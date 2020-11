FOTO Cum se consolează Trump după înfrângerea în alegeri

Trump a sosit la club la ora locală 09:57. La intrarea în club, preşedintele a fost întâmpinat de câţiva oameni, unii cu pancarte pe care scria Trump 2020, alţii cu mesaje împotriva liderului de la Casa Albă.

Donald Trump a jucat golf şi sâmbătă, atunci când presa a anunţat că el a pierdut alegerile pentru preşedinţie.

La câteva ore după anunţul presei, Trump a revenit la Casa Albă şi a fost huiduit de mulţimea strânsă la Washington pentru a sărbători victoria lui Biden.

Trump nu acceptă înfrângerea şi intenţionează să meargă până la capăt cu acuzaţiile sale de fraudă la vot.

President Trump is back on the golf course this Sunday morning. pic.twitter.com/UftWmBVOyb