Un părinte din Texas a cerut ca biografia lui Michelle Obama să fie eliminată din şcoli deoarece este o „îndoctrinare de stânga”

Un părinte din Katy, Texas, a cerut retragerea unei biografii pentru copii scrisă de Michelle Obama, argumentând că aceasta promovează „rasismul invers” împotriva oamenilor albi, potrivit documentelor obţinute de NBC News.

De asemenea, Heather E. Schwartz, autorul cărţii, l-a prezentatpe fostul preşedinte al Statelor Unite, Donald Trump, „în mod nedrept” ca fiind un „bully”.

Reporterul NBC News Mike Hixenbaugh a postat joi pe Twitter o copie a plângerii părintelui către districtul şcolar independent Katy din Texas.

Here's the form a Katy ISD parent filled out asking to ban a children's biography of Michelle Obama at all grade levels, arguing it promotes "reverse racism" and depicts Trump as "a bully." (The school district reviewed the book and deemed it appropriate to remain on shelves) pic.twitter.com/WHKsbx6D22