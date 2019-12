VIDEO Ce au câştigat SUA în războiul din Afganistan? Washington Post dezvăluie mărturiile necenzurate a zeci de oficiali

După o luptă de trei ani în instanţă, publicaţia The Washington Post a obţinut peste 2.000 de pagini de note de interviu intenţionate a fi confidenţiale, deci deosebit de sincere ale 400 de persoane implicate direct în conflict, ofiţeri militari superiori şi diplomaţi, voluntari, oficiali afgani ca parte a proiectului „Lecţii Învăţate”, coordonat de Inspectorului General Special al SUA pentru Reconstrucţia Afganistanului (SIGAR).

Documentele intitulate „Afghanistan Papers” „contrazic un întreg şir de declaraţii publice ale preşedinţilor americani, comandanţilor militari şi diplomaţilor care an după an au dat asigurări americanilor că fac progrese în Afganistan şi că războiul merită dus”, scrie publicaţia.

„Interviurile arată că oficialii au prezentat o stare de lucruri roz deşi ştiau altceva şi au ascuns dovezi absolut incontestabile că războiul nu mai poate fi câştigat”, relatează The Washington Post.

John Sopko, şeful agenţiei federale care a realizat interviurile, a admis că acestea arată că „populaţia americană a fost minţită în permanenţă”.

„Ne lipsea o înţelegere fundamentală a ceea ce se întâmpla în Afganistan – nici nu ştiam ce facem”, a declarat într-un interviu din 2015 Douglas Lute, un general de armată cu rang de trei stele care a avut rolul de ţar de război al Casei Albe pe timpul mandatelor lui Bush şi Barack Obama.

„Ce încercăm să facem aici ?” s-a întrebat Lute, adăugând: „N-aveam nici cea mai mică idee ce întreprindeam noi acolo”.

Jeffrey Eggers, veteran al forţelor speciale ale Marinei SUA, Navy SEAL şi angajat al Casei Albe pe timpul preşedinţilor Bush şi Obama a pus sub semnul întrebării costurile uriaşe ale implicării armate a SUA în Afganistan.

„Ce am obţinut de pe urma eforturilor noastre de un trilion de dolari? S-a meritat să cheltuim banii ăştia”?, s-a întrebat Eggers.

„După uciderea lui Osama bin Laden, am spus că probabil râde de noi în mormântul său din mare socotind cât am cheltuit noi în Afganistan”, a spus el.

Fostul general Michael Flynn care a fost pentru scurtă vreme consilierul pe probleme de securitate al preşedintelui Donald Trump s-a exprimat în aceeaşi termeni.

„De la ambasadori la personal inferior, toţi o ţineau întruna cu ce treabă grozavă facem” a spus Flynn într-un interviu din 2015. „Serios ? Păi dacă facem o treabă atât de bună, de ce nu ne simţeam învingători” ?

Potrivit The Washington Post , fostul diplomat american James Dobbins, trimisul special în Afganistyan sub Bush şi Obama a declarat:

Nu invadăm ţări ca să le facem bogate. Şi nici nu invadăm ţări sub regimuri autoritare pentru a le face democratice. Ci invadăm ţări violente pentru a le face paşnice, or noi am eşuat clar în Afganistan.