.A.

În 27 februarie 2012 președintele Traian Băsescu l-a desemnat pe Teodor Meleșcanu drept director al Serviciului de Informații. A fost validat în funcție de Parlamentul României în data de 28 februarie 2012. Pe 22 septembrie 2014 a demisionat din funcție și și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2014.

1950: „Transporturile morții”

10 martie 1950 este ziua fatidică în care 13 partizani din Dobrogea au uciși, prin împușcare, în Pădurea Verde din Timișoara.

Adevărul despre moartea lor a ieșit însă la iveală după mai mulți ani.

În perioada 1949 -1950 a avut loc o serie de crime comise de Securitate împotriva unor deţinuţi politic, deja condamnați de instanțele de judecată, dar ale căror pedepse erau considerate prea mici de către autoritățile comuniste.

Cazul asasinării, în Pădurea Verde din Timișoara, a partizanilor din lotul „Babadag”, trimişi în decembrie 1949 să-şi ispăşească pedeapsa la penitenciarele Gherla şi Aiud, este unul complex.

După investigaţii migăloase, inginerul Teodor Stanca, preşedintele AFDP Timiş, a reuşit să descopere amănunte lămuritoare.

Iniţial, se știa că „dobrogenii” au fost transferaţi din cele două închisori şi executaţi cu toţii în Pădurea Verde. Asta se întâmplase însă doar cu o parte dintre ei, omorâți la 10 martie 1950.

Alţii au fost transferaţi în februarie 1950 la Piteşti, fiind asasinaţi, unii la 20 martie, iar alţii la 23 martie 1950.

Dr. Gheorghe Petrov, istoric și arheolog la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj, atribuie executarea partizanilor unui comando de temut al Securităţii. Echipa Fulger era un pluton de execuţie condus de vestitul maior de miliţie Eugen Alimănescu, ce era secondat de maiorul de securitate Zoltan Kling, un torţionar notoriu. Alimănescu era recunoscut pentru duritatea sa cu care se ocupa de anihilarea bandelor de „duşmani ai poporului“.

Un document de o importanță deosebită, descoperit în urmă cu câțiva ani în arhiva fostei Securități oferă indicii despre cum s-a petrecut totul aflăm dintr-un

„Este vorba despre o declarație din 2 iulie 1954, dată în anchetă la Securitate de către fostul maior de miliție Eugen Alimănescu, personajul care a fost implicat direct în asasinarea la ordin, în mai multe zone ale țării, a zeci de deținuți politici condamnați inițial la pedepse cu închisoarea. În document, Alimănescu face dezvăluiri despre locurile din țară unde i-au fost încredințate misiuni criminale, despre metodele de acțiune și persoanele care au participat și l-au sprijinit în teren sau, în unele cazuri, chiar și despre cum s-au debarasat de cadavrele celor uciși“, spune Gheorghe Petrov.

1957 - S-a născut Osama Bin Laden, șeful grupării teroriste „Al Qaida”, considerat autorul moral al atentatului terorist din 11 septembrie 2001 asupra SUA

Osama Bin Laden s-a născut în Riad, Arabia Saudita. Tatăl său, Muhammed Awad bin Laden, a fost un om de afaceri prosper, apropiat de familia regală. Părinții săi au divorțat imediat după nașterea lui Osama, iar copilul a rămas cu mama, trăind alături de trei frați vitregi și o soră vitregă. S-a alăturat de tânăr grupărilor radicale islamiste și a format apoi organizația teroristă Al-Qaeda.





Este acuzat că a orchestrat mai multe atacuri sângeroase, dar mai ales cel asupra SUA, când Turnurile Gemene și Pentagonul au fost lovite de trei avioane de pasageri. A fost condamnat în lipsa pentru mai multe fapte, inclusiv bombardarea ambasadelor americane din Tanzania și Kenya.

A figurat pe lista celor mai căutați infractori din lume (Ten Most Wanted Fugitives list), până în anul 2011, când a fost lichidat în ziua de 2 mai de o unitate a forțelor speciale americane, în timpul unui atac fulger asupra locuinței sale clandestine din Pakistan.

1958: s-a născut actrița americană Sharon Stone

Actrița și producătoarea americană de film Sharon Stone, născută la 10 martie 1958 în Meadville, Pennsylvania, împlinește 67 de ani.

Fiică unui muncitor, Sharon a studiat la Universitatea Edinboro University, iar după absolvire a participat la un concurs de frumusețe și a obținut titlul Miss Pennsylvania, ceea ce a determinat-o să urmeze o carieră de model în New York.

A semnat un contract cu agenția Ford, iar la sfârșitul anilor ’70 a renunțat la cariera în modelling ca să se dedice actoriei.

Celebritatea i-a adus-o rolul din „Instinct primar” (Basic Instinct), unde a jucat alături de celebrul actor Michael Douglas.

În 2024, în cadrul podcastului Louis Theroux, Sharon Stone a dezvăluit că mogulul de la Hollywood Robert Evans, care a murit în 2019, i-a cerut să facă sex cu colegul ei de scenă din filmul „Sliver” -1993, William Baldwin, pentru îmbunătățirea performanțele actoricești.

„[Evans] alerga prin birou, cu ochelarii lui de soare, explicând că s-a culcat cu Ava Gardner și că eu ar trebui să mă culc cu Billy Baldwin, pentru că [atunci] interpretarea lui ar fi mai bună. (...) Dacă aș putea să mă culc cu Billy, atunci am avea chimie pe ecran și am salva filmul. Adevărata problemă eram eu, pentru că eram atât de încrâncenată și nu eram o actriță adevărată, care ar putea să i-o tragă și să repună lucrurile pe drumul cel bun. (...) Adevărata problemă era că eram eu atât de încordată” – a mărturisit prin viu grai vedeta, după ce scrisese aceste lucruri şi în memoriile sale, dar fără a preciza numele producătorului sau al actorului cu care era sfătuită să facă sex, potrivit The Guardian.

2018: a murit designerul Hubert de Givenchy

Fondatorul celebrei case de modă Givenchy (în 1952) şi-a dezvoltat o semnătură elegantă şi rafinată, fiind cel care a impus stilul chic în anii ’50-’60, care influenţează şi astăzi modul în care se îmbracă regina Angliei şi vechii socialişti americani şi chinezi.

Hubert Givenchy a avut o carieră marcată de prezența mai multor muze – Greta Garbo, Lauren Bacall, Jacqueline Kennedy, Maria Callas, Marlene Dietrich, Grace Kelly sunt doar câteva dintre zeițele care au purtat hainele semnate de couturierul francez. Însă niciuna nu a fost ca Audrey Hepburn.

Cea mai cunoscută creaţie a lui Givenchy este rochia neagră (Little Black Dress) purtată de actriţa Audrey Hepburn în scena de debut a clasicului „Breakfast at Tiffany’s“.