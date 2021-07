Nancy Pelosi îl cataloghează pe liderul republicanilor în Congres, Kevin McCarthy, drept un „cretin”

Nancy Pelosi apare în această înregistrare, publicată de jurnalista CNN Daniella Diaz, urcând în maşină şi spunând „este un cretin”.

„Nu vă amăgiţi: ameninţarea de a purta din nou măşti nu este o decizie bazată pe ştiinţă, ci o decizie imaginată de către oficiali guvernamentali libeali care vor să trăiască într-un stare de pandemie perpetuă”, a scris joi, mai înainte, pe Twitter, Kevin McCarthy.

Câteva ore mai târziu, McCarthy, în vârstă de 56 de ani, a scris în alt tweet că ”preşedinta Pelosi vrea să faceţi ce spune ea. Ea şi preşedintele Biden fac totul pentru ca voi să continuaţi să trăiţi în frică, cu masca voastră, chiar dacă aţi fost vaccinaţi”.

Şeful de cabinet al lui Nancy Pelosi, Drew Hammill, nu a dorit să confirme declaraţiile preşedintei Camerei Reprezentanţilor surprinse în înregistrarea video CNN. El apreciază că înregistrarea video este neclară.

”Din nefericire, nu putem verifica această înregistrare audio, din cauza calităţii ei proaste, dar pot să confirm că (Nancy Pelosi) consideră că a spune că cererea unei măşti «nu este o decizie bazată pe ştiinţă» este o aberaţie”, scrie el pe Twitter.

Relaţiile lui Pelosi cu McCarthy s-au deteriorat recent din cauza unei anchete iniţiate de către preşedinta democrată a Camerei Reprezenţanţilor cu privire la asaltul de la Capitoliu, la 6 ianuarie, care ar putea pune în discuţie comportamentul unor membri ai Partidului Republican.

Înregistrarea video a lui Pelosi înregistra joi seara (ora Locală) un sfert de milion de vizualizări.

Pelosi says McCarthy is “such a moron” when asked about his criticism of the reinstated mask mandate in the House. pic.twitter.com/4dlYlMrTlQ