Prima femeie-pilot care a condus echipa americană de acrobaţii aeriene Viper, eliberată din funcţie după mai puţin de o lună

Zoe Kotnik FOTO US Air Force via BBC

Air Force a relevat că ea a fost eliberată din funcţie, marţi, de către colonelul Derek O’Malley, din cauza „pierderii încrederii în abilitatea sa de a conduce şi a comanda.”





Oficialii nu au oferit detalii în legătură cu motivele clare ale deciziei, însă O’Malley a subliniat că Kotnik a făcut „greşeli.”





Predecesorul lui Kotnik, maiorul John Waters şi-a reluat atribuţiile de a conduce echipa.





Alannah Staver, căpitan al Aviaţiei americane (US Air Force) şi şeful departamentului de relaţii publice de la baza aeriană militară Shaw a confirmat pentru BBC că Zoe Kotnik a fost eliberată din funcţie pe data de 11 februarie, însă nu a putut oferi alte detalii.





Echipa Viper este una din patru echipe de acrobaţii aeriene aflate sub comanda US Air Combat Command. Demonstraţiile ajută la eforturile privind recrutarea, etalând avioanele şi abilităţile piloţilor la spectacole aeriene şi evenimente care au peste 10 milioane de spectatori pe an, potrivit US Air Force.





Într-un comunicat pe Facebook, căpitanul O’Malley a scris: „Avem mii de aviatori Air Force în toată ţara şi niciunul dintre ei nu este perfect.”





Căpitanul Zoe Kotnik nu a făcut declaraţii pe marginea subiectului şi aparent şi-a dezactivat conturile social media, notează BBC.





Primul său spectacol aerian în calitate de comandant fusese programat pentru 30 martie.

