10 aprilie: patru ani de la moartea actriței Olga Bucătaru

La 10 aprilie 1929 s-a născut actorul suedez Max von Sydow, iar în anul 1930 s-a născut pianistul Claude Bolling. În aceeași zi, dar în anul 1932, a fost înființat Partidul Național Agrar.

10 aprilie 1929: S-a născut actorul suedez Max von Sydow

Născut în orașul suedez Lund, Max von Sydow a debutat în cinematografie în anul 1949, în filmul „Only a Mother”. Actorul este cunoscut, mai ales, pentru colaborările cu regizorul Ingmar Bergman, dar şi pentru rolul Corbului cu Trei Ochi/Three-Eyed Raven din serialul „Game of Thrones/ Urzeala tronurilor”.

El a apărut în 11 dintre filmele semnate de Ingmar Bergman, printre care „En passion/ O pasiune”, „Det Sjunde inseglet/ A șaptea pecete”, „Smultronstället/ Fragii sălbatici”, „Jungfrukallan/ Izvorul fecioarei” și „Hour of the Wolf/ Ora lupului”.

În plus, a interpretat rolul lui Iisus Hristos în filmul american „The Greatest Story Ever Told/ Viața lui Iisus”.

De-a lungul carierei, a fost de două ori nominalizat la Oscar: la categoria „cel mai bun actor” pentru rolul interpretat în „Pelle the Conqueror” și la categoria „cel mai bun actor în rol secundar” în „Extremely Loud and Incredibly Close/ Extrem de tare și incredibil de aproape”.

Actorul a murit la 8 aprilie 2020.

10 aprilie 1930: S-a născut pianistul și compozitorul francez Claude Bolling

Claude Bolling a început să cânte la pian la vârsta de 14 ani. A compus muzica pentru numeroase filme, inclusiv pentru un documentar din anul 1957 despre Festivalul de Film de la Cannes şi pentru producţii franceze şi canadiene.

Este creditat, între altele, pentru „Me and the Forty Year Old Man” (1965), „Borsalino” (1970), „To Catch a Spy” (1971), „Le Magnifique” (1973), „Flic Story” (1975), „Silver Bears” (1978), „California Suite” (1978), „The Awakening” (1980), „Willie & Phil” (1980), „Three Men to Kill” (1980), „The Bay Boy” (1984), „He Died With His Eyes Open” (1985), „Try This One for Size” (1989) şi „Chance or Coincidence” (1998).

De asemenea, piesele sale pot fi ascultate și în filme americane, precum „The Holiday/ Vacanța” și „A Simple Favor/ O simplă favoare”.

Bolling a murit la 29 decembrie 2020.

10 aprilie 1932: A fost fondat Partidul Național Agrar

În urmă cu 92 de ani, a fost fondat Partidul Național Agrar prin separarea de Partidul Poporului al mareșalului Alexandru Averescu. Formațiunea politică a fost condusă în cei trei ani ai existenței sale de Octavian Goga.

La data de 4 martie 1923, Alexandru C. Cuza a înființat Liga Apărării Naționale Creștine, iar la 14 iulie 1935 s-a unit cu Partidul Național Agrar al lui Goga pentru a da naștere Partidului Național Creștin.

10 aprilie 1937: Principele Nicolae a fost decăzut din rangul de membru al familiei regale

Principele Nicolae a fost al doilea copil al Reginei Maria și al Regelui Ferdinand. S-a căsătorit, la 28 octombrie 1931, cu Ioana Dumitrescu-Doletti.

Căsătoria nu a fost însă recunoscută de Regele Carol al II-lea, care a hotărât să-l trimită pe fratele său în două călătorii succesive, în Europa şi Statele Unite. Relaţiile dintre fraţi au devenit tot mai tensionate, principele neacceptând să îi fie anulată căsătoria. Ulterior, Carol al II-lea l-a exclus din Familia Regală, i-a suprimat titlurile şi drepturile dinastice.

10 aprilie 1952: S-a născut actorul american Steven Seagal

Cunoscut pentru filmele de acțiune în care a jucat, Steven Seagal a fost înainte de debutul în cinematografie instructor de Aikido în Japonia. În anul 1988, a debutat ca actor în filmul „Above the Law/ Mai presus de lege”.

Totuși, faima a venit după patru ani, grație filmului „Under Siege/ Sechestrați în larg”. Seagal, născut la Lansing, Michigan, SUA, a obținut în anul 2016 cetățenia rusă.

Actorul american a fost căsătorit de patru ori.

Din filmografia sa amintim: „Hard to Kill/ Pradă dificilă”, „Marked for Death/Semnul morții”, „Exit Wounds/ Foc încrucișat”, „Half Past Dead/ Pe jumătate mort”, „The Keeper/ Garda de corp” și „Beyond the Law/ În afara legii”.

10 aprilie 2020: A murit actrița Olga Bucătaru

Născută la 27 martie 1942, la Suceava, Olga Bucătaru a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Capitală.

În anul 1966, a debutat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, unde a fost angajată până în anul 1973. Ulterior, în anul 1974, a devenit membră a Teatrului Odeon din București.

În anul 2002, Olga Bucătaru a fost decorată cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler.

Din filmografia sa amintim: „Bariera”, „Cursa”, „Serenadă pentru etajul XII”, „Buzduganul cu trei peceți”, „Ecaterina Teodoroiu” și „Dumbrava minunată”.